1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»

Рекомендуемое прибытие в Архангельск до 09:20.

Самостоятельное прибытие в отель. Вещи в камеру хранения.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой.

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел». История адмиралтейской слободы и остров Соломбала.

Обед в кафе.

Экскурсия «Быль и небыль Поморского края» с посещением Музея народных промыслов и ремесел Приморья с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули» и чаепитием.

Экскурсионная программа «Быль и небыль Поморского края» – увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.

Вас ждет посещение Музея народных промыслов и ремесел, мастер-класс по росписи северного пряника – «козули» и чаепитие с северной выпечкой.

Возвращение в Архангельск после 18:00.

Заселение в отель.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

