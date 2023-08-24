1 день

Прибытие в Архангельск и экскурсия по городу

09:00 Встреча на ж/д вокзале.

Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Трансфер в санаторий «Беломорье».

Обед в кафе санатория.

Размещение в номерах.

Свободное время.

Ужин в кафе санатория.