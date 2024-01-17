Сказка Русского Севера. Архангельск
Групповой тур в Архангельске

Сказка Русского Севера

5
3 отзыва
Сказка Русского Севера — увлекательный, полный драйва, романтики и приключений тур на берега Белого моря! Туда, где на опушках древних густых лесов стоят добротные рубленые пятистенки, где в таинственных ледяных пещерах оживают древние сказания и легенды, а бескрайние просторы Белого моря манят суровой, но такой притягательной романтикой Севера! Стоимость тура без проживания (мест нет) — 18 500 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием — от 22 000 руб. /чел.
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
6
янв

Что вас ожидает:

Музей «Малые Корелы»
Музей «Малые Корелы»
Посетим музей деревянного зодчества и прочувствуем атмосферу России XVIII-XIX веков
Чарующие красоты Пинежья
Чарующие красоты Пинежья
Полюбуемся нетронутой природой и спустимся в уникальные Пинежские пещеры
Знакомство со столицей Поморья
Знакомство со столицей Поморья
Отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску и прогуляемся по заповедной улице

Программа тура по дням

1 день

Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску

Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное — за дополнительную плату.

09:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Если Вы бронируете гостиницу самостоятельно, то Вам необходимо подойти к отелю «Пур-Наволок» за 10 минут до начала экскурсии.

10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея. Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.

Возвращение в Архангельск.

14:00–15:00 Обед в кафе. Заселение в номера.

15:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Пешеходная прогулка по заповедной улице — продолжение знакомства с городом.

Здесь на пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века. У каждого из них своя удивительная судьба и история.

Пешеходная улица — это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.

За дополнительную плату по желанию:

Посещение выставки, посвященной архангельскому прянику «козуле» и мастер-класс по его росписи. Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».

«Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.

Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Музей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуМузей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуМузей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по АрхангельскуМузей «Малые Корелы», обзорная экскурсия по Архангельску
2 день

"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

08:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» — незабываемые впечатления на всю жизнь! Время в пути в одну сторону 4 часа.

Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное! В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир северных пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…

Обед в кафе в середине программы.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так потому, что его воды использовали монахи Красногорского монастыря.

Водопад — удивительное творение природы, вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4°C и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).

Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье.

Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной, из-за гористой местности и окружавших ее мрачных лесов, и необычная история основания здесь в XVII веке монастыря, известного своими чудодейственными иконами, и тем, что в начале XVIII века его часто посещал, сосланный на Пинегу князь Голицын, похороненный, согласно своему завещанию, в монастыре.

Возвращение в Архангельск. Время в пути в одну сторону 4 часа.

Прибытие в отель после 19:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь
3 день

Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску.

Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.

Город весьма гармоничен и хорошо вписывается в прибрежный ландшафт Белого моря.

Особенные достопримечательности Северодвинска — это деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.

Посещение Северодвинского краеведческого музея.

«Музейная субмарина» — комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».

Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Южный берег Арктики, вековые сосны и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».

Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.

Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад гостиные дворы по-прежнему являются символом города.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

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Проживание

Стоимость тура на 1 человека без размещения (мест нет) — 18 500 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельНомера «Стандарт»Доп. место (раскладушка)Доп. ночь (2-местное размещение)
«Столица Поморья» 3*22 0004 200
«Пур-Наволок» 4*24 50019 0005 500

Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.

Все экскурсии начинаются от отеля «Пур-Наволок», так как отели «Пур-Наволок» и «Столица Поморья» находятся рядом, поэтому размещение в рамках указанного тура производится в указанных гостиницах.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

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Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе:2 завтрака в отеле3 обеда
  • 2 завтрака в отеле
  • 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Трансфер
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера до 4 человека на легковом автомобиле:

  • Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
  • Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 руб. /машина.

Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.

Как организовано питание в туре?

В стоимость тура включено питание: 2 завтрака в отеле, 3 обеда.

По туру предоставляется комплексное питание.

Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 янв 2024
Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!Прекрасных впечатлений море!!! Программа насыщенная. Экскурсовод отличный!!!! Всё понравилось очень, очень!
С
16 янв 2024
Тур очень понравился, несмотря на холодную погоду. Зимние краски как раз и отражают неповторимую красоту российского Севера. Экскурсоводы отработали на пять баллов, очень заинтересованные, влюбленные в свой город люди. Гостиница "Столица Поморья" в самом центре, обслуживание на высоком уровне. При выезде подарили блокнот с видами Архангельска. Приятно! Ресторан с достойной кухней и персоналом.
С
15 янв 2024
Хорошая организация, насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Несмотря на холода в -30 днём и до -50 ночью организаторы выполнили заявленную программу. Автобусы теплые, чуток замёрзли в Пинеге, но это такой край)) что хотели, то и получили))Гостиница "Столица Поморья" -очень прилично, завтраки простые, но вкусные. Питание по программе на пять. Не хватило одного денечка погулять по городу, но это такой тур, сами выбрали. Места красивые, люди удивительные. Организаторам большое спасибо за организацию и сопровождение.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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