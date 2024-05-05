Главные экскурсионные места в Архангельске

Найдено 13 туров в категории «Популярные места» в Архангельске, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узоры северной зимы. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000 за человека
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500 за человека
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300 за человека
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 43 400 за человека
Большое северное путешествие в Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое северное путешествие в Архангельской области
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 62 400 за человека
4 стихии Поморья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Узоры северной зимы. Архангельск
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Узоры северной зимы. Архангельск
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Узоры северной зимы. Архангельск
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    4 стихии Поморья
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    4 стихии Поморья
    Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    4 стихии Поморья
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
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    и уровня подготовленности. Нам несказанно повезло с гидами. Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край. Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления. Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север. Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание. Тур интересный. Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Узоры северной зимы. Архангельск
  2. Открытый Север. Архангельск осенью
  3. Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
  4. Новогодний гранд-тур в Поморье
  5. Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
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