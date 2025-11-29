1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату).

Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Обед в лучших традициях поморской кухни.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами.

Этот проспект – своеобразный музей, где экспонаты – деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX – начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Самостоятельное знакомство с городом.

Ужин самостоятельно.

