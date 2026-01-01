1 день

Встреча. Чаепитие с блинами. Знакомство с Каргополем

Прибытие на станцию Няндома.

09:30 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал с табличкой.

Трансфер в Каргополь (78 км).

10:30 Прибытие в Каргополь.

Чаепитие с блинами.

Обзорная пешеходная экскурсия по Каргополю – прогулка по уютной набережной и старинным кварталам.

Храмовые комплексы поражают своим великолепием, а местные предания и легенды погружают в далёкое прошлое славного северного города.

Каргополь, в прошлом известный торговый город древнерусского государства, расположенный у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.

Земли уезда простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Прохождение через Каргополь транзитного соляного пути из Поморья и монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным, способствовала экономическому развитию города.

Экскурсия по выставке «Каргополье с древнейших времён».

Экспозиция посвящена истории каргопольской крепости, здесь представлены предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра.

Вы увидите уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную в память о чудесном спасении Каргополя от пожара.

Обед в кафе.

Размещение в гостевом доме или гостинице.

Посещение выставки «Народное искусство Каргополья», где представлена традиционная северная роспись, уникальная каргопольская вышивка, жемчужные головные уборы, золотное шитьё и традиционный женский каргопольский костюм XIX в.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160