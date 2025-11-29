Мои заказы

Большое северное путешествие в Архангельской области. Зимне-весенний тур

Большое северное путешествие в Архангельской области
Путешествие по Архангельской области станет незабываемым приключением! Вы получите возможность насладиться блюдами поморской кухни, посетить музей деревянного зодчества «Малые Корелы», отправиться на экскурсию на Кий-остров и побывать в Северодвинске.

Кроме того, вас ждет увлекательный мастер-класс на косторезной фабрике и захватывающая интерактивная выставка «Музейная субмарина».Тур проводится при сборе группы от 4 человек. Возможно проведение тура в любую дату по запросу.
Большое северное путешествие в Архангельской области. Зимне-весенний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большое северное путешествие в Архангельской области. Зимне-весенний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большое северное путешествие в Архангельской области. Зимне-весенний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату).

Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Обед в лучших традициях поморской кухни.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами.

Этот проспект – своеобразный музей, где экспонаты – деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX – начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Самостоятельное знакомство с городом.

Ужин самостоятельно.

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Отправление на родину Ломоносова.

Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.

С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.

Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.

Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее — переход/переезд по льду.

В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.

Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.

Холмогорская резьба по кости известна с 17 века. Прежде всего — это ажур, тончайшая сквозная резьба.

Узнать, как создаются изумительные изделия из кости и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.

Посещение музея М. В. Ломоносова.

В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.

Здание музея расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых. Рядом со зданием сохранился пруд, по преданию, выкопанный отцом ученого, Василием Ломоносовым. В музее посетители узнают историю Михаила Васильевича Ломоносова в контексте эпохи — с кем он переписывался, с кем спорил или соглашался, чьи работы его интересовали, кто были его ученики.

Обед в кафе (рекомендуем с собой взять перекус, так как полноценный обед возможен только на обратном пути).

Отправление в город Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

По желанию бронирование тура «Красоты Пинежья» за доп. плату 6500 руб. /чел. с отправлением от автовокзала или 6800 руб. /чел. с отправлением от гостиниц «Двина» и «Столица Поморья».

Обратите внимание! До Пинежья идет грунтовая дорога, а также групповой трансфер осуществляется без сопровождения гида. Предоставляется аудиогид. Из-за сложности дороги на маршрут иногда ставится ПАЗ.

08:00 Выезд из Архангельска от автовокзала (до места отправления добираемся самостоятельно, около 10 мин. от центра города на такси).

Прибытие в парк «Голубино».

Чаепитие с местной выпечкой.

Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа).

Обед в ресторане.

Экскурсия в карстовую пещеру (1,5-2 часа).

17:00-17:30 Отъезд в Архангельск.

21:30 Прибытие в Архангельск.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Северодвинск. Прогулка по набережной с экскурсией и обзорная экскурсия. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»

Завтрак в гостинице, освобождение номера.

Отправление в Северодвинск вместе с вещами.

Прибытие на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).

Прогулка по набережной с экскурсией.

Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты. А «Сосновый бор острова Ягры» — это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.

Обзорная экскурсия по Северодвинску.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу.

Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее. Вы сможете увидеть, как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.

Северный обед в кафе города.

Отправление в Онегу на групповом минивене (ориентировочно 3-3,5 часа пути. Дорога на 50% грунтовая, в пути экскурсионного сопровождения нет).

Прибытие в Онегу, размещение в гостевом доме.

Ужин.

Баня по предварительному бронированию за доп. плату.

Северодвинск. Прогулка по набережной с экскурсией и обзорная экскурсия. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»Северодвинск. Прогулка по набережной с экскурсией и обзорная экскурсия. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»Северодвинск. Прогулка по набережной с экскурсией и обзорная экскурсия. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»Северодвинск. Прогулка по набережной с экскурсией и обзорная экскурсия. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Кий-остров. Экскурсия в «Онежском историко-мемориальном музее»

Завтрак.

Экскурсия на катере на Кий-остров (продолжительность до 4 часов, время выезда варьируется исходя из приливов и отливов). Экскурсия возможна при благоприятных погодных условиях.

Небольшой скоростной катер доставит вас в гостеприимный гостевой дом, расположенный на скале между двумя бухтами, в 20 метрах от Белого моря.

Вы сразу по приезду отправитесь исследовать остров.

Гулять по Кий-острову можно, играя, представляя, что оказываешься в разных частях России.

Огромные, высотой до 25 метров скалы. Широкие песчаные пляжи с пологим входом в море. Целебные сосновые боры, полные грибов, ягод, цветов. Это всё Кий-остров, на котором также произрастает до 500 видов растений, а прибрежные воды богаты рыбой.

