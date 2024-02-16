Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Приглашаем в большое новогоднее путешествие от старинного города Каргополя до первого морского торгового порта России – Архангельска. Настоящая белоснежная зима, суровая и завораживающая природа. Величественная архитектура и бережно хранимые традиции.

Откройте свой таинственный Север – такой многообразный и необъятный, неповторимый и притягательный, душевный и гостеприимный.
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Творчество и ремесла
Творчество и ремесла
Мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушки и посещение центра народных ремесел "Берегиня" познакомят Вас с местными ремесленными традициями
Аутентичная каргопольская кухня
Аутентичная каргопольская кухня
Дегустация местных блюд придаст туру аутентичности и позволит попробовать уникальные вкусы этого региона
Атмосфера Нового года
Атмосфера Нового года
Праздничный банкет в уютной обстановке с конкурсами, играми и новогодним салютом создаст незабываемую атмосферу праздника
Малые Корелы
Малые Корелы
Погрузитесь в северную культуру и исследуете богатое наследие этого региона в музее-заповеднике
Восхождение на вершины Кенозерского парка
Восхождение на вершины Кенозерского парка
Вы прогуляетесь по живописным местам национального парка, взойдете на Хижгору и насладитесь красотой природы и панорамными видами
Сказочные северные пейзажи Пинежья
Сказочные северные пейзажи Пинежья
Вам предстоит увидеть первозданную природу, густые леса, кристально чистые реки и загадочные пещеры

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей

10:27 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118.

Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь (Время в пути 1 час).

Прибытие в Каргополь. Встреча с гидом.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории. Над широким разливом реки Онеги протянулась набережная имени Александра Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске. В центре города вы увидите высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе, которая была сложена русскими мастерами для встречи императрицы Екатерины Великой, а также собор времен Ивана Грозного.

Посещение Каргопольского музея, выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра. Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.

Трансфер в гостевой дом «Каргопольская слобода». Размещение в номерах в комфортном загородном коттедже на берегу реки Онеги со всеми удобствами. Отдых, подготовка к встрече Нового года.

*В 18:30 за дополнительную плату по желанию гостей трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.

*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

23:00-02:30 Праздничный новогодний банкет в уютной трапезной с конкурсами, играми и новогодним салютом над спящей под ледяными торосами рекой Онегой (алкоголь не включен, приобретается самостоятельно).

Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей
2 день

Кенозерский Национальный парк и поездка в деревню Лядины

Поздний завтрак.

Посещение Кенозерского Национального парка (Время в пути в одну сторону 2 часа). Кенозерский парк – особо охраняемая природная территория, островок русского жизненного уклада, традиций, культуры. Уникальный памятник природы – континентальный водораздел двух океанов: Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Прогулка на самую высокую точку в округе – Хижгору, к церкви Александра Свирского, со звонницы которого открывается замечательный вид.

Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», в котором воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.

Деревенский обед в «Рукодельной избе» с местными разносолами, «царской рыбой» – ряпушкой, пирогами из русской печи, травяным чаем и клюквенным морсом.

Поездка в деревню Лядины, где расположена многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем. Прогулка по деревне, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.

Окончание программы. Возвращение в гостевой дом. Отдых. Свободное время.

*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

3 день

Села Ошевенское и Саунино, мастер-класс по лепке глиняной игрушки

Завтрак.

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в «Ошевенскую волость». Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществует с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Здесь сохранились артефакты еще языческой культуры.

В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (XVII в.). Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает ансамблю законченный неповторимый облик.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – все, как у бабушки. Простая и удивительно вкусная еда: наваристый суп и рыба «по- северному», разносолы, да каша «ошевенская».

Посещение выставки «Шестой день творения» в Христорождественском Соборе (XVI в.). На выставке представлены «расписные небеса» XIX века.

Экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня» с мастер-классом по лепке каргопольской глиняной игрушки. Сувенирная лавка.

Окончание программы. Возвращение в гостевой дом.

*Ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

4 день

Переезд в Архангельск и обзорная экскурсия

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00-15:00 Трансфер в Архангельск. (Время в пути в одну сторону 6 часов, делаются остановки)

Прибытие в Архангельск, размещение в гостинице.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по новогоднему Архангельску и заповедной улице в центре города. На пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века. У каждого из них своя удивительная судьба и история. Пешеходная улица – это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.

Окончание программы после 19:00.

Свободное время.

*Ужин самостоятельно.

Переезд в Архангельск и обзорная экскурсияПереезд в Архангельск и обзорная экскурсияПереезд в Архангельск и обзорная экскурсияПереезд в Архангельск и обзорная экскурсия
5 день

Пинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырь

Завтрак.

8:00 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки)

Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное! В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России. Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском. Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км). Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой! Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так потому, что его воды использовали монахи Красногорского монастыря. Водопад – удивительное творение природы, вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).

Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье. Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной, из-за гористой местности и окружавших ее мрачных лесов, и необычная история основания здесь в XVII веке монастыря, известного своими чудодейственными иконами, и тем, что в начале XVIII века его часто посещал, сосланный на Пинегу князь Голицын, похороненный, согласно своему завещанию, в монастыре.

Обед в кафе в середине программы.

16:00 Выезд в Архангельск. (Время в пути в одну сторону 4 часа)

Окончание экскурсионной программы после 20:00

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Пинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырьПинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырьПинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырьПинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырь
6 день

Малые Корелы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Загородная экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».

Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00 часов.

Обед в кафе.

Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Малые Корелы. ОтъездМалые Корелы. ОтъездМалые Корелы. ОтъездМалые Корелы. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Каргопольская слобода» и гостинице «Столица Поморья» 3* в стандартных двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Двухместное*Одноместное
«Каргопольская слобода»/«Столица Поморья»3*6550075500

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Каргопольская слобода

3 ночи

Гостевой дом «Каргопольская слобода» — первый двухэтажный коттедж из круглого соснового леса на территории будущего загородного парка-отеля в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.

К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 12-14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор). На первом этаже гостевого дома располагается уютный холл-трапезная с плазменным ТВ, где гостей по предварительному заказу смогут накормить завтраками и ужинами.

На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин с видеонаблюдением. К услугам гостей - сувенирная лавка, бесплатный Wi-Fi, чай/кофе в любое время суток.

Каргопольская слободаКаргопольская слободаКаргопольская слободаКаргопольская слободаКаргопольская слобода

«Столица Поморья» 3

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3«Столица Поморья» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание 2-разовое (5 завтраков, 6 обедов, новогодний ужин)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до ст. Няндома и обратно из г. Архангельск
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Няндома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие удобной одежды и обуви для прогулок по лесу.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое питание будет в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Откуда можно отправиться домой после завершения программы?

С 1 мая все авиаперелеты в Архангельск будут осуществляться через аэропорт «Васьково», т. к. международный аэропорт Архангельск «Талаги» закрывается на капитальный ремонт ВПП. В связи с этим в аэропорт «Васьково» будут летать самолеты авиакомпаний S7, Северсталь, Руслайн и др.

Также из Архангельска можно убыть поездами со станции «Архангельск-Главный» или «Исакогорка». Железнодорожный вокзал «Архангельск-Главный» будет выведен на капитальный ремонт по окончании летнего сезона.

Трансфер «отель – аэропорт (ж/д вокзал)» предоставляется за дополнительную плату.

При приобретении обратных авиабилетов рекомендуем ориентироваться на время окончания экскурсионного обслуживания в последний день тура и учитывать время необходимое на проезд по маршруту Архангельск – аэропорт «Васьково».

Время в пути до аэропорта «Васьково» от центра Архангельска занимает примерно 1 час.

Какая стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:

  • Легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал – отель: 600 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек станция «Исакогорка» – отель: 1500 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 7-00 до 22-00: 750 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт – отель с 22-00 до 07-00: 1500 руб.
Есть ли скидки в туре?
Для детей дошкольного возраста (до 7 лет) есть скидка - 1000 руб.
На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание в зависимости от количества туристов в группе: минивэн или микроавтобус.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
О
18 янв 2024
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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