Программа тура по дням
Встреча. Чаепитие с блинами. Знакомство с Каргополем
Прибытие на станцию Няндома.
09:30 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал с табличкой.
Трансфер в Каргополь (78 км).
10:30 Прибытие в Каргополь.
Чаепитие с блинами.
Обзорная пешеходная экскурсия по Каргополю – прогулка по уютной набережной и старинным кварталам.
Храмовые комплексы поражают своим великолепием, а местные предания и легенды погружают в далёкое прошлое славного северного города.
Каргополь, в прошлом известный торговый город древнерусского государства, расположенный у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.
Земли уезда простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Прохождение через Каргополь транзитного соляного пути из Поморья и монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным, способствовала экономическому развитию города.
Экскурсия по выставке «Каргополье с древнейших времён».
Экспозиция посвящена истории каргопольской крепости, здесь представлены предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра.
Вы увидите уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную в память о чудесном спасении Каргополя от пожара.
Обед в кафе.
Размещение в гостевом доме или гостинице.
Посещение выставки «Народное искусство Каргополья», где представлена традиционная северная роспись, уникальная каргопольская вышивка, жемчужные головные уборы, золотное шитьё и традиционный женский каргопольский костюм XIX в.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Деревни Саунино и Погост. Село Ошевенское и Архангело
08:30 Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
Автобусно-пешеходная экскурсия в «Ошевенскую волость».
Посещение деревень: Саунино и Погост (50 км).
Второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично соседствует с часовнями, церквями, комплексом монастыря.
Здесь же сохранились артефакты еще языческой культуры: обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни-следовики. И это удивительно!
В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста – шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.
Деревня с замечательным названием Погост, где сохранились ансамбли памятников деревянного зодчества.
В древности слово «погост» обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений. Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России – потому и едут сюда люди из разных земель – ближних и очень дальних.
Деревенский обед из блюд каргопольской кухни.
Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый ранее вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по-северному», разносолы да каша ошевенская.
После обеда продолжение знакомства с Каргопольем – село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (XVIII в.) и Сретения Господня (XIX в.) (внешний осмотр).
Трансфер в Архангельск. Переезд 5-6 часов. Тех. остановки в пути.
После 20:00 прибытие в Архангельск.
Размещение в гостинице.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия по Архангельску и Северодвинску
Завтрак в отеле.
08:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.
Выезд на экскурсию «Северодвинск – город у Белого моря». Вы узнаете историю основания и
становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки
Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск – центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее. Вам предстоит увидеть интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Обед в кафе в середине программы.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры. Прогулка по живописному морскому побережью, которое зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.
Возвращение в Архангельск.
Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» – это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции. Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад, Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Сказочное Пинежье
Ранний завтрак в отеле. Встреча с гидом в отеле размещения.
08:00 Загородная экскурсия «Сказочное Пинежье» – путешествие в край настоящей северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов, северных пещер и удивительной истории (время трансфера в одну сторону 3,5 часа).
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир северных пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…
Обед в кафе в середине программы.
Экскурсия в Пинежский краеведческий музей. Знакомство с историей некогда знаменитого уездного города Пинеги, рассказ о представителях самой известной и богатой династии купцов края – Володиных.
Возвращение в Архангельск (время трансфера в одну сторону 3,5 часа).
Прибытие в отель после 19:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Малые Корелы. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Встреча с гидом в отеле размещения.
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы — лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные деревянные храмы Каргополья, Пинежья, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельной прогулки по территории музея.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 16:00.
Самостоятельный отъезд.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Название гостиницы
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
Каргополь: гостевой дом «Морошка» или гостиница «Каргополь 3*», или аналогичные
Архангельск: гостиница «Столица Поморья 3*» или аналогичные
|72 400
|10 600
Варианты проживания
Гостевой дом «Морошка»
Гостевой дом «Морошка» имеет свой «морошковый» стиль, уютную атмосферу и оснащён всем необходимым для комфортного проживания.
Гостевой дом расположен в двухэтажном здании.
На первом этаже расположены:
- красивый светлый холл со стойкой ресепшена;
- большой зал для мероприятий, который сдаётся для проведения конференций, лекций, праздников и других событий;
- общая кухня для проживающих, в которой есть всё для приготовления и приема пищи (электрическая плита, микроволновка, электрический чайник, посуда, холодильник, телевизор).
На втором этаже расположены:
- стандартные семейные номера (в каждом номере одна двуспальная кровать, мебель, телевизор, санузел с душевой);
- возможно предоставление дополнительного спального места в номер;
- есть Wi-Fi.
Рядом с гостевым домом имеется место для парковки машин с видеонаблюдением.
Гостиница «Каргополь 3*»
Отель «Каргополь» располагается в одноименном городе в Архангельской области. Для удобства гостей работает круглосуточная стойка регистрации и есть парковка.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, которые оформлены в классическом стиле. В каждом есть все необходимое для комфортного проживания. Собственная ванная комната включает в себя сантехническое оборудование. Предлагаются услуги прачечной.
Рядом можно найти продуктовые магазины, а также средства общественного питания. В отеле работает бар, где возможно заказать различные напитки и легкие закуски.
Гостиница «Столица Поморья 3*»
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе тура
- Питание, указанное в программе (4 завтрака в отеле размещения, 5 обедов)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Ж/д проезд до ст. Няндома
- Авиа - и ж/д билеты из Архангельска
- Трансфер в последний день тура
- Индивидуальный трансфер
- Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для продолжительных прогулок.
Какое питание организовано в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера уточнять при бронировании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.
Информируем, что посещение Северодвинска доступно только для граждан РФ (ВНЖ не принимается), для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.