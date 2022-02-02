1 день

Экскурсии по Архангельску, Малые Корелы

Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное — за дополнительную плату.

09:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.

Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья.

Музей занимается изучением и сохранением традиционных ремёсел, а также ведёт исследование обычаев и обрядов, связанных с беломорскими промыслами.

Гостей ждут тематические выставочные залы и гостиная Сени Малины — знаменитого героя северных сказок, рассказ об истории развития рыбных и зверобойных промыслов, предметы поморского быта, орудия лова и охоты на морского зверя, история о традициях побережных жителей, уникальные фотоматериалы и документы XIX–XX вв.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.

Рубленые избы, дома — шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовенки и крупнейшая коллекция деревянных мельниц в окружении звенящей тишины зимнего леса подарят незабываемые впечатления и эмоции.

Поражает воображение самая крупнейшая в мире коллекция деревянных мельниц.

Возвращение в Архангельск.

Размещение в гостинице.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний ужин в ресторане по желанию заказывается и оплачивается дополнительно (информация об ужине в разделе “Важно знать”).