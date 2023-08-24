Представьте, как замечательно будет прогуляться по набережной Архангельска и узнать историю его названия, а затем принять минеральные ванны в санатории, посетить соляные пещеры и выпить кислородный коктейль.
После этого вы побываете в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и поучаствуете в новогодних гуляниях вместе с жителями северных деревень.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск и экскурсия по городу
09:00 Встреча на ж/д вокзале.
Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».
Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.
Трансфер в санаторий «Беломорье».
Обед в кафе санатория.
Размещение в номерах.
Свободное время.
Ужин в кафе санатория.
День в санатории «Беломорье»
«Беломорье» — современный санаторий, расположенный недалеко от Архангельска, предлагающий широкий перечень медицинских, оздоровительных и СПА-процедур.
Оздоровительные процедуры: ванна с минеральной водой, посещение соляной пещеры, кислородный коктейль.
Завтрак, обед, ужин по программе в кафе санатория.
Свободное время.
Дополнительные процедуры заказываются в санатории самостоятельно за отдельную плату.
День в санатории «Беломорье»
Оздоровительные процедуры: ванна с минеральной водой, посещение соляной пещеры, кислородный коктейль.
Завтрак, обед, ужин по программе в кафе санатория.
Свободное время.
За дополнительную плату (предварительное бронирование) автобусная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
В программе: посещение музея, косторезной фабрики, мастер-класс, обед.
Стоимость — 4000 рублей / человек.
Холмогоры — земля с богатейшей историей и культурой, территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. На остров мы попадем по ледовой дороге.
После прогулки по селу, в историко-мемориальном музее гости познакомятся с историей и жизнью Ломоносова, с бытом того времени, с открытиями и достижениями знаменитого ученого и холмогорской резьбой по кости.
После музея гости отправятся на фабрику холмогорской резьбы по кости, чтобы узнать, как создаются изделия и попробовать себя в роли костореза, создав на мастер-классе украшение собственными руками. Также на фабрике можно приобрести сувениры.
Обед в кафе.
Продолжительность: 7 часов.
Окончание экскурсионной программы после 16:00, возвращение к ужину.
Ужин в санатории.
Малые Корелы и святки в северной деревне
Завтрак, освобождение номеров.
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсионная программа «Святки в северной деревне» с рассказом о том, как в старину жители северных деревень отмечали новогодние праздники, Рождество Христово и праздник Крещения Господня.
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».
Трансфер в Архангельск, окончание экскурсионного обслуживания (окончание программы после 15:00).
Свободное время в г. Архангельске для посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Самостоятельный отъезд из Архангельска.
Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за дополнительную плату.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в санатории «Беломорье».
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
- санаторий «Беломорье», номер «улучшенный стандарт» — 33 000 рублей;
- доплата за одноместное размещение — 4 500 рублей;
- размещение на дополнительном месте — 23 500 рублей.
Варианты проживания
Санаторий Беломорье
Тур в санаторий «Беломорье» — замечательная идея для оздоровительного отдыха в хвойном лесу, недалеко от Архангельска. С 1978 года учреждение занимается лечебной деятельностью, помогая гостям восстановить физическое и эмоциональное состояние с помощью целебной грязи и многопрофильных программ.
Помимо лечения, путевка в санаторий «Беломорье» предоставляет прекрасные возможности для досуга: озеро с беседками, детская игровая комната, прокат спортивного инвентаря и прогулки на лесной территории.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в санатории
- Питание (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
- Экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова» — 4 000 рублей
- Трансфер (машина до 4 человек). Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании:ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 рублей/машинаж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 рублей/машинааэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 рублей/машинааэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 рублей/машинааэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 рублей/машинааэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 рублей/машина.
- Ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 рублей/машина
- Ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 рублей/машина
- Аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 рублей/машина
- Аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 рублей/машина
- Аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 рублей/машина
- Аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 рублей/машина
- Место начала и завершения?
- Архангельск
- Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли в страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт используется в туре?
Транспорт используется в зависимости от количества участников от л/а до автобусов до 50 мест.
- Какое питание в туре и возможны ли изменения?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за дополнительную плату.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.