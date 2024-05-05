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Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
«10:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой «Новогодний гранд-тур»»
1 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
«Подготовка к встрече Нового года»
29 дек в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
«Отдых, подготовка к встрече Нового года»
31 дек в 10:00
от 65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
«Подарите себе настоящее путешествие на Русский Север в новогодние праздники»
31 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ББартева5 февраля 2024Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ТТатьяна16 января 2024Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
- ДДмитрий14 января 2024Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
- ЛЛариса11 января 2024Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 21 000 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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