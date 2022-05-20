Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»

Поморы издавна заселяли побережье Белого моря

Поморы издавна заселяли побережье Белого моря.

Они были искусными судостроителями и мореходами и, по легенде, первыми достигли полярного архипелага Шпицберген.

С морем связана вся их жизнь: промыслы, традиции и фольклор.

Этот тур познакомит вас с историей северного купечества в культурных традициях, с Архангельском прошлого и современности, культурной жизнью города в настоящем во всём её многообразии.
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»
Тур одного дня «Сказы о граде Архангельском»

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Петру I
  • Мыс Пур-Наволок
  • Гостиные Дворы
  • Успенская церковь
  • Остров Соломбала
  • Проспект Чумбарова-Лучинского
  • Купеческий дом Ананьиных
  • Чайная церемония «Место силы»
  • Джаз Клуб Тима Дорофеева

Что вас ожидает:

Обзорная пешеходно-автобусная экскурсия «Архангельск в прошлом и настоящем»
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Экскурсия «Сказы семьи северной»

Обзорная экскурсия по купеческому дому Ананьиных в интерактивной форме познакомит с историей купеческой семьи. Гостеприимные хозяева расскажут о доме, об истории семьи Ананьиных, покажут стилизованные комнаты купеческого дома и проведут фотосессию в купеческих костюмах.

Чайная церемония «Место силы»

После того, как вы насытитесь нашей многогранной экскурсионной программой, Чайный Мастер из Северной Гайвани проведёт только для вас истинно китайскую чайную церемонию со всеми вытекающими отсюда последствиями: вы отучитесь топить пакетики на веревочке в кипятке, прочувствуете по-настоящему правильный китайский чай, и, возможно, если вы способны принять всю силу чайного листа, постигнете внутреннюю гармонию.

Ужин в Джаз Клубе Тима Дорофеева

Клуб находится в историческом центре Архангельска на улице Чумбарова — Лучинского. Архангельские музыканты готовы согревать гостей клуба хорошей музыкой и тёплой атмосферой! Барабаны, саксафон, гитара и вкусная кухня-достойное завершение однодневного знакомства с нашим многогранным городом. Бронирование столика за доп. плату. Стоимость зависит от концерта на дату бронирования.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание.
  • Входные билеты по программе.
  • Участие в чайной церемонии.
  • Фотосессия
Что не входит
  • Бронирование столика за доп. плату. Стоимость зависит от концерта на дату бронирования
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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