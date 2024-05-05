Зимний вояж по Архангельской области

Приглашаем вас в уникальное зимнее путешествие по Русскому Северу, чтобы вы смогли воочию увидеть всю красоту Поморского края! Вы посетите три жемчужины Архангельской области! Каргополь — древнейший город Архангельской области,
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сокровищницу памятников каменной архитектуры XVI-XVIII вв., с шедеврами древнерусской иконописи и всемирно известной каргопольской игрушки.

Архангельск — первый морской порт России, прекрасный старинный город на берегу Северной Двины, который является не только культурно-исторической Столицей Поморья, но и воротами в Арктику.

А также Пинежье — край с нетронутой первозданной природой, заповедными лесами и уникальными северными пещерами.

5
3 отзыва
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Кенозерский национальный парк
Кенозерский национальный парк
Погрузимся в русский жизненный уклад, традиции и культуру
Берег Белого моря
Берег Белого моря
Это живописное побережье никого не оставляет равнодушным
Малые Корелы
Малые Корелы
Посетим знаменитый музей деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Отправление в Каргополь

10:15 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал г. Няндомы со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь (78 км).

11:30 Прибытие в Каргополь.

Размещение в гостевом доме в номерах с удобствами.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.

С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории.

Над широким разливом реки Онеги идет набережная.

В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.

А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.

Экскурсия на выставку «Каргополье с древнейших времён».

В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».

Самостоятельное знакомство с городом (по желанию организуется групповой трансфер в Каргополь) По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

Посещение сувенирного магазина.

По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

  • Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.
  • Центр народных ремесел «Берегиня».
  • Интерактивный экопарк «Медвежий край».

Ужин самостоятельно.

Встреча. Отправление в КаргопольВстреча. Отправление в КаргопольВстреча. Отправление в КаргопольВстреча. Отправление в Каргополь
2 день

Кенозерский национальный Парк. Большие Лядины

Завтрак.

08:30 Выезд в Кенозерский национальный Парк.

Автобусный маршрут 90 километров.

Эти места очень важны для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.

Это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.

Кенозерский парк — один из последних островков русского жизненного уклада, традиций, культуры.

Его частичка представлена в программе путешествия.

На маршруте встретится уникальный памятник природы дамба-водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

Туристы поднимаются на Хижгору к церкви Александра Свирского.

Со звонницы храма открывается замечательный вид на обширную озерную систему.

Далее можно совершить прогулку по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки».

Здесь воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья — часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.

Деревенский обед в «Рукодельной избе».

Продолжение маршрута — в село Большие Лядины (37 км).

Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.

Приятно прогуляться по деревне мимо старых воротных колодцев и других примет северного села, зайти в этнографический музей «Лядинское узорочье», где сошлись предметы крестьянского быта и льняного промысла.

При наличии проезжей дороги и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая Сретено-Михайловская церковь (1655 г.).

Возвращение в Каргополь после 18:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Кенозерский национальный Парк. Большие ЛядиныКенозерский национальный Парк. Большие ЛядиныКенозерский национальный Парк. Большие Лядины
3 день

Село Ошевенское и Архангело

Завтрак.

Освобождение номеров.

08:30 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».

Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км).

Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.

Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.

Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера.

Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря.

Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры — обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни — следовики. И это удивительно!

В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (1665 г.).

Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами».

Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.

Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост.

В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.

Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни.

Хлеб и пироги из русской печи — для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус.

Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по северному», разносолы да каша ошевенская.

После обеда едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (1820 г.).

Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.

Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой.

Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.

14:00 Трансфер в Архангельск. Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.

Прибытие в Архангельск после 20:00. Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Село Ошевенское и АрхангелоСело Ошевенское и АрхангелоСело Ошевенское и АрхангелоСело Ошевенское и Архангело
4 день

Экскурсия по Северодвинску и Архангельску

Завтрак в отеле.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску. Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.

С историей подводного флота России туристы познакомятся в ходе экскурсии по городу, а в краеведческом музее смогут «собрать атомную подводную лодку».

Интерактивная программа «Музейная субмарина» — это интерактивные экспонаты: «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши». Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки проекта 971.

Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры на живописное побережье. Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Пешеходная прогулка по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

У каждого дома — своя уникальная история.

Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.

Свободное время.

По желанию, самостоятельное посещение: Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи пряника — «козули».

Ужин самостоятельно

Экскурсия по Северодвинску и АрхангельскуЭкскурсия по Северодвинску и АрхангельскуЭкскурсия по Северодвинску и Архангельску
5 день

Красоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

08:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» — незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа).

Мы отправляемся в заповедное Пинежье — край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…

Обед в кафе в середине программы.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.

Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).

В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.

Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.

Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына.

Возвращение в Архангельск (Время в пути в одну сторону 4 часа).

Прибытие в Архангельск после 19:00 часов.

Свободное время. Ужин самостоятельно

Красоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырь
6 день

Малые Корелы. Завершение программы

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы — лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».

Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00 часов.

Обед в кафе.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту следования.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Название гостиницыПри 2-местном размещенииДоплата за 1-местное размещение

Каргополь: гостевой дом «Морошка» или «Каргопольская слобода», номера с удобствами (2 ночи).

Архангельск: гостиница «Столица Поморья», номера стандарт с удобствами (3 ночи).

59 50010 000

Варианты проживания

Гостевой Дом «Каргопольская слобода»

2 ночи

Гостевой Дом «Каргопольская слобода» – первый двухэтажный коттедж на территории будущего парка-отеля в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги (построен в 2021 году).

К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор) с односпальными кроватями. В одном номере имеется возможность организации двуспальной кровати путем соединения двух кроватей модели «бонприкс» (кровати – трансформеры). В двух номерах имеются дополнительные места (евро-раскладушки). На первом этаже гостевого дома располагается уютных холл-трапезная, где гостей смогут накормить сытными завтраками и ужинами.

На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин. В свободное время можно взять напрокат пластиковые 3-местные лодки «Армада» и покататься на веслах по реке Онеге, порыбачить.

Гостевой Дом «Каргопольская слобода»Гостевой Дом «Каргопольская слобода»

Гостевой Дом «Морошка»

2 ночи

Гостевой дом «Морошка» расположен в 20 минутах ходьбы от центра города Каргополь и основных достопримечательностей. Благоустроенные номера различной категории, расчитанные на 25 мест. Свой морошковый стиль, уютная атмосфера, оснащён всем необходимым для комфортного проживания.

К услугам гостей общая кухня для приготовления пищи, со всем необходимым оборудованием, зал для отдыха и конференц-зал, бильярдный стол, круглосуточная стойка регистрация, сувенирная лавка, бесплатная парковка с системой видеонаблюдения. Для проживающих более трёх дней и при заселении больших групп действуют скидки.

Гостевой Дом «Морошка»Гостевой Дом «Морошка»Гостевой Дом «Морошка»Гостевой Дом «Морошка»

Отель «Столица Поморья»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.

Автобусная остановка «Троицкий проспект» находится всего в 300 м от отеля «Столица Поморья». Центральный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 10 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание 2-разовое (5 завтраков, 6 обедов)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Ж/д проезд до ст. Няндома
  • Авиа - и ж/д билеты из Архангельска
  • Трансфер в последний день тура
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Няндома
Какое питание организовано в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера до 4 человек на легковом автомобиле:

  • трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
  • трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.

Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.

Как лучше одеваться?

Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 мая 2024
Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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