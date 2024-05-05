1 день

Встреча. Отправление в Каргополь

10:15 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал г. Няндомы со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь (78 км).

11:30 Прибытие в Каргополь.

Размещение в гостевом доме в номерах с удобствами.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.

С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории.

Над широким разливом реки Онеги идет набережная.

В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.

А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.

Экскурсия на выставку «Каргополье с древнейших времён».

В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».

Самостоятельное знакомство с городом (по желанию организуется групповой трансфер в Каргополь) По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

Посещение сувенирного магазина.

По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.

Центр народных ремесел «Берегиня».

Интерактивный экопарк «Медвежий край».

Ужин самостоятельно.