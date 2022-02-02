Отправившись в новогодний тур в Архангельск, вы убедитесь, что это удивительно интересный город с радушными
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсии по Архангельску, Малые Корелы
Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.
Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное — за дополнительную плату.
09:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск новогодний».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.
Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.
Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.
Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.
Набережная Северной Двины, старинные дома, ледяные скульптуры, атмосфера новогоднего Архангельска не оставят никого равнодушными.
Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья.
Музей занимается изучением и сохранением традиционных ремёсел, а также ведёт исследование обычаев и обрядов, связанных с беломорскими промыслами.
Гостей ждут тематические выставочные залы и гостиная Сени Малины — знаменитого героя северных сказок, рассказ об истории развития рыбных и зверобойных промыслов, предметы поморского быта, орудия лова и охоты на морского зверя, история о традициях побережных жителей, уникальные фотоматериалы и документы XIX–XX вв.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.
Этот уникальный музей, открытый для посещения 50 лет назад, сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, демонстрирующие жизнь и быт русской северной деревни нескольких столетий.
Рубленые избы, дома — шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовенки и крупнейшая коллекция деревянных мельниц в окружении звенящей тишины зимнего леса подарят незабываемые впечатления и эмоции.
Поражает воображение самая крупнейшая в мире коллекция деревянных мельниц.
Возвращение в Архангельск.
Размещение в гостинице.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний ужин в ресторане по желанию заказывается и оплачивается дополнительно (информация об ужине в разделе “Важно знать”).
Экскурсия «Северодвинск - город у Белого моря». Посещение острова Ягры
Поздний завтрак в отеле.
10:00 Автобусная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
После знакомства с городом, вы отправитесь на южный берег Арктики — на остров Ягры.
Вас ждет прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Прогулка по заповедной улице старого Архангельска.
Вы познакомитесь с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего времени.
Здесь же представится возможность загадать желание у памятника сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с главным персонажем его удивительных сказок — Сеней Малиной, который оседлал огромного налима.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске для посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Автобусная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
09:00 Автобусная экскурсия в Антониево-Сийский монастырь.
Продолжительность: 7 часов.
Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе.
В 2020 году монастырь отпраздновал 500 лет.
Обитель была основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии.
По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.
Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых.
В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.
Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.
В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.
Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская.
Здесь ведётся свое хозяйство, постепенно возрождаются и восстанавливаются монастырские здания.
Окончание экскурсионной программы после 17:00.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске для посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Самостоятельный отъезд из Архангельска.
Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за доп. плату.
Проживание
Стоимость тура без проживания — 21 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница «Пур-Наволок» 4*
|Гостиница «Столица Поморья» 3*
|Номер «стандарт»
|26 500
|24 500
|Дополнительное место
|23 500
|—
Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Пур-Наволок» 4
Находится в центре Архангельска. В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна. В ресторане отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным WiFi, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Столица Поморья» 3
Расположен на набережной Северной Двины. Возле отеля есть небольшая парковка. Внизу итальянский ресторан, есть доставка в номер.
Номера располагают телевизором, бесплатным WiFi, электрическим чайником и собственной ванной комнатой. Санузел с новой сантехникой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание (2 завтрака)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Новогодний праздничный банкет
- Обеды, ужины
- Дополнительные экскурсии
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли возможность организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера до 4 человек:
- трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
- трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Как будет проходить новогодний ужин?
В гостинице "Пур-Наволок" будет проводиться новогодний ужин в панорамном рестобаре «Небо», который находится на 7 этаже.
Для туристов с подтвержденным банкетом заказ по меню ресторан принимает заранее непосредственно у туристов по телефону.
Туристам будут накрыты столики согласно заказов.
В зале будет работать телевизор и фоновая музыка. Ведущего и какой-либо развлекательной программы не планируется.
Минимальный заказ без алкоголя от 2500 руб. на человека. Оплата за банкет производится непосредственно в ресторане