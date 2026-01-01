История торгового города и удивительная культура поморов, «вкусные экскурсии» и мастер-класс, деревянное зодчество и суровая величественная красота настоящего Севера ждут вас в этом захватывающем путешествии.
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»
Рекомендуемое прибытие в Архангельск до 09:20.
Самостоятельное прибытие в отель. Вещи в камеру хранения.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой.
10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел». История адмиралтейской слободы и остров Соломбала.
Обед в кафе.
Экскурсия «Быль и небыль Поморского края» с посещением Музея народных промыслов и ремесел Приморья с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули» и чаепитием.
Экскурсионная программа «Быль и небыль Поморского края» – увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.
Вас ждет посещение Музея народных промыслов и ремесел, мастер-класс по росписи северного пряника – «козули» и чаепитие с северной выпечкой.
Возвращение в Архангельск после 18:00.
Заселение в отель.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. Новогодняя театрализованная программа. «Поморская вечорка»
Завтрак в отеле.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания.
Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского, здесь сохранились уникальные деревянные дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами.
На пешеходной улице расположены многочисленные кафе и сувенирные магазины.
Новогодняя театрализованная программа с весёлыми конкурсами в купеческой усадьбе «В гостях у Силантия Поморыча».
Гости познакомятся с северными сказками и историей города, с историей дома и города, а также удивят гостей своим мастерством – пением, танцами и сказками на «поморском говоре».
Обед в кафе.
«Поморская вечорка» – интерактивная музейная программа с творческим народным коллективом.
Знакомство с поморской культурой: северные традиции, игры, песни и хороводы.
Окончание программы после 17:00 в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «В гостях у пивоваров»
Завтрак в отеле.
11:20 Встреча с гидом в холле отеля проживания.
Выезд на экскурсию «В гостях у пивоваров» (возраст: 18+).
Посещение пивоварни «BrauMeister» и рассказ от главного пивовара: почему Архангельск стал первым городом в России, где зачиналось промышленное пивоварение по европейскому образцу, как варится настоящее натуральное пиво и как его варили 300 лет назад.
Исторический обед: горячий пивной суп, зубатка копченая на можжевельнике, пивной пирог, дегустация нескольких сортов пива и сыров собственного производства.
Возвращение в отель после 16:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Малые Корелы. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:30 Встреча с гидом в холле отеля проживания.
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».
Возвращение в Архангельск.
15:00 Обед в кафе.
Окончание программы после 16:00.
Свободное время.
Самостоятельный выезд из отеля.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*.
Стоимость тура на 1 человека (при двухместном размещении) – 49 500 руб.
Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Столица Поморья» 3
Гостиница «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (3 завтрака в отеле размещения, 3 обеда, 1 обед с дегустацией)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для продолжительных прогулок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Стоимость индивидуального трансфера уточняется при бронировании.