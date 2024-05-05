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Авторский тур
3 дня
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 43 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое северное путешествие в Архангельской области
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 62 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ББартева5 февраля 2024Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ТТатьяна16 января 2024Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
- ДДмитрий14 января 2024Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
- ЛЛариса11 января 2024Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
- ТТатьяна12 августа 2023Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
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