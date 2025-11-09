Мои заказы

Архангельск - место русской силы. Автобусный тур на 5 дней

Архангельск - место русской силы
Приглашаем вас в незабываемый тур по Русскому Северу! Исследуйте историческое наследие Архангельска и насладитесь необъятными просторами Белого моря, живописными пейзажами с уникальными архитектурными памятниками деревянного и каменного зодчества.

Вы поучаствуете в мастер-классе, попробуете аутентичные северные блюда, погрузитесь в чарующую атмосферу Русского Севера, откроете для себя его тайны и красоту!
Архангельск - место русской силы. Автобусный тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Архангельск - место русской силы. Автобусный тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Архангельск - место русской силы. Автобусный тур на 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
18
июн16
июл20
авг10
сен

Программа тура по дням

1 день

Отправление

08:00 Сбор во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36, «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

12:45–13:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Архангельск (~ 1250 км).

Транзитная экскурсия по Переславлю-Залесскому (Красная площадь, внешний осмотр основных достопримечательностей).

ОтправлениеОтправлениеОтправлениеОтправление
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Архангельску. Малые Корелы

08:00 Прибытие в Архангельск.

Завтрак в кафе города.

09:00 Переезд в Малые Корелы (~30 км).

10:00 Посещение музея деревянного зодчества и народного искусства северных районов России под открытым небом – «Малые Корелы».

Он расположен в 30 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

На территории музея размещается около 120 памятников народной деревянной архитектуры: церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы, мельницы и амбары, построенные в XVI – начале XX вв.

Самые старинные из них — Георгиевская церковь (1672 год), Вознесенская церковь «Кубоватый храм» (1669 год) и колокольня из деревни Кулига-Дракованово (XVI в., самая древняя деревянная колокольня, сохранившаяся в России).

Во время экскурсии Вас встретят хлебом-солью, расскажут о четырех секторах музея: Каргопольско-Онежском, Пинежском, Мезенском и Двинском. В каждом из них воссоздан особый облик северных поселений разных районов. Вы увидите крупнейшую в мире коллекцию деревянных мельниц.

В сувенирной лавке можно выбрать изделия народных мастеров, выпить чай с шаньгами и блинами в русской избе и прокатиться на лошадях.

В программе предусмотрено посещение одного сектора. Остальные сектора посещаются самостоятельно, за доп. плату в свободное время.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе города.

14:30 Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Во время экскурсии Вы узнаете, что город Архангельск был основан вокруг Михайло-Архангельского монастыря по приказу царя Ивана IV Грозного, познакомитесь с основными достопримечательностями первого морского порта России.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок, где был основан город, полюбуетесь величественной башней и мощными стенами Гостиных Дворов – старейшим зданием города, прогуляетесь по набережной Северной Двины до памятника Петру I Великому, а на площади Мира узнаете военную историю Архангельска и почему Тюлень был увековечен в памятнике.

17:30 Размещение в отеле «Двина», г. Архангельск – 2 ночи (резервные отели: Артелеком, Novotel, Пур-Наволок, Столица Поморья или аналог по решению туроператора).

Свободное время.

Экскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые КорелыЭкскурсия по Архангельску. Малые Корелы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Северодвинск

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Переезд в Северодвинск (~50 км).

Северодвинск – небольшой городок в Архангельской области, совсем еще молодой и не успевший обзавестись древними памятниками архитектуры. Зато здесь располагаются сразу четыре судостроительных завода, выпускающие подводные лодки, в том числе атомные подводные лодки четвертого поколения.

Огромные доки с выходом в Белое море, густой дым из заводских труб и сложный климат создают в главном городе атомного судостроения особую атмосферу. Мы проедем по городу на автобусе, из окон которого вы сможете рассмотреть Северодвинск во всех деталях.

А наш гид расскажет много интересного о строительстве и ремонте подводных лодок.

Вы познакомитесь с историей подводного флота России, узнаете интересные факты о строительстве и ремонте подводных лодок.

А дальше нас ждёт самое интересное в краеведческом музее – интерактивная программа «Музейная субмарина» с 8-метровым экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки».

Главный экспонат показа – конструктор в виде атомной подводной лодки.

Программа демонстрирует устройство атомной подводной лодки. Мы в деталях поймем, как происходит ее погружение под воду, запустим баллистическую ракету, а также испытаем на себе работу акустика.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. В летнее время в жаркую погоду здесь даже можно искупаться.

«Остров Розовый в море Белом» – так называла команда Ченслера остров Ягры в дни его открытия. Вековые сосны на песчаных дюнах и черный гранитный камень в память о моряках подводной лодки «Курск» никого не оставляют равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Поморский обед в кафе с традиционными блюдами из мяса, птицы и рыбы поморской кухни, фирменная выпечка.

Посещение одного из старейших музеев Северо-Запада России – Архангельского краеведческого музея, расположенного в памятнике архитектуры XVII–XVIII вв. Архангельском Гостином дворе.

Гостиные дворы были построены в 17 веке по указу царя Алексея Михайловича. Это было одно из самых грандиозных сооружений того времени, занимавшее площадь около 9 га.

Музейное собрание насчитывает почти 300 тысяч единиц хранения, и представляет собой крупнейшее комплексное собрание региона – половину музейного фонда Архангельской области.

