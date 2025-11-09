Вы поучаствуете в мастер-классе, попробуете аутентичные северные блюда, погрузитесь в чарующую атмосферу Русского Севера, откроете для себя его тайны и красоту!
Программа тура по дням
Отправление
08:00 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36, «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
12:45–13:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Переезд в Архангельск (~ 1250 км).
Транзитная экскурсия по Переславлю-Залесскому (Красная площадь, внешний осмотр основных достопримечательностей).
Экскурсия по Архангельску. Малые Корелы
08:00 Прибытие в Архангельск.
Завтрак в кафе города.
09:00 Переезд в Малые Корелы (~30 км).
10:00 Посещение музея деревянного зодчества и народного искусства северных районов России под открытым небом – «Малые Корелы».
Он расположен в 30 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.
На территории музея размещается около 120 памятников народной деревянной архитектуры: церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы, мельницы и амбары, построенные в XVI – начале XX вв.
Самые старинные из них — Георгиевская церковь (1672 год), Вознесенская церковь «Кубоватый храм» (1669 год) и колокольня из деревни Кулига-Дракованово (XVI в., самая древняя деревянная колокольня, сохранившаяся в России).
Во время экскурсии Вас встретят хлебом-солью, расскажут о четырех секторах музея: Каргопольско-Онежском, Пинежском, Мезенском и Двинском. В каждом из них воссоздан особый облик северных поселений разных районов. Вы увидите крупнейшую в мире коллекцию деревянных мельниц.
В сувенирной лавке можно выбрать изделия народных мастеров, выпить чай с шаньгами и блинами в русской избе и прокатиться на лошадях.
В программе предусмотрено посещение одного сектора. Остальные сектора посещаются самостоятельно, за доп. плату в свободное время.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе города.
14:30 Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Во время экскурсии Вы узнаете, что город Архангельск был основан вокруг Михайло-Архангельского монастыря по приказу царя Ивана IV Грозного, познакомитесь с основными достопримечательностями первого морского порта России.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок, где был основан город, полюбуетесь величественной башней и мощными стенами Гостиных Дворов – старейшим зданием города, прогуляетесь по набережной Северной Двины до памятника Петру I Великому, а на площади Мира узнаете военную историю Архангельска и почему Тюлень был увековечен в памятнике.
17:30 Размещение в отеле «Двина», г. Архангельск – 2 ночи (резервные отели: Артелеком, Novotel, Пур-Наволок, Столица Поморья или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
Северодвинск
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Переезд в Северодвинск (~50 км).
Северодвинск – небольшой городок в Архангельской области, совсем еще молодой и не успевший обзавестись древними памятниками архитектуры. Зато здесь располагаются сразу четыре судостроительных завода, выпускающие подводные лодки, в том числе атомные подводные лодки четвертого поколения.
Огромные доки с выходом в Белое море, густой дым из заводских труб и сложный климат создают в главном городе атомного судостроения особую атмосферу. Мы проедем по городу на автобусе, из окон которого вы сможете рассмотреть Северодвинск во всех деталях.
А наш гид расскажет много интересного о строительстве и ремонте подводных лодок.
Вы познакомитесь с историей подводного флота России, узнаете интересные факты о строительстве и ремонте подводных лодок.
А дальше нас ждёт самое интересное в краеведческом музее – интерактивная программа «Музейная субмарина» с 8-метровым экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки».
Главный экспонат показа – конструктор в виде атомной подводной лодки.
Программа демонстрирует устройство атомной подводной лодки. Мы в деталях поймем, как происходит ее погружение под воду, запустим баллистическую ракету, а также испытаем на себе работу акустика.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. В летнее время в жаркую погоду здесь даже можно искупаться.
«Остров Розовый в море Белом» – так называла команда Ченслера остров Ягры в дни его открытия. Вековые сосны на песчаных дюнах и черный гранитный камень в память о моряках подводной лодки «Курск» никого не оставляют равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Поморский обед в кафе с традиционными блюдами из мяса, птицы и рыбы поморской кухни, фирменная выпечка.
Посещение одного из старейших музеев Северо-Запада России – Архангельского краеведческого музея, расположенного в памятнике архитектуры XVII–XVIII вв. Архангельском Гостином дворе.
Гостиные дворы были построены в 17 веке по указу царя Алексея Михайловича. Это было одно из самых грандиозных сооружений того времени, занимавшее площадь около 9 га.
Музейное собрание насчитывает почти 300 тысяч единиц хранения, и представляет собой крупнейшее комплексное собрание региона – половину музейного фонда Архангельской области.
