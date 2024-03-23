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месте, их предостаточно на все размеры). По итогам выдают удостоверение спелеолога на память. Экскурсоводы по маршруту к водопаду и пещерам - местные жители, настоящие знатоки не только теоретического, но и практического материала. Особенно запомнился рассказ экскурсовода Олега. Рассказали и об истории появления пещер, и о местной флоре и фауне, ответили на вопросы. Перед спуском в пещеры провели подробный инструктаж по технике безопасности. Насколько я поняла, из Архангельска в Голубино ежедневно ходят автобусы в обе стороны (как минимум, 1 рейс туда и 1 рейс обратно). Голубино представляет собой современный туристический комплекс (отель, ресторан, бани, детские площадки) на берегу реки в лесу. Можно бесплатно получить и отправить открытку с турбазы. Понравилось чаепитие с ягодным пирогом в местном ресторане и сытный комплексный обед, которые входили в стоимость тура. Из Голубино стартуют экскурсии по окрестностям, все очень близко. Летом есть еще байдарочные туры и более разнообразные пешие маршруты. Хотелось бы там остаться побольше, нежели на один день. На стойке регистрации весит расписание экскурсий на целый день, часть из них водит в предлагаемый турпакет. Время распланировано оптимально, нет больших зазоров между этапами программы, но есть время отдохнуть за чаепитием и обедом. Посетили пещеру «Певческая эстрада», там вполне комфортно передвигаться, на корточках пришлось переходить только один небольшой участок маршрута с низкими сводами. Двигались частично по руслу реки, чтобы не промочить ноги сапоги нужны высокие (именно такие можно арендовать). Глубина - не более 30 см. Видели в пещере 2 летучие мыши, ледяные сталактиты и сталагмиты. Как и говорят, дорога длинная. В одну сторону около 3,5 часов. Дорогая непростая, не в очень хорошем состоянии. Туристическое обслуживание начинается уже на базе. В автобусе нет сопровождающих, только водитель (ничего особо примечательного по пути в окна не видно). По приезду на турбазу он показывает, куда пойти, чтобы зарегистрировать и получить программу дня. В пути на базу делают одну санитарную остановку, где можно купить вкусную местную выпечку.