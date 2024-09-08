1 день

Прибытие в Архангельск и остров Мосеев

Встреча группы в 10:00 в аэропорту, в 10:30 на ж/д вокзале города Архангельска.

Нас ждет обзорная экскурсия по Архангельску, где мы с вами увидим памятник Петру I, который изображен на 500 рублевой купюре, памятник тюленю-спасителю, посетим гостиные дворы, мыс Пур-Наволок — место основания Архангельска, и многие другие достопримечательности города.

После обеда держим путь на остров Мосеев, чтобы посетить судоверфь «Поморский коч». Здесь возрождается строительство деревянных судов как символа минувшей эпохи, в которой с их помощью были закреплены государственные границы России в Арктике.

После экскурсии мы посетим мастер-класс по изготовлению пряников «Козуля», где каждый сможет создать свой индивидуальный пряник.

Разместимся в гостинице.