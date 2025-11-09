2 день

Экскурсия по Архангельску. Малые Корелы

08:00 Прибытие в Архангельск.

Завтрак в кафе города.

09:00 Переезд в Малые Корелы (~30 км).

10:00 Посещение музея деревянного зодчества и народного искусства северных районов России под открытым небом – «Малые Корелы».

Он расположен в 30 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

На территории музея размещается около 120 памятников народной деревянной архитектуры: церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы, мельницы и амбары, построенные в XVI – начале XX вв.

Самые старинные из них — Георгиевская церковь (1672 год), Вознесенская церковь «Кубоватый храм» (1669 год) и колокольня из деревни Кулига-Дракованово (XVI в., самая древняя деревянная колокольня, сохранившаяся в России).

Во время экскурсии Вас встретят хлебом-солью, расскажут о четырех секторах музея: Каргопольско-Онежском, Пинежском, Мезенском и Двинском. В каждом из них воссоздан особый облик северных поселений разных районов. Вы увидите крупнейшую в мире коллекцию деревянных мельниц.

В сувенирной лавке можно выбрать изделия народных мастеров, выпить чай с шаньгами и блинами в русской избе и прокатиться на лошадях.

В программе предусмотрено посещение одного сектора. Остальные сектора посещаются самостоятельно, за доп. плату в свободное время.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе города.

14:30 Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Во время экскурсии Вы узнаете, что город Архангельск был основан вокруг Михайло-Архангельского монастыря по приказу царя Ивана IV Грозного, познакомитесь с основными достопримечательностями первого морского порта России.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок, где был основан город, полюбуетесь величественной башней и мощными стенами Гостиных Дворов – старейшим зданием города, прогуляетесь по набережной Северной Двины до памятника Петру I Великому, а на площади Мира узнаете военную историю Архангельска и почему Тюлень был увековечен в памятнике.

17:30 Размещение в отеле «Двина», г. Архангельск – 2 ночи (резервные отели: Артелеком, Novotel, Пур-Наволок, Столица Поморья или аналог по решению туроператора).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160