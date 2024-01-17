1 день

Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску

Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное — за дополнительную плату.

09:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Если Вы бронируете гостиницу самостоятельно, то Вам необходимо подойти к отелю «Пур-Наволок» за 10 минут до начала экскурсии.

10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея. Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.

Возвращение в Архангельск.

14:00–15:00 Обед в кафе. Заселение в номера.

15:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Пешеходная прогулка по заповедной улице — продолжение знакомства с городом.

Здесь на пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века. У каждого из них своя удивительная судьба и история.

Пешеходная улица — это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.

За дополнительную плату по желанию:

Посещение выставки, посвященной архангельскому прянику «козуле» и мастер-класс по его росписи. Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».

«Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.

Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение.

Свободное время. Ужин самостоятельно.