Возвращение в Онегу, обед.

Экскурсия в «Онежском историко-мемориальном музее».

Музей своими коллекциями и экспозициями отражает особенности края.

Ужин.

Баня по предварительному бронированию за доп. плату.

6 день

Ворзогоры. Возвращение в Архангельск

Завтрак.

Освобождение номеров, вещи оставляем в багажной комнате.

09:00 Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры с переправой (проезд на теплоходе в летнее время оплачивается дополнительно 100 руб. /чел. туда-обратно).

После переправы группу встречает трансфер (в основном «буханки») до села. В пути 45 мин по бездорожью.

Село располагается на Поморском берегу Онежской губы Белого моря у мыса Ворзогорский в 25 км к западу от Онежского района Поньга.

По данным палеогеографии, ещё 2—3 тысячи лет назад территория Ворзогор была островом. Считается, что село было основано во времена Ивана Грозного, в 1575 году.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.

Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.

Свободное время для прогулки.

14:00 Возвращение в г. Онега.

Обед.

15:30 Трансфер в Архангельск.

Прибытие в Архангельск на ж/д вокзал ориентировочно в 19:30.

Рекомендованный поезд Архангельск-Москва в 22:40. Для планирующих убывать на самолете, рекомендуем приобретать билеты с вылетом на следующий день.

Ворзогоры. Возвращение в АрхангельскВорзогоры. Возвращение в АрхангельскВорзогоры. Возвращение в Архангельск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме.

Подселение в туре не предусмотрено.

Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения (при группе не менее 4 человек), руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номер Доплата за одноместное размещение
«Артелеком»69 00010 000
«Двина 4*»70 40012 000
«Столица Поморья»72 10013 000
«Roomi Hotel 4*»74 60014 800

Варианты проживания

Отель «Двина»

3 ночи

Отель «Двина» находится в центре Архангельска и предлагает всё необходимое для приятного отдыха.

В отеле есть библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер и экскурсии. На всей территории доступен высокоскоростной интернет. Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.

В отеле есть номера разных категорий и размеров. Каждый гость сможет выбрать подходящий вариант. Все номера оснащены удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть качественная сантехника.

В ресторане можно насладиться изысканными блюдами международной кухни, заказать напитки и лёгкие закуски.

Для деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал с необходимым оборудованием. Сотрудники помогут организовать мероприятие.

В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся краеведческий музей, гостиный двор и театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около четырёх километров, а до аэропорта — 14 километров.

Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Столица Поморья»

3 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.

В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Артелеком»

3 ночи

«Артелеком» находится в центре Архангельска. К услугам гостей высокоскоростной интернет и парковка для автомобилей. За дополнительную плату можно заказать трансфер.

Сотрудники стойки регистрации всегда готовы помочь с любыми вопросами.

В отеле есть номера разных категорий и размеров. В каждом номере удобная мебель и современная техника.

В ближайших кафе и ресторанах подают блюда и напитки на любой вкус.

В трёх километрах от отеля находятся набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составляет около 13 километров, а до железнодорожного вокзала — чуть более 2 километров.

Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Roomi»

3 ночи

Roomi находится в самом центре Архангельска.

В отеле есть номера на одного и на двоих человек. В них есть всё необходимое, а при необходимости можно заказать дополнительную кровать. В каждом номере есть отдельная ванная комната с гигиеническими принадлежностями и полотенцами. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.

В отеле есть система горячего водоснабжения, поэтому вода в номерах будет всегда, даже если в городе отключат горячую воду.

В отеле есть ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.

В 200 метрах от отеля есть автобусная остановка и сетевой магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.

Гостиница «Roomi»Гостиница «Roomi»Гостиница «Roomi»Гостиница «Roomi»Гостиница «Roomi»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом в Онеге

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 6 обедов, 2 ужина)
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура или указанное «самостоятельно»
  • Экскурсия "Красоты Пинежья":с отправлением от автовокзала - 6500 руб. /чел. с отправлением от гостиниц "Двина" и "Столица Поморья" - 6800 руб. /чел
  • С отправлением от автовокзала - 6500 руб. /чел
  • С отправлением от гостиниц "Двина" и "Столица Поморья" - 6800 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение
  • Трансфер в гостиницу в первый день
  • Баня в гостевом доме (по предварительному бронированию)
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Архангельска

Похожие туры из Архангельска

Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
Начало: Россия, Архангельск
23 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 30 500 ₽ за человека
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
Начало: Г. Архангельск
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 30 000 ₽ за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием. Зимне-весенний тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием. Зимне-весенний тур
Начало: Архангельск
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 30 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архангельске
Все туры из Архангельска