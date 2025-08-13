Здесь вы увидите ледяные торосы Белого моря, песчаные пляжи и почувствуете настоящий поморский характер. Это путешествие оставит яркие впечатления и подарит вам незабываемые эмоции.
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Северодвинск. Остров Ягры
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы проживания.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».
Не все знают, что Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии.
Экскурсия — это рассказ не только о многовековой истории первого морского торгового порта России — Архангельске, о его основных достопримечательностях, событиях и известных людях, но и о местах, которые связаны с именем нашего знаменитого земляка.
Обед в кафе.
Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.
Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.
В краеведческом музее вас ждет специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.
Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.
Прогулка по живописному морскому побережью, которое летом радует гостей песчаными дюнами, а зимой поражает ледяным безмолвием. Южный берег Арктики – это вековые сосны, удивительные закаты и ледяные торосы Белого моря.
Возвращение в Архангельск после 19:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Холмогоры и родина Ломоносова
Завтрак в отеле.
07:30Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова». Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Летом попасть на остров можно по паромной переправе, а зимой по ледовой дороге (зимнику).
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
На мастер-классе резьбы по кости и создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 16:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
В период межсезонья (ноябрь(октябрь)-декабрь и апрель-май) возможна замена экскурсии на «Наследие земли Холмогорской»: посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и села Холмогоры.
Музей «Малые Корелы»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
09:00 Загородная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы».
«Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.
На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.
Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.
Экскурсия по одному из секторов музея. Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
15:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения при бронировании до 31.12.2025, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья», стандарт
|30 500
|5 000
|«Пур-Наволок Отель», стандарт
|32 500
|5 000
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения при бронировании с 01.01.2026, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья», стандарт
|32 000
|6 000
|«Пур-Наволок Отель», стандарт
|32 500
|6 000
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Скидка на детей до 14 лет — 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств — собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах от Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств — бесплатный Wi-Fi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
- Питание, указанное в тура (завтраки в отеле размещения, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на легковом автомобиле и для групп до 6 чел. на минивэне уточняется при бронировании.
Какое питание предусмотрено в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможен ли ранний заезд?
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняется при бронировании.
Какой транспорт будет?
Транспорт на экскурсии предоставляется в зависимости от количества участников тура (минивэн, микроавтобус, автобус).
