Сказка Русского Севера
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску
Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.
Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное — за дополнительную плату.
09:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
Если Вы бронируете гостиницу самостоятельно, то Вам необходимо подойти к отелю «Пур-Наволок» за 10 минут до начала экскурсии.
10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея. Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.
Возвращение в Архангельск.
14:00–15:00 Обед в кафе. Заселение в номера.
15:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».
Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.
Пешеходная прогулка по заповедной улице — продолжение знакомства с городом.
Здесь на пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века. У каждого из них своя удивительная судьба и история.
Пешеходная улица — это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.
За дополнительную плату по желанию:
Посещение выставки, посвященной архангельскому прянику «козуле» и мастер-класс по его росписи. Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».
«Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.
Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь
Завтрак в отеле.
08:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» — незабываемые впечатления на всю жизнь! Время в пути в одну сторону 4 часа.
Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное! В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир северных пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…
Обед в кафе в середине программы.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так потому, что его воды использовали монахи Красногорского монастыря.
Водопад — удивительное творение природы, вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4°C и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).
Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье.
Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной, из-за гористой местности и окружавших ее мрачных лесов, и необычная история основания здесь в XVII веке монастыря, известного своими чудодейственными иконами, и тем, что в начале XVIII века его часто посещал, сосланный на Пинегу князь Голицын, похороненный, согласно своему завещанию, в монастыре.
Возвращение в Архангельск. Время в пути в одну сторону 4 часа.
Прибытие в отель после 19:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».
Обзорная экскурсия по Северодвинску.
Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.
Город весьма гармоничен и хорошо вписывается в прибрежный ландшафт Белого моря.
Особенные достопримечательности Северодвинска — это деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.
Посещение Северодвинского краеведческого музея.
«Музейная субмарина» — комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».
Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Южный берег Арктики, вековые сосны и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».
Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.
Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад гостиные дворы по-прежнему являются символом города.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека без размещения (мест нет) — 18 500 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Номера «Стандарт»
|Доп. место (раскладушка)
|Доп. ночь (2-местное размещение)
|«Столица Поморья» 3*
|22 000
|—
|4 200
|«Пур-Наволок» 4*
|24 500
|19 000
|5 500
Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.
Все экскурсии начинаются от отеля «Пур-Наволок», так как отели «Пур-Наволок» и «Столица Поморья» находятся рядом, поэтому размещение в рамках указанного тура производится в указанных гостиницах.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе:2 завтрака в отеле3 обеда
- 2 завтрака в отеле
- 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Трансфер
- Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера до 4 человека на легковом автомобиле:
- Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
- Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.
Как организовано питание в туре?
В стоимость тура включено питание: 2 завтрака в отеле, 3 обеда.
По туру предоставляется комплексное питание.
Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.