Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Отправление в Каргополь
10:15 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал г. Няндомы со стороны перрона.
Трансфер в Каргополь (78 км).
11:30 Прибытие в Каргополь.
Размещение в гостевом доме в номерах с удобствами.
Обед в кафе.
Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.
С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории.
Над широким разливом реки Онеги идет набережная.
В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.
А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.
Экскурсия на выставку «Каргополье с древнейших времён».
В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.
Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».
Самостоятельное знакомство с городом (по желанию организуется групповой трансфер в Каргополь) По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.
Посещение сувенирного магазина.
По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:
- Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки.
- Центр народных ремесел «Берегиня».
- Интерактивный экопарк «Медвежий край».
Ужин самостоятельно.
Кенозерский национальный Парк. Большие Лядины
Завтрак.
08:30 Выезд в Кенозерский национальный Парк.
Автобусный маршрут 90 километров.
Эти места очень важны для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.
Это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.
Кенозерский парк — один из последних островков русского жизненного уклада, традиций, культуры.
Его частичка представлена в программе путешествия.
На маршруте встретится уникальный памятник природы дамба-водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов.
Туристы поднимаются на Хижгору к церкви Александра Свирского.
Со звонницы храма открывается замечательный вид на обширную озерную систему.
Далее можно совершить прогулку по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки».
Здесь воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья — часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.
Деревенский обед в «Рукодельной избе».
Продолжение маршрута — в село Большие Лядины (37 км).
Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.
Приятно прогуляться по деревне мимо старых воротных колодцев и других примет северного села, зайти в этнографический музей «Лядинское узорочье», где сошлись предметы крестьянского быта и льняного промысла.
При наличии проезжей дороги и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая Сретено-Михайловская церковь (1655 г.).
Возвращение в Каргополь после 18:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Село Ошевенское и Архангело
Завтрак.
Освобождение номеров.
08:30 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».
Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км).
Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.
Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера.
Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря.
Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры — обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни — следовики. И это удивительно!
В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (1665 г.).
Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами».
Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.
Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост.
В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.
Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни.
Хлеб и пироги из русской печи — для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус.
Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по северному», разносолы да каша ошевенская.
После обеда едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (1820 г.).
Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.
Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой.
Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.
14:00 Трансфер в Архангельск. Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.
Прибытие в Архангельск после 20:00. Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия по Северодвинску и Архангельску
Завтрак в отеле.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.
С историей подводного флота России туристы познакомятся в ходе экскурсии по городу, а в краеведческом музее смогут «собрать атомную подводную лодку».
Интерактивная программа «Музейная субмарина» — это интерактивные экспонаты: «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши». Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры на живописное побережье. Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».
Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.
Пешеходная прогулка по заповедной улице города.
Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
У каждого дома — своя уникальная история.
Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.
Свободное время.
По желанию, самостоятельное посещение: Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи пряника — «козули».
Ужин самостоятельно
Красоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырь
Завтрак в отеле.
08:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» — незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа).
Мы отправляемся в заповедное Пинежье — край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…
Обед в кафе в середине программы.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.
Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).
В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.
Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.
Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына.
Возвращение в Архангельск (Время в пути в одну сторону 4 часа).
Прибытие в Архангельск после 19:00 часов.
Свободное время. Ужин самостоятельно
Малые Корелы. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы — лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».
Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00 часов.
Обед в кафе.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту следования.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Название гостиницы
|При 2-местном размещении
|Доплата за 1-местное размещение
Каргополь: гостевой дом «Морошка» или «Каргопольская слобода», номера с удобствами (2 ночи).
Архангельск: гостиница «Столица Поморья», номера стандарт с удобствами (3 ночи).
|59 500
|10 000
Варианты проживания
Гостевой Дом «Каргопольская слобода»
Гостевой Дом «Каргопольская слобода» – первый двухэтажный коттедж на территории будущего парка-отеля в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги (построен в 2021 году).
К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор) с односпальными кроватями. В одном номере имеется возможность организации двуспальной кровати путем соединения двух кроватей модели «бонприкс» (кровати – трансформеры). В двух номерах имеются дополнительные места (евро-раскладушки). На первом этаже гостевого дома располагается уютных холл-трапезная, где гостей смогут накормить сытными завтраками и ужинами.
На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин. В свободное время можно взять напрокат пластиковые 3-местные лодки «Армада» и покататься на веслах по реке Онеге, порыбачить.
Гостевой Дом «Морошка»
Гостевой дом «Морошка» расположен в 20 минутах ходьбы от центра города Каргополь и основных достопримечательностей. Благоустроенные номера различной категории, расчитанные на 25 мест. Свой морошковый стиль, уютная атмосфера, оснащён всем необходимым для комфортного проживания.
К услугам гостей общая кухня для приготовления пищи, со всем необходимым оборудованием, зал для отдыха и конференц-зал, бильярдный стол, круглосуточная стойка регистрация, сувенирная лавка, бесплатная парковка с системой видеонаблюдения. Для проживающих более трёх дней и при заселении больших групп действуют скидки.
Отель «Столица Поморья»
Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.
Автобусная остановка «Троицкий проспект» находится всего в 300 м от отеля «Столица Поморья». Центральный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 10 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе тура
- Питание 2-разовое (5 завтраков, 6 обедов)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Ж/д проезд до ст. Няндома
- Авиа - и ж/д билеты из Архангельска
- Трансфер в последний день тура
- Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какое питание организовано в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера до 4 человек на легковом автомобиле:
- трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
- трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.
Как лучше одеваться?
Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.