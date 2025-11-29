2 день

Обзорная экскурсия по городу Архангельску. Северный морской музей

11:00–13:00 Обзорная экскурсия по городу Архангельску.

Архангельск — это старинный северный город, раскинувшийся у устья Северной Двины, где царят вечные снега, болота и бескрайние леса. Здесь вас ждут живописные деревянные мостки, величественные белокаменные храмы и редкие памятники, сохранившие память о великих людях и их судьбах.

Погрузитесь в атмосферу, где история всей России переплетается с уникальным местным колоритом, создавая незабываемое впечатление для каждого путешественника.

Посещение Гостиных Дворов — в Гостиных дворах находится Архангельский краеведческий музей — один из самых старых музеев России, которому в 2022 году исполнилось 185 лет. Именно здесь хранятся практически половина всех музейных экспонатов Архангельской области, открывающих уникальную самобытность Поморья.

Современные мультимедийные технологии делают посещение музея особенно живым и увлекательным: звуки, визуальные эффекты и интерактивные экспозиции помогают глубже погрузиться в историю и культуру этого загадочного северного края.

14:30 Обед в кафе.

15:30 Посещение Северного морского музея на Красной пристани.

Северный морской музей расположен в самом сердце исторического Архангельска — на Красной пристани, где когда-то зарождался город как главный морской порт России.

Музей занимает здание бывшего морского вокзала, удобно расположенное между двумя пристанями: Соборной (Красной) и пристанью Дальнего плавания. Последняя стала легендарной в истории исследования Арктики, связанной с именами выдающихся полярных исследователей — Седова, Вилькицкого, Свердрупа и Шмидта.

Посетив музей, вы сможете прикоснуться к морской славе северного края и узнать о захватывающих арктических экспедициях.

Продолжение обзорной экскурсии по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.

17:00–18:00 Заселение в гостиницу.

Свободное время для самостоятельного ужина и знакомства с городом.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160