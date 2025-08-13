Мои заказы

Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур

Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область
Приглашаем вас в путешествие на родину Михаила Васильевича Ломоносова – великого ученого и «универсального» человека. Это край белых ночей, широких рек, волшебных рассветов и закатов. Вас ждёт знакомство с историей, деревянным зодчеством и богатым культурным наследием.

Здесь вы увидите ледяные торосы Белого моря, песчаные пляжи и почувствуете настоящий поморский характер. Это путешествие оставит яркие впечатления и подарит вам незабываемые эмоции.
5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Северодвинск. Остров Ягры

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы проживания.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».

Не все знают, что Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии.

Экскурсия — это рассказ не только о многовековой истории первого морского торгового порта России — Архангельске, о его основных достопримечательностях, событиях и известных людях, но и о местах, которые связаны с именем нашего знаменитого земляка.

Обед в кафе.

Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.

Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.

В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.

Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.

Прогулка по живописному морскому побережью, которое летом радует гостей песчаными дюнами, а зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

2 день

Холмогоры и родина Ломоносова

Завтрак в отеле.

07:30Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова». Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Летом попасть на остров можно по паромной переправе, а зимой по ледовой дороге (зимнику).

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

На мастер-классе резьбы по кости и создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 16:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

В период межсезонья (ноябрь(октябрь)-декабрь и апрель-май) возможна замена экскурсии на «Наследие земли Холмогорской»: посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и села Холмогоры.

Холмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина Ломоносова
3 день

Музей «Малые Корелы»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

09:00 Загородная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы».

«Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.

На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.

Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.

Экскурсия по одному из секторов музея. Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

15:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.

Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»
Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения при бронировании до 31.12.2025, руб:

Гостиница Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья», стандарт30 5005 000
«Пур-Наволок Отель», стандарт32 5005 000

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения при бронировании с 01.01.2026, руб:

Гостиница Двухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья», стандарт32 0006 000
«Пур-Наволок Отель», стандарт32 5006 000

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.

Скидка на детей до 14 лет — 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств — собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах от Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»
Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств — бесплатный Wi-Fi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.

Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
  • Питание, указанное в тура (завтраки в отеле размещения, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на легковом автомобиле и для групп до 6 чел. на минивэне уточняется при бронировании.

Какое питание предусмотрено в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможен ли ранний заезд?

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняется при бронировании.

Какой транспорт будет?

Транспорт на экскурсии предоставляется в зависимости от количества участников тура (минивэн, микроавтобус, автобус).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Любовь
13 авг 2025
Организация тура на высшем уровне. Экскурсоводы Галина и Татьяна профессионалы.
Водители Егор и Дмитрий спокойные и уверенные на дороге.

