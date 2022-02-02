Сказочный Новый год в Архангельске

Архангельск — красивый северный город, рожденный морем, первые морские ворота России, родина русского судостроения, столица Поморья.

Отправившись в новогодний тур в Архангельск, вы убедитесь, что это удивительно интересный город с радушными
читать дальше

и гостеприимными жителями, познакомитесь с достопримечательностями, с многообразием современной жизни и народными традициями. Здесь каждый зимний день превращается в новогоднюю сказку. Стоимость тура без проживания — 21 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 24 500 руб.

5
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Зимняя набережная
Зимняя набережная
Прогулка по набережной с потрясающими видами на Белое море
Деревянное зодчество
Деревянное зодчество
Полюбуемся деревянным зодчеством под открытым небом в Малых Карелах
Новогодний Архангельск
Новогодний Архангельск
Познакомимся с городом, в котором прогремел самый первый новогодний фейерверк в России

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Архангельску, Малые Корелы

Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное — за дополнительную плату.

09:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.

Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья.

Музей занимается изучением и сохранением традиционных ремёсел, а также ведёт исследование обычаев и обрядов, связанных с беломорскими промыслами.

Гостей ждут тематические выставочные залы и гостиная Сени Малины — знаменитого героя северных сказок, рассказ об истории развития рыбных и зверобойных промыслов, предметы поморского быта, орудия лова и охоты на морского зверя, история о традициях побережных жителей, уникальные фотоматериалы и документы XIX–XX вв.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.

Рубленые избы, дома — шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовенки и крупнейшая коллекция деревянных мельниц в окружении звенящей тишины зимнего леса подарят незабываемые впечатления и эмоции.

Поражает воображение самая крупнейшая в мире коллекция деревянных мельниц.

Возвращение в Архангельск.

Размещение в гостинице.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний ужин в ресторане по желанию заказывается и оплачивается дополнительно (информация об ужине в разделе “Важно знать”).

Экскурсии по Архангельску, Малые КорелыЭкскурсии по Архангельску, Малые КорелыЭкскурсии по Архангельску, Малые КорелыЭкскурсии по Архангельску, Малые Корелы
2 день

Экскурсия «Северодвинск - город у Белого моря». Посещение острова Ягры

Поздний завтрак в отеле.

10:00 Автобусная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.

После знакомства с городом, вы отправитесь на южный берег Арктики — на остров Ягры.

Вас ждет прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.

Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Прогулка по заповедной улице старого Архангельска.

Вы познакомитесь с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего времени.

Здесь же представится возможность загадать желание у памятника сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с главным персонажем его удивительных сказок — Сеней Малиной, который оседлал огромного налима.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Экскурсия «Северодвинск - город у Белого моря». Посещение острова ЯгрыЭкскурсия «Северодвинск - город у Белого моря». Посещение острова ЯгрыЭкскурсия «Северодвинск - город у Белого моря». Посещение острова ЯгрыЭкскурсия «Северодвинск - город у Белого моря». Посещение острова Ягры
3 день

Автобусная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

09:00 Автобусная экскурсия в Антониево-Сийский монастырь.

Продолжительность: 7 часов.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе.

В 2020 году монастырь отпраздновал 500 лет.

Обитель была основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии.

По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.

Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых.

В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.

Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.

В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.

Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская.

Здесь ведётся свое хозяйство, постепенно возрождаются и восстанавливаются монастырские здания.

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Самостоятельный отъезд из Архангельска.

Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за доп. плату.

Автобусная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь»Автобусная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь»Автобусная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь»Автобусная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь»

Проживание

Стоимость тура без проживания — 21 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Пур-Наволок» 4*Гостиница «Столица Поморья» 3*
Номер «стандарт»26 50024 500
Дополнительное место23 500

Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Пур-Наволок» 4

2 ночи

Находится в центре Архангельска. В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна. В ресторане отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным WiFi, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4

Отель «Столица Поморья» 3

2 ночи

Расположен на набережной Северной Двины. Возле отеля есть небольшая парковка. Внизу итальянский ресторан, есть доставка в номер.

Номера располагают телевизором, бесплатным WiFi, электрическим чайником и собственной ванной комнатой. Санузел с новой сантехникой.

Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание (2 завтрака)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Новогодний праздничный банкет
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
  • Страховка
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли возможность организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера до 4 человек:

  • трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
  • трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.

Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.

Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Как будет проходить новогодний ужин?

В гостинице "Пур-Наволок" будет проводиться новогодний ужин в панорамном рестобаре «Небо», который находится на 7 этаже.

Для туристов с подтвержденным банкетом заказ по меню ресторан принимает заранее непосредственно у туристов по телефону.

Туристам будут накрыты столики согласно заказов.

В зале будет работать телевизор и фоновая музыка. Ведущего и какой-либо развлекательной программы не планируется.

Минимальный заказ без алкоголя от 2500 руб. на человека. Оплата за банкет производится непосредственно в ресторане

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 фев 2022
Уважаемая Большая страна! Наш (Белилина Е. В. и Суви М. С.) тур на Новый год в Архангельск был второй встречей с вами (первая -- путешествие от Норильска до Красноярска летом
читать дальше

2021 года). Все, что мы можем сказать --
прекрасно, великолепно, изумительно: прекрасные программы, великолепная организация, изумительные ощущения! Спасибо за вашу отличную работу, желаем всем здоровья и успехов и надеемся на продолжение знакомства и сотрудничества -- еще столько замечательных мест и нехоженых троп в нашей большой и потрясающей по красоте стране!

А
5 мая 2024
Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Тур входит в следующие категории Архангельска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Архангельска

Архангельск - ворота Арктики
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
Начало: г. Архангельск
Сегодня в 10:00
5 июля в 10:00
от 15 800 за человека
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Начало: Россия, Архангельск
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
68 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архангельске
Все туры из Архангельска
ХорошоТам