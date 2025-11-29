Вы также сможете окунуться в атмосферу музея-заповедника «Малые
Программа тура по дням
Выезд из Перми
08:00 Выезд из Перми.
В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.
Обзорная экскурсия по городу Архангельску. Северный морской музей
11:00–13:00 Обзорная экскурсия по городу Архангельску.
Архангельск — это старинный северный город, раскинувшийся у устья Северной Двины, где царят вечные снега, болота и бескрайние леса. Здесь вас ждут живописные деревянные мостки, величественные белокаменные храмы и редкие памятники, сохранившие память о великих людях и их судьбах.
Погрузитесь в атмосферу, где история всей России переплетается с уникальным местным колоритом, создавая незабываемое впечатление для каждого путешественника.
Посещение Гостиных Дворов — в Гостиных дворах находится Архангельский краеведческий музей — один из самых старых музеев России, которому в 2022 году исполнилось 185 лет. Именно здесь хранятся практически половина всех музейных экспонатов Архангельской области, открывающих уникальную самобытность Поморья.
Современные мультимедийные технологии делают посещение музея особенно живым и увлекательным: звуки, визуальные эффекты и интерактивные экспозиции помогают глубже погрузиться в историю и культуру этого загадочного северного края.
14:30 Обед в кафе.
15:30 Посещение Северного морского музея на Красной пристани.
Северный морской музей расположен в самом сердце исторического Архангельска — на Красной пристани, где когда-то зарождался город как главный морской порт России.
Музей занимает здание бывшего морского вокзала, удобно расположенное между двумя пристанями: Соборной (Красной) и пристанью Дальнего плавания. Последняя стала легендарной в истории исследования Арктики, связанной с именами выдающихся полярных исследователей — Седова, Вилькицкого, Свердрупа и Шмидта.
Посетив музей, вы сможете прикоснуться к морской славе северного края и узнать о захватывающих арктических экспедициях.
Продолжение обзорной экскурсии по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.
17:00–18:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время для самостоятельного ужина и знакомства с городом.
Музей «Малые Корелы»
Завтрак.
10:00 Посещение музея-заповедника «Малые Корелы» — уникальный музей под открытым небом, представляющий собой настоящий кладезь деревянного зодчества.
В 25 км от Архангельска, на территории площадью около 140 гектаров, собрано 120 разнообразных построек: церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы, мельницы и амбары, построенные с XVI до начала XX века.
Здесь вас встретят в национальных поморских костюмах хлебом и солью, а также предложат почувствовать дух северной культуры на мастер-классе по приготовлению традиционной «тетёрки» — настоящего гастрономического наследия Поморья.
12:00 Посещение музея водорослевого комбината с дегустацией — это единственное в России предприятие, специализирующееся на добыче и глубокой переработке арктических водорослей. Дикие морские растения собираются вручную с особенно бережным отношением, а затем сушатся на солнце и свежем морском воздухе, что позволяет сохранить все их природные полезные свойства.
Посетители имеют возможность приобрести широкий ассортимент продукции — от вкусных чипсов и шоколада до косметики и биологически активных добавок (БАДов), созданных прямо на водорослевом комбинате.
14:00 Обед в туристическом комплексе «Малые Корелы», ресторан выполнен в традиционном русском стиле и приглашает попробовать аутентичные блюда русской и поморской кухни, раскрывающие насыщенные вкусы северного региона.
Возвращение в центр Архангельска.
Свободное время для самостоятельного ужина.
Ломоносово. Холмогоры
Завтрак.
09:00 Выезд в село Ломоносово.
11:00 Посещение музея Ломоносова.
В честь великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова в 1940 году на его родине, в селе Ломоносово Холмогорского района, был открыт историко-мемориальный музей.
Музей расположен на месте, где, по предположениям, стоял дом Ломоносовых. Рядом с ним сохранился пруд, который, согласно преданию, выкопал отец ученого Василий Ломоносов.
Обновленная экспозиция музея погружает посетителей в историю и культуру Русского Севера XVII–XVIII веков, рассказывая о жизни, биографии и научных открытиях великого энциклопедиста. В собрании музея хранятся прижизненные научные и литературные труды Михаила Васильевича Ломоносова.
12:30 Посещение фабрики художественной резьбы по кости с мастер-классом по резьбе на кости.
