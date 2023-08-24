Таинственный Север
Откройте свой таинственный Север – такой многообразный и необъятный, неповторимый и притягательный, душевный и гостеприимный.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей
10:27 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118.
Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь (Время в пути 1 час).
Прибытие в Каргополь. Встреча с гидом.
Обед в кафе.
Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории. Над широким разливом реки Онеги протянулась набережная имени Александра Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске. В центре города вы увидите высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе, которая была сложена русскими мастерами для встречи императрицы Екатерины Великой, а также собор времен Ивана Грозного.
Посещение Каргопольского музея, выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра. Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.
Трансфер в гостевой дом «Каргопольская слобода». Размещение в номерах в комфортном загородном коттедже на берегу реки Онеги со всеми удобствами. Отдых, подготовка к встрече Нового года.
*В 18:30 за дополнительную плату по желанию гостей трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.
*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.
23:00-02:30 Праздничный новогодний банкет в уютной трапезной с конкурсами, играми и новогодним салютом над спящей под ледяными торосами рекой Онегой (алкоголь не включен, приобретается самостоятельно).
Кенозерский Национальный парк и поездка в деревню Лядины
Поздний завтрак.
Посещение Кенозерского Национального парка (Время в пути в одну сторону 2 часа). Кенозерский парк – особо охраняемая природная территория, островок русского жизненного уклада, традиций, культуры. Уникальный памятник природы – континентальный водораздел двух океанов: Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Прогулка на самую высокую точку в округе – Хижгору, к церкви Александра Свирского, со звонницы которого открывается замечательный вид.
Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», в котором воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.
Деревенский обед в «Рукодельной избе» с местными разносолами, «царской рыбой» – ряпушкой, пирогами из русской печи, травяным чаем и клюквенным морсом.
Поездка в деревню Лядины, где расположена многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем. Прогулка по деревне, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.
Окончание программы. Возвращение в гостевой дом. Отдых. Свободное время.
*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.
Села Ошевенское и Саунино, мастер-класс по лепке глиняной игрушки
Завтрак.
09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в «Ошевенскую волость». Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществует с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Здесь сохранились артефакты еще языческой культуры.
В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (XVII в.). Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает ансамблю законченный неповторимый облик.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – все, как у бабушки. Простая и удивительно вкусная еда: наваристый суп и рыба «по- северному», разносолы, да каша «ошевенская».
Посещение выставки «Шестой день творения» в Христорождественском Соборе (XVI в.). На выставке представлены «расписные небеса» XIX века.
Экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня» с мастер-классом по лепке каргопольской глиняной игрушки. Сувенирная лавка.
Окончание программы. Возвращение в гостевой дом.
*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.
Переезд в Архангельск и обзорная экскурсия
Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00-15:00 Трансфер в Архангельск. (Время в пути в одну сторону 6 часов, делаются остановки)
Прибытие в Архангельск, размещение в гостинице.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по новогоднему Архангельску и заповедной улице в центре города. На пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века. У каждого из них своя удивительная судьба и история. Пешеходная улица – это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.
Окончание программы после 19:00.
Свободное время.
*Ужин самостоятельно.
Пинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырь
Завтрак.
8:00 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки)
Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное! В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском. Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так потому, что его воды использовали монахи Красногорского монастыря. Водопад – удивительное творение природы, вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).
Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье. Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной, из-за гористой местности и окружавших ее мрачных лесов, и необычная история основания здесь в XVII веке монастыря, известного своими чудодейственными иконами, и тем, что в начале XVIII века его часто посещал, сосланный на Пинегу князь Голицын, похороненный, согласно своему завещанию, в монастыре.
Обед в кафе в середине программы.
16:00 Выезд в Архангельск. (Время в пути в одну сторону 4 часа)
Окончание экскурсионной программы после 20:00
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Малые Корелы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Загородная экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».
Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00 часов.
Обед в кафе.
Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Каргопольская слобода» и гостинице «Столица Поморья» 3* в стандартных двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Двухместное*
|Одноместное
|«Каргопольская слобода»/«Столица Поморья»3*
|65500
|75500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Каргопольская слобода
Гостевой дом «Каргопольская слобода» — первый двухэтажный коттедж из круглого соснового леса на территории будущего загородного парка-отеля в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.
К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 12-14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор). На первом этаже гостевого дома располагается уютный холл-трапезная с плазменным ТВ, где гостей по предварительному заказу смогут накормить завтраками и ужинами.
На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин с видеонаблюдением. К услугам гостей - сувенирная лавка, бесплатный Wi-Fi, чай/кофе в любое время суток.
«Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе тура
- Питание 2-разовое (5 завтраков, 6 обедов, новогодний ужин)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до ст. Няндома и обратно из г. Архангельск
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
- Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт
- Место начала и завершения?
- Северная железная дорога, станция Няндома
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие удобной одежды и обуви для прогулок по лесу.
- Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какое питание будет в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
- Откуда можно отправиться домой после завершения программы?
С 1 мая все авиаперелеты в Архангельск будут осуществляться через аэропорт «Васьково», т. к. международный аэропорт Архангельск «Талаги» закрывается на капитальный ремонт ВПП. В связи с этим в аэропорт «Васьково» будут летать самолеты авиакомпаний S7, Северсталь, Руслайн и др.
Также из Архангельска можно убыть поездами со станции «Архангельск-Главный» или «Исакогорка». Железнодорожный вокзал «Архангельск-Главный» будет выведен на капитальный ремонт по окончании летнего сезона.
Трансфер «отель – аэропорт (ж/д вокзал)» предоставляется за дополнительную плату.
При приобретении обратных авиабилетов рекомендуем ориентироваться на время окончания экскурсионного обслуживания в последний день тура и учитывать время необходимое на проезд по маршруту Архангельск – аэропорт «Васьково».
Время в пути до аэропорта «Васьково» от центра Архангельска занимает примерно 1 час.
- Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- Легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель: 600 руб.
- Легковой автомобиль до 3-х человек станция «Исакогорка» – отель: 1500 руб.
- Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7-00 до 22-00: 750 руб.
- Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22-00 до 07-00: 1500 руб.
- Есть ли скидки в туре?
- Для детей дошкольного возраста (до 7 лет) есть скидка - 1000 руб.
- На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание в зависимости от количества туристов в группе: минивэн или микроавтобус.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.