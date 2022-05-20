Что вас ожидает:

Обзорная пешеходно-автобусная экскурсия «Архангельск в прошлом и настоящем»

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Экскурсия «Сказы семьи северной»

Обзорная экскурсия по купеческому дому Ананьиных в интерактивной форме познакомит с историей купеческой семьи. Гостеприимные хозяева расскажут о доме, об истории семьи Ананьиных, покажут стилизованные комнаты купеческого дома и проведут фотосессию в купеческих костюмах.

Чайная церемония «Место силы»

После того, как вы насытитесь нашей многогранной экскурсионной программой, Чайный Мастер из Северной Гайвани проведёт только для вас истинно китайскую чайную церемонию со всеми вытекающими отсюда последствиями: вы отучитесь топить пакетики на веревочке в кипятке, прочувствуете по-настоящему правильный китайский чай, и, возможно, если вы способны принять всю силу чайного листа, постигнете внутреннюю гармонию.

Ужин в Джаз Клубе Тима Дорофеева

Клуб находится в историческом центре Архангельска на улице Чумбарова — Лучинского. Архангельские музыканты готовы согревать гостей клуба хорошей музыкой и тёплой атмосферой! Барабаны, саксафон, гитара и вкусная кухня-достойное завершение однодневного знакомства с нашим многогранным городом. Бронирование столика за доп. плату. Стоимость зависит от концерта на дату бронирования.

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