Народное искусство холмогорской резьбы по кости действительно уникально и насчитывает более четырёхсот лет традиций. Северные мастера добывают для своей работы разные виды сырья — кости тюленей, рыб, моржей, а также ископаемую мамонтовую кость.
В производстве резных изделий используются как дорогая слоновая кость, импортируемая из-за границы, так и более доступная трубчатая коровья кость. Это искусство сочетает в себе мастерство, историческую преемственность и особую связь с природой Русского Севера.
Обед в кафе.
15:00 Посещение «Холмогорского домика» в Холмогорах.
Что вас ждёт:
- тёплая встреча в настоящей холмогорской избе;
- лепка пельменей или замес теста для шанег;
- мастер-класс по созданию поморского сувенира;
- дегустация деревенских угощений;
- чай с травами;
- по желанию — фотосессия в северных костюмах (за доп. плату);
- посещение уютной сувенирной лавки от местных мастеров.
17:30 Выезд в город Архангельск.
19:30 Свободное время для самостоятельного ужина.
Северодвинск
Завтрак.
09:00 Выезд в Северодвинск.
10:00 Обзорная экскурсия по Северодвинску.
Северодвинск — город молодой и небольшой, но поверьте, у него найдется, чем вас удивить! В этом уголке Архангельской области вы откроете секреты атомного судостроения, проедете по улицам города и увидите один из древнейших монастырей Русского Севера. А после побываете на острове Ягры — на свидании с Белым морем.
13:00 Обед подводника.
14:00 Посещение интерактивной экспозиции «Лодка в чемодане».
Вы узнаете об устройстве и технологии постройки атомной подводной лодки — символа Северодвинска. К сожалению, обычному человеку побывать на атомной субмарине невозможно.
В экспозиционно-просветительском пространстве «Музейная субмарина» представлены интерактивные экспонаты, позволяющие лучше узнать строение и особенности эксплуатации атомных подводных лодок, а также узнать всё о кораблестроительных профессиях.
16:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
Прибытие в Пермь
16:00–19:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) + 2 ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное – 40 500 руб.
- двухместное + доп. место – 40 500 руб.
- одноместное – 46 600 руб.
Обратите внимание! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Скидки:
- за последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- дети 0–17 лет включительно — 300 руб.;
- студентам, пенсионерам скидок нет;
- туристы, которые добираются до Архангельска самостоятельно — 1000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Беломорская»
Гостиница «Беломорская» принимает гостей с 1981 года.
«Беломорская» – одна из самых крупных гостиниц Архангельска. У нас может разместиться до 200 гостей.
Гостиница удобно расположена в центре города, в нескольких минутах проезда от авто- и железнодорожного вокзалов.
Рядом с гостиницей находятся банк, почта, аптеки, кинотеатр «Русь», торговые центры «Полюс» и «Петровский», автобусные остановки с удобной развязкой в любой конец города.
Гостиница «Беломорская» предлагает своим гостям 93 номера различной категории комфортности: люкс (1), джуниор сюит (2), комфорт (6), семейные номера (6), одноместные стандарт (33), двухместные стандарт (46).
Светлые и уютные номера различных категорий оснащены комплектом мебели и аксессуаров, предусмотренным правилами индустрии гостеприимства, кабельным телевидением, телефонной связью, скоростным Wi-Fi.
Гостиничный комплекс включает в себя ресторан с тремя банкетными залами, лобби-бар, пивной бар «Понеслось», автостоянку, конференц-зал для деловых встреч с аудио- и видеоаппаратурой.
Круглосуточная служба размещения сведет к минимуму время регистрации гостей и поможет разрешить все возникшие вопросы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Архангельск - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда)
- Мастер-классы и дегустации
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Фотосессия в северных костюмах в Холмогорах (по желанию)
- Второе место в автобусе - 13 500 руб
- Сувениры, питание вне программы, дополнительные экскурсии
- Питание в дороге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
На что стоит обратить внимание?
В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка.
Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный аккумулятор (power bank) для удобства во время поездки.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- за последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- дети 0–17 лет включительно — 300 руб.;
- студентам, пенсионерам скидок нет;
- туристы, которые добираются до Архангельска самостоятельно — 1000 руб.
Что важно знать про питание?
В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Вы можете приобрести питание на месте или взять с собой.