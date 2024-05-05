Туры на новогодние праздники 2024 в Архангельске

Найдено 4 тура в категории «Новогодние туры 2024» в Архангельске, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
«10:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой «Новогодний гранд-тур»»
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Сказочный Новый год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
«Подготовка к встрече Нового года»
29 дек в 10:00
от 21 000 за человека
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
«Отдых, подготовка к встрече Нового года»
31 дек в 10:00
от 65 500 за человека
Встречаем Новый Год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
«Подарите себе настоящее путешествие на Русский Север в новогодние праздники»
31 дек в 10:00
от 31 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Сказочный Новый год в Архангельске
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Сказочный Новый год в Архангельске
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Встречаем Новый Год в Архангельске
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    Встречаем Новый Год в Архангельске
    Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Встречаем Новый Год в Архангельске
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
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    и уровня подготовленности. Нам несказанно повезло с гидами. Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край. Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления. Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север. Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание. Тур интересный. Рекомендую.

  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Новогодние туры 2024»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 4 тура от 21 000 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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