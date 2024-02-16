1 день

Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей

10:27 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118.

Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь (Время в пути 1 час).

Прибытие в Каргополь. Встреча с гидом.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории. Над широким разливом реки Онеги протянулась набережная имени Александра Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске. В центре города вы увидите высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе, которая была сложена русскими мастерами для встречи императрицы Екатерины Великой, а также собор времен Ивана Грозного.

Посещение Каргопольского музея, выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра. Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.

Трансфер в гостевой дом «Каргопольская слобода». Размещение в номерах в комфортном загородном коттедже на берегу реки Онеги со всеми удобствами. Отдых, подготовка к встрече Нового года.

*В 18:30 за дополнительную плату по желанию гостей трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.

*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

23:00-02:30 Праздничный новогодний банкет в уютной трапезной с конкурсами, играми и новогодним салютом над спящей под ледяными торосами рекой Онегой (алкоголь не включен, приобретается самостоятельно).