Здесь есть раритеты, достойные стать основой музейных сокровищниц и эксклюзивных экспозиций, в том числе мирового значения: Евангелие Тяпинского 1570 года, коллекция предметов с зимовки Виллема Баренца 1598 года, вещи, принадлежавшие известным августейшим особам и государственным деятелям (Петру I, царевне Софье, митрополиту Филарету, патриарху Никону, Михаилу Васильевичу Ломоносову, Иоанну Кронштадтскому и ряду других).
А также другие предметы, имеющие большое художественное значение: холмогорская кость, лицевое шитье и мелкая пластика, ряд городских реликвий Архангельска – карета «Берлин» XVIII века, возившая Брауншвейгское семейство и т. д.
Обзорная экскурсия по музею.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (оплата при покупке тура):
Речная прогулка (2 часа) по Северной Двине на старинном пароходе «Н. В. Гоголь».
На берегу Северной Двины расположены самые главные достопримечательности города, на которые открывается великолепный вид с борта парохода-колесника.
Двухчасовые прогулки по реке – лучшая возможность оценить величие, неповторимость и красоту Северной Двины, дарующей жизнь бескрайним таёжным просторам.
Не упустите возможность увидеть панораму первого российского торгового порта с борта старинного парохода-колесника «Н. В. Гоголь».
Экскурсия проходит в формате «Радиоэкскурсия».
Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Переезд в село Холмогоры (~100 км).
11:00 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
Вас ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевича Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. Это земля с богатейшей историей и культурой – территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
После визита в музей Ломоносова прогуляемся по селу, а потом познакомимся с шедеврами косторезного промысла в косторезном училище.
Сам Петр I во время пребывания в Холмогорах учился резать по кости. И мы, как некогда великий государь, сможем попробовать свои силы в древнем промысле.
На мастер-классе резьбы по кости будет возможность создать сувенир на память.
Важно: летом попасть на Куростров можно только по паромной переправе. Автобус остается на стороне села Холмогоры, вы переправляетесь на Куростров на пароме (проезд туда-обратно включен в стоимость). Далее до музея вы идёте пешком (около 2,5 км, ~45 мин.).
15:00 Обед в кафе села.
16:00 Отправление домой.
Завершение тура
12:00 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
17:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
В туре предусмотрены ночные автобусные переезды и проживание в гостинице «Двина» в Архангельске (двухместный номер).
Резервные отели: «Артелеком», «Novotel», «Пур-Наволок», «Столица Поморья» в Архангельске или аналог по решению туроператора.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 39 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7900 руб.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Гостиница «Двина» располагается в центральной части Архангельска. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер, экскурсионное обслуживание. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. Для автовладельцев предусмотрена бесплатная парковка.
Для размещения предлагаются номера различной категории и вместимости. Здесь каждый сможет подобрать себе наиболее подходящий вариант. Все апартаменты укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен качественной сантехникой.
В ресторане можно приятно провести время, насладиться изысканными блюдами интернациональной кухни, заказать алкогольные и безалкогольные напитки, а также легкие закуски.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал, который оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием. Сотрудники обязательно окажут помощь в организации мероприятия.
В шаговой доступности расположен краеведческий музей, гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова.
Гостиница «Артелеком»
Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.
В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.
В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена».
Гостиница «Novotel»
«Novotel» — это стильный и современный отель, который расположился на берегу живописной Северной Двины в Архангельске.
Для выбора доступны номера разнообразных категорий, поэтому каждый гость сможет найти подходящий вариант. В каждом есть всё для комфортного отдыха, включая удобную кровать, плотные шторы для лучшего сна, сейф, различные сценарии освещения, индивидуальную ванную комнату с туалетно-косметическими принадлежностями и полотенцами.
Разнообразить досуг можно, посетив тренажёрный зал или спа с сауной. В шаговой доступности Архангельский театр кукол, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, музей «Арктическое посольство».
Гостиница «Пур-Наволок»
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля для постояльцев ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Гостиница «Столица Поморья»
«Столица Поморья» находится в Архангельске.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Речная прогулка (2 часа) по Северной Двине на старинном пароходе «Н.В. Гоголь» (оплата при покупке тура) - 2900 руб
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать перед отправлением в тур?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- для тех, кто не купил дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
- все средства размещения, используемые в туре, внесены в «Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии». Проверить статус размещения в туре отеля (–ей) можно в «Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии» на сайте Минэкономразвития России.