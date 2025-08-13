1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Северодвинск. Остров Ягры

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы проживания.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».

Не все знают, что Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии.

Экскурсия — это рассказ не только о многовековой истории первого морского торгового порта России — Архангельске, о его основных достопримечательностях, событиях и известных людях, но и о местах, которые связаны с именем нашего знаменитого земляка.

Обед в кафе.

Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.

Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.

В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.

Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.

Прогулка по живописному морскому побережью, которое летом радует гостей песчаными дюнами, а зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160