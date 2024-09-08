Удивительная природа и насыщенная история региона погрузят вас в атмосферу настоящего русского севера.
Вы узнаете историю развития авиации и первого морского флота России, насладитесь панорамой Пинежского заповедника, будете охотиться на северное сияние на берегу Белого моря и увезете на память созданный своими руками пряник и сувенир.
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск и остров Мосеев
Встреча группы в 10:00 в аэропорту, в 10:30 на ж/д вокзале города Архангельска.
Нас ждет обзорная экскурсия по Архангельску, где мы с вами увидим памятник Петру I, который изображен на 500 рублевой купюре, памятник тюленю-спасителю, посетим гостиные дворы, мыс Пур-Наволок — место основания Архангельска, и многие другие достопримечательности города.
После обеда держим путь на остров Мосеев, чтобы посетить судоверфь «Поморский коч». Здесь возрождается строительство деревянных судов как символа минувшей эпохи, в которой с их помощью были закреплены государственные границы России в Арктике.
После экскурсии мы посетим мастер-класс по изготовлению пряников «Козуля», где каждый сможет создать свой индивидуальный пряник.
Разместимся в гостинице.
- автобус: 20 км
- пешком: 5 км
- проживание: гостиница
- питание: обед
Архангельск - Северодвинск - Остров Ягры - Белое море - Архангельск
После завтрака едем в Северодвинск. Обзорная экскурсия по городу, посещение краеведческого музея.
Узнаем об основании и строительстве города, увидим самый большой в России музейный макет атомной подводной лодки в разрезе.
Поучаствуем в интерактивной программе «Музейная субмарина»: узнаем об устройстве атомной подводной лодки и как происходит погружение в воду, запустим баллистическую ракету, а так же испытаем на себе работу акустика.
После обеда прогуляемся по берегу Белого моря, где увидим вековые сосны и черный гранитный камень в память о моряках подводной лодки «Курск».
Архангельск всегда был стратегически важным морским портом. Отправляемся на экскурсию в Северный морской музей. Пространство стилизовано под «парусный корабль» и под шум волн и крики чаек погружает нас в историю освоения Севера.
А после ужина будем ловить северное сияние.
- автобус: 100 км
- пешком: 5 км
- проживание: гостиница
- питание: завтрак
Архангельск - Холмогоры - Ломоносово - Архангельск
Сегодня отправимся в Холмогоры, на родину М. В. Ломоносова.
Посетим музей М. В. Ломоносова, узнаем о традиционном северном быте, ремесленниках и мореходах, детстве Михайло Ломоносова и его пути от сына двинского крестьянина до первого крупного русского ученого-естествоиспытателя и просветителя.
Побываем у Спасо-Преображенского собора, увидим «детище» одного из влиятельнейших людей той эпохи архиепископа Афанасия — колокольню-обсерваторию.
Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости, поэтому отправляемся на мастер-класс. Узнаем историю промысла и своими руками создадим памятный сувенир.
Возвращение в Архангельск.
- автобус: 105 км
- пешком: 5 км
- проживание: гостиница
- питание: завтрак
Архангельск - Малые Корелы - Пинега
После завтрака отправляемся на экскурсию в музей авиации Севера.
Музей предлагает уникальную экскурсионную программу с погружением в историю и современность гражданской авиации. Экскурсия проходит прямо по территории аэропорта с посещением самолетов-памятников Ту-134, Ту-154, Ан-26.
Далее едем в музей-заповедник «Малые Корелы», в котором размещена уникальная коллекция памятников деревянного зодчества, среди которых целые деревни из церквей, часовен, мельниц, амбарных улиц.
После обеда нас ждет переезд в поселок Пинега и размещение в гостинице.
- автобус: 75 км
- пешком: 5 км
- проживание: гостиница
- питание: завтрак, обед, ужин
Архангельск - Пинега - Пинежские пещеры - водопад «Святой источник» - монастырь - Пинежские рябчики
Сегодня мы отправимся в карстовые пещеры, которые являются визитной карточкой Пинежья. Здесь самая протяженная сеть подземных ходов на территории всего Европейского Севера России.
Немного прогулявшись по таежному лесу, заглянем на смотровую площадку, откуда открывается красивый панорамный вид на карстовый лог.
После пещер идем до водопада «Святой источник», его воды использовали монахи Красногорского монастыря как купальню для приходящих паломников. Вода в водопаде всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже зимой.
Выезжаем на Красногорский Богородицкий Монастырь.
Нас ждет рассказ о Красной горке, которая в 17 веке называлась Черной и об истории основании монастыря. Сейчас монастырь не действующий, но его история захватывает дух. Отсюда же увидим панораму пинежского заповедника.
Если будет позволять время, то доедем до ещё одной визитной карточки города, размещенной на гербе города — Пинежских рябчиков.
После вернемся в гостиницу.
- автобус: 250 км
- пешком: 5 км
- проживание: гостиница
- питание: завтрак, обед, ужин
Пинега - Архангельск. День отъезда
Сегодня день отъезда. Возвращаемся в Архангельск.
С теми, кто решит задержаться до вечера, отправимся гулять по Архангельским гостиным дворам, посетим отреставрированные купеческие палаты Русского Гостиного двора XVII века и парадные залы XVIII века.
Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом/выездом после 16:00.
- автобус: 210 км
- пешком: 5 км
- питание: завтрак
Проживание
Проживание в отелях в двух- и трехместных номерах с удобствами. В стоимость тура включены завтраки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по маршруту на туристическом микроавтобусе
- Проживание (2 - и 3-местное размещение)
- Питание: завтраки в отеле, обед в первый день, полный пансион в четвертый и пятый день тура
- Обзорная экскурсия по городу Архангельску
- Обзорная экскурсия по городу Северодвинску
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в Северодвинском музее
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в судоверфи «Поморский коч»
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в Северном морском музее
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее М.В. Ломоносова
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее авиации Севера
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее-заповеднике деревянного зодчества «Малые Корелы»
- Мастер-класс по изготовлению пряника
- Мастер-класс по косторезному ремеслу
- При необходимости дополнительный выезд на поиски северного сияния
- Сопровождение гидом
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Трансфер до г. Архангельска и обратно
- Питание: обеды и ужины в Архангельске и Северодвинске (кроме обеда в первый день)
- Страховка от н/с
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Архангельске может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- рюкзак 15-20 л для прогулок;
- хоба (сидушка на резинке);
- химические грелки для рук и ног.
Одежда и обувь:
- ботинки для активного отдыха зимние теплые, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА;
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки шерстяные или синтетические и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно маска ветрозащитная)4
- варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые.
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5-1 литр);
- фотоаппарат (видеокамера);
- зарядные устройства.
Документы:
- паспорт;
- деньги на кафе, сувениры (от 5000 рублей).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.