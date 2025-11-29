Кроме того, вас ждет увлекательный мастер-класс на косторезной фабрике и захватывающая интерактивная выставка «Музейная субмарина».Тур проводится при сборе группы от 4 человек. Возможно проведение тура в любую дату по запросу.
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.
Трансфер в гостиницу (за доп. плату).
Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.
11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.
В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.
Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Обед в лучших традициях поморской кухни.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).
Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».
Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами.
Этот проспект – своеобразный музей, где экспонаты – деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX – начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Самостоятельное знакомство с городом.
Ужин самостоятельно.
Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
Завтрак в гостинице.
Отправление на родину Ломоносова.
Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.
С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.
Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.
Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее — переход/переезд по льду.
В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.
Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.
Холмогорская резьба по кости известна с 17 века. Прежде всего — это ажур, тончайшая сквозная резьба.
Узнать, как создаются изумительные изделия из кости и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.
Посещение музея М. В. Ломоносова.
В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.
Здание музея расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых. Рядом со зданием сохранился пруд, по преданию, выкопанный отцом ученого, Василием Ломоносовым. В музее посетители узнают историю Михаила Васильевича Ломоносова в контексте эпохи — с кем он переписывался, с кем спорил или соглашался, чьи работы его интересовали, кто были его ученики.
Обед в кафе (рекомендуем с собой взять перекус, так как полноценный обед возможен только на обратном пути).
Отправление в город Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
По желанию бронирование тура «Красоты Пинежья» за доп. плату 6500 руб. /чел. с отправлением от автовокзала или 6800 руб. /чел. с отправлением от гостиниц «Двина» и «Столица Поморья».
Обратите внимание! До Пинежья идет грунтовая дорога, а также групповой трансфер осуществляется без сопровождения гида. Предоставляется аудиогид. Из-за сложности дороги на маршрут иногда ставится ПАЗ.
08:00 Выезд из Архангельска от автовокзала (до места отправления добираемся самостоятельно, около 10 мин. от центра города на такси).
Прибытие в парк «Голубино».
Чаепитие с местной выпечкой.
Экскурсия по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до незамерзающего водопада «Святой источник» (1-1,5 часа).
Обед в ресторане.
Экскурсия в карстовую пещеру (1,5-2 часа).
17:00-17:30 Отъезд в Архангельск.
21:30 Прибытие в Архангельск.
Северодвинск. Прогулка по набережной с экскурсией и обзорная экскурсия. Интерактивная выставка «Музейная субмарина»
Завтрак в гостинице, освобождение номера.
Отправление в Северодвинск вместе с вещами.
Прибытие на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
Прогулка по набережной с экскурсией.
Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты. А «Сосновый бор острова Ягры» — это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.
Обзорная экскурсия по Северодвинску.
Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу.
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее. Вы сможете увидеть, как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
Северный обед в кафе города.
Отправление в Онегу на групповом минивене (ориентировочно 3-3,5 часа пути. Дорога на 50% грунтовая, в пути экскурсионного сопровождения нет).
Прибытие в Онегу, размещение в гостевом доме.
Ужин.
Баня по предварительному бронированию за доп. плату.
Кий-остров. Экскурсия в «Онежском историко-мемориальном музее»
Завтрак.
Экскурсия на катере на Кий-остров (продолжительность до 4 часов, время выезда варьируется исходя из приливов и отливов). Экскурсия возможна при благоприятных погодных условиях.
Небольшой скоростной катер доставит вас в гостеприимный гостевой дом, расположенный на скале между двумя бухтами, в 20 метрах от Белого моря.
Вы сразу по приезду отправитесь исследовать остров.
Гулять по Кий-острову можно, играя, представляя, что оказываешься в разных частях России.
Огромные, высотой до 25 метров скалы. Широкие песчаные пляжи с пологим входом в море. Целебные сосновые боры, полные грибов, ягод, цветов. Это всё Кий-остров, на котором также произрастает до 500 видов растений, а прибрежные воды богаты рыбой.
