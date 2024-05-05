А Александр Узоры северной зимы. Архангельск Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.

Д Дарья Узоры северной зимы. Архангельск Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Б Бартева Узоры северной зимы. Архангельск Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Б Бартева Новогодний гранд-тур в Поморье Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.

Е Елена 4 стихии Поморья Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!

О Ольга На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

Т Татьяна 4 стихии Поморья Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.

Д Дмитрий 4 стихии Поморья Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.

Л Лариса Новогодний гранд-тур в Поморье читать дальше и уровня подготовленности. Нам несказанно повезло с гидами. Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край. Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления. Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север. Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание. Тур интересный. Рекомендую. Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста