Зимнее путешествие по Архангельской области

Приглашаем в зимнее путешествие по Русскому Северу, где вы сможете увидеть три жемчужины Архангельской области.

Вы посетите Каргополь – сокровищницу памятников каменной архитектуры XVI-XVIII вв., где поражает воображение красота шедевров древнерусской
иконописи и всемирно известная каргопольская глиняная игрушка. Не менее интересным станет знакомство с Архангельском.

Этот город является не только культурно-исторической столицей Поморья, но и воротами в Арктику, а также сказочное Пинежье – край с нетронутой первозданной природой, северными пещерами и удивительной историей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Чаепитие с блинами. Знакомство с Каргополем

Прибытие на станцию Няндома.

09:30 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал с табличкой.

Трансфер в Каргополь (78 км).

10:30 Прибытие в Каргополь.

Чаепитие с блинами.

Обзорная пешеходная экскурсия по Каргополю – прогулка по уютной набережной и старинным кварталам.

Храмовые комплексы поражают своим великолепием, а местные предания и легенды погружают в далёкое прошлое славного северного города.

Каргополь, в прошлом известный торговый город древнерусского государства, расположенный у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.

Земли уезда простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Прохождение через Каргополь транзитного соляного пути из Поморья и монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным, способствовала экономическому развитию города.

Экскурсия по выставке «Каргополье с древнейших времён».

Экспозиция посвящена истории каргопольской крепости, здесь представлены предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра.

Вы увидите уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную в память о чудесном спасении Каргополя от пожара.

Обед в кафе.

Размещение в гостевом доме или гостинице.

Посещение выставки «Народное искусство Каргополья», где представлена традиционная северная роспись, уникальная каргопольская вышивка, жемчужные головные уборы, золотное шитьё и традиционный женский каргопольский костюм XIX в.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Встреча. Чаепитие с блинами. Знакомство с Каргополем
2 день

Деревни Саунино и Погост. Село Ошевенское и Архангело

08:30 Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров.

Автобусно-пешеходная экскурсия в «Ошевенскую волость».

Посещение деревень: Саунино и Погост (50 км).

Второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.

Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично соседствует с часовнями, церквями, комплексом монастыря.

Здесь же сохранились артефакты еще языческой культуры: обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни-следовики. И это удивительно!

В селе Сауниноцерковь Иоанна Златоуста – шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.

Деревня с замечательным названием Погост, где сохранились ансамбли памятников деревянного зодчества.

В древности слово «погост» обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений. Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России – потому и едут сюда люди из разных земель – ближних и очень дальних.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни.

Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый ранее вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по-северному», разносолы да каша ошевенская.

После обеда продолжение знакомства с Каргопольем – село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (XVIII в.) и Сретения Господня (XIX в.) (внешний осмотр).

Трансфер в Архангельск. Переезд 5-6 часов. Тех. остановки в пути.

После 20:00 прибытие в Архангельск.

Размещение в гостинице.

Ужин (самостоятельно).

Деревни Саунино и Погост. Село Ошевенское и Архангело
3 день

Экскурсия по Архангельску и Северодвинску

Завтрак в отеле.

08:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Выезд на экскурсию «Северодвинск – город у Белого моря». Вы узнаете историю основания и
становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки
Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск – центр атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее. Вам предстоит увидеть интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Обед в кафе в середине программы.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры. Прогулка по живописному морскому побережью, которое зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.

Возвращение в Архангельск.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» – это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции. Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад, Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия по Архангельску и Северодвинску
4 день

Сказочное Пинежье

Ранний завтрак в отеле. Встреча с гидом в отеле размещения.

08:00 Загородная экскурсия «Сказочное Пинежье» – путешествие в край настоящей северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов, северных пещер и удивительной истории (время трансфера в одну сторону 3,5 часа).

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир северных пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков. Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…

Обед в кафе в середине программы.

Экскурсия в Пинежский краеведческий музей. Знакомство с историей некогда знаменитого уездного города Пинеги, рассказ о представителях самой известной и богатой династии купцов края – Володиных.

Возвращение в Архангельск (время трансфера в одну сторону 3,5 часа).

Прибытие в отель после 19:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Сказочное Пинежье
5 день

Малые Корелы. Завершение программы

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Встреча с гидом в отеле размещения.

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы — лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные деревянные храмы Каргополья, Пинежья, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельной прогулки по территории музея.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 16:00.

Самостоятельный отъезд.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 18:00.

Малые Корелы. Завершение программы
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Название гостиницыПри двухместном размещенииДоплата за одноместное размещение

Каргополь: гостевой дом «Морошка» или гостиница «Каргополь 3*», или аналогичные

Архангельск: гостиница «Столица Поморья 3*» или аналогичные

72 40010 600

Варианты проживания

Гостевой дом «Морошка»

1 ночь

Гостевой дом «Морошка» имеет свой «морошковый» стиль, уютную атмосферу и оснащён всем необходимым для комфортного проживания.

Гостевой дом расположен в двухэтажном здании.

На первом этаже расположены:

  • красивый светлый холл со стойкой ресепшена;
  • большой зал для мероприятий, который сдаётся для проведения конференций, лекций, праздников и других событий;
  • общая кухня для проживающих, в которой есть всё для приготовления и приема пищи (электрическая плита, микроволновка, электрический чайник, посуда, холодильник, телевизор).

На втором этаже расположены:

  • стандартные семейные номера (в каждом номере одна двуспальная кровать, мебель, телевизор, санузел с душевой);
  • возможно предоставление дополнительного спального места в номер;
  • есть Wi-Fi.

Рядом с гостевым домом имеется место для парковки машин с видеонаблюдением.

Гостевой дом «Морошка»
Гостиница «Каргополь 3*»

1 ночь

Отель «Каргополь» располагается в одноименном городе в Архангельской области. Для удобства гостей работает круглосуточная стойка регистрации и есть парковка.

Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, которые оформлены в классическом стиле. В каждом есть все необходимое для комфортного проживания. Собственная ванная комната включает в себя сантехническое оборудование. Предлагаются услуги прачечной.

Рядом можно найти продуктовые магазины, а также средства общественного питания. В отеле работает бар, где возможно заказать различные напитки и легкие закуски.

Гостиница «Каргополь 3*»
Гостиница «Столица Поморья 3*»

3 ночи

Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Гостиница «Столица Поморья 3*»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака в отеле размещения, 5 обедов)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Ж/д проезд до ст. Няндома
  • Авиа - и ж/д билеты из Архангельска
  • Трансфер в последний день тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Няндома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для продолжительных прогулок.

Какое питание организовано в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера уточнять при бронировании.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.

Информируем, что посещение Северодвинска доступно только для граждан РФ (ВНЖ не принимается), для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Архангельска