Здесь есть раритеты, достойные стать основой музейных сокровищниц и эксклюзивных экспозиций, в том числе мирового значения: Евангелие Тяпинского 1570 года, коллекция предметов с зимовки Виллема Баренца 1598 года, вещи, принадлежавшие известным августейшим особам и государственным деятелям (Петру I, царевне Софье, митрополиту Филарету, патриарху Никону, Михаилу Васильевичу Ломоносову, Иоанну Кронштадтскому и ряду других).

А также другие предметы, имеющие большое художественное значение: холмогорская кость, лицевое шитье и мелкая пластика, ряд городских реликвий Архангельска – карета «Берлин» XVIII века, возившая Брауншвейгское семейство и т. д.

Обзорная экскурсия по музею.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация экскурсий (оплата при покупке тура):

Речная прогулка (2 часа) по Северной Двине на старинном пароходе «Н. В. Гоголь».

На берегу Северной Двины расположены самые главные достопримечательности города, на которые открывается великолепный вид с борта парохода-колесника.

Двухчасовые прогулки по реке – лучшая возможность оценить величие, неповторимость и красоту Северной Двины, дарующей жизнь бескрайним таёжным просторам.

Не упустите возможность увидеть панораму первого российского торгового порта с борта старинного парохода-колесника «Н. В. Гоголь».

Экскурсия проходит в формате «Радиоэкскурсия».

СеверодвинскСеверодвинскСеверодвинскСеверодвинскСеверодвинск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Переезд в село Холмогоры (~100 км).

11:00 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

Вас ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевича Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. Это земля с богатейшей историей и культурой – территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

После визита в музей Ломоносова прогуляемся по селу, а потом познакомимся с шедеврами косторезного промысла в косторезном училище.

Сам Петр I во время пребывания в Холмогорах учился резать по кости. И мы, как некогда великий государь, сможем попробовать свои силы в древнем промысле.

На мастер-классе резьбы по кости будет возможность создать сувенир на память.

Важно: летом попасть на Куростров можно только по паромной переправе. Автобус остается на стороне села Холмогоры, вы переправляетесь на Куростров на пароме (проезд туда-обратно включен в стоимость). Далее до музея вы идёте пешком (около 2,5 км, ~45 мин.).

15:00 Обед в кафе села.

16:00 Отправление домой.

Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Завершение тура

12:00 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

17:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).

Проживание

В туре предусмотрены ночные автобусные переезды и проживание в гостинице «Двина» в Архангельске (двухместный номер).

Резервные отели: «Артелеком», «Novotel», «Пур-Наволок», «Столица Поморья» в Архангельске или аналог по решению туроператора.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 39 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 7900 руб.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 руб. (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Гостиница «Двина» располагается в центральной части Архангельска. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер, экскурсионное обслуживание. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. Для автовладельцев предусмотрена бесплатная парковка.

Для размещения предлагаются номера различной категории и вместимости. Здесь каждый сможет подобрать себе наиболее подходящий вариант. Все апартаменты укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен качественной сантехникой.

В ресторане можно приятно провести время, насладиться изысканными блюдами интернациональной кухни, заказать алкогольные и безалкогольные напитки, а также легкие закуски.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал, который оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием. Сотрудники обязательно окажут помощь в организации мероприятия.

В шаговой доступности расположен краеведческий музей, гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова.

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Артелеком»

2 ночи

Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.

В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.

В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена».

Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Novotel»

2 ночи

«Novotel» — это стильный и современный отель, который расположился на берегу живописной Северной Двины в Архангельске.

Для выбора доступны номера разнообразных категорий, поэтому каждый гость сможет найти подходящий вариант. В каждом есть всё для комфортного отдыха, включая удобную кровать, плотные шторы для лучшего сна, сейф, различные сценарии освещения, индивидуальную ванную комнату с туалетно-косметическими принадлежностями и полотенцами.

Разнообразить досуг можно, посетив тренажёрный зал или спа с сауной. В шаговой доступности Архангельский театр кукол, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, музей «Арктическое посольство».

Гостиница «Novotel»Гостиница «Novotel»Гостиница «Novotel»Гостиница «Novotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Пур-Наволок»

2 ночи

Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства.

К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.

В ресторане отеля для постояльцев ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.

Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.

Гостиница «Пур-Наволок»Гостиница «Пур-Наволок»Гостиница «Пур-Наволок»Гостиница «Пур-Наволок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Столица Поморья»

2 ночи

«Столица Поморья» находится в Архангельске.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Речная прогулка (2 часа) по Северной Двине на старинном пароходе «Н.В. Гоголь» (оплата при покупке тура) - 2900 руб
  • Выбор места в автобусе - 2000 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать перед отправлением в тур?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  • Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
  • для тех, кто не купил дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
  • все средства размещения, используемые в туре, внесены в «Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии». Проверить статус размещения в туре отеля (–ей) можно в «Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии» на сайте Минэкономразвития России.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Архангельска

Похожие туры из Архангельска

Сказка Русского Севера. Архангельск
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: Г. Архангельск
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 29 500 ₽ за человека
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
12 фев в 10:00
12 мар в 10:00
от 32 800 ₽ за человека
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
Начало: Г. Архангельск
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
от 30 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архангельске
Все туры из Архангельска