Возвращение в Онегу, обед.
Экскурсия в «Онежском историко-мемориальном музее».
Музей своими коллекциями и экспозициями отражает особенности края.
Ужин.
Баня по предварительному бронированию за доп. плату.
Ворзогоры. Возвращение в Архангельск
Завтрак.
Освобождение номеров, вещи оставляем в багажной комнате.
09:00 Экскурсия в старинное беломорское село Ворзогоры с переправой (проезд на теплоходе в летнее время оплачивается дополнительно 100 руб. /чел. туда-обратно).
После переправы группу встречает трансфер (в основном «буханки») до села. В пути 45 мин по бездорожью.
Село располагается на Поморском берегу Онежской губы Белого моря у мыса Ворзогорский в 25 км к западу от Онежского района Поньга.
По данным палеогеографии, ещё 2—3 тысячи лет назад территория Ворзогор была островом. Считается, что село было основано во времена Ивана Грозного, в 1575 году.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с поморской культурой, узнаете, кто такие поморы, их уклад жизни.
Прогуляетесь по берегу Белого моря, подышите морским воздухом.
Свободное время для прогулки.
14:00 Возвращение в г. Онега.
Обед.
15:30 Трансфер в Архангельск.
Прибытие в Архангельск на ж/д вокзал ориентировочно в 19:30.
Рекомендованный поезд Архангельск-Москва в 22:40. Для планирующих убывать на самолете, рекомендуем приобретать билеты с вылетом на следующий день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме.
Подселение в туре не предусмотрено.
Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения (при группе не менее 4 человек), руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Артелеком»
|69 000
|10 000
|«Двина 4*»
|70 400
|12 000
|«Столица Поморья»
|72 100
|13 000
|«Roomi Hotel 4*»
|74 600
|14 800
Варианты проживания
Отель «Двина»
Отель «Двина» находится в центре Архангельска и предлагает всё необходимое для приятного отдыха.
В отеле есть библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер и экскурсии. На всей территории доступен высокоскоростной интернет. Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.
В отеле есть номера разных категорий и размеров. Каждый гость сможет выбрать подходящий вариант. Все номера оснащены удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть качественная сантехника.
В ресторане можно насладиться изысканными блюдами международной кухни, заказать напитки и лёгкие закуски.
Для деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал с необходимым оборудованием. Сотрудники помогут организовать мероприятие.
В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся краеведческий музей, гостиный двор и театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около четырёх километров, а до аэропорта — 14 километров.
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.
В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.
Гостиница «Артелеком»
«Артелеком» находится в центре Архангельска. К услугам гостей высокоскоростной интернет и парковка для автомобилей. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Сотрудники стойки регистрации всегда готовы помочь с любыми вопросами.
В отеле есть номера разных категорий и размеров. В каждом номере удобная мебель и современная техника.
В ближайших кафе и ресторанах подают блюда и напитки на любой вкус.
В трёх километрах от отеля находятся набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составляет около 13 километров, а до железнодорожного вокзала — чуть более 2 километров.
Гостиница «Roomi»
Roomi находится в самом центре Архангельска.
В отеле есть номера на одного и на двоих человек. В них есть всё необходимое, а при необходимости можно заказать дополнительную кровать. В каждом номере есть отдельная ванная комната с гигиеническими принадлежностями и полотенцами. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
В отеле есть система горячего водоснабжения, поэтому вода в номерах будет всегда, даже если в городе отключат горячую воду.
В отеле есть ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.
В 200 метрах от отеля есть автобусная остановка и сетевой магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.
Гостевой дом в Онеге
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 6 обедов, 2 ужина)
- Проживание в выбранной гостинице
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура или указанное «самостоятельно»
- Экскурсия "Красоты Пинежья":с отправлением от автовокзала - 6500 руб. /чел. с отправлением от гостиниц "Двина" и "Столица Поморья" - 6800 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер в гостиницу в первый день
- Баня в гостевом доме (по предварительному бронированию)
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.