Гостевание по-архангельски

Новогодние каникулы в Архангельске – это особенное время, наполненное волшебством заснеженных просторов и неповторимой атмосферой. Этот тур отлично подходит для знакомства с городом и его гастрономическими и культурными традициями.

История торгового города и удивительная культура поморов, «вкусные экскурсии» и мастер-класс, деревянное зодчество и суровая величественная красота настоящего Севера ждут вас в этом захватывающем путешествии.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия «Быль и небыль Поморского края»

Рекомендуемое прибытие в Архангельск до 09:20.

Самостоятельное прибытие в отель. Вещи в камеру хранения.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой.

10:00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел». История адмиралтейской слободы и остров Соломбала.

Обед в кафе.

Экскурсия «Быль и небыль Поморского края» с посещением Музея народных промыслов и ремесел Приморья с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули» и чаепитием.

Экскурсионная программа «Быль и небыль Поморского края» – увлекательное путешествие в мир северных сказок, во время которого вы познакомитесь с укладом жизни, бытом и народным творчеством жителей Русского Севера.

Вас ждет посещение Музея народных промыслов и ремесел, мастер-класс по росписи северного пряника – «козули» и чаепитие с северной выпечкой.

Возвращение в Архангельск после 18:00.

Заселение в отель.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

2 день

Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. Новогодняя театрализованная программа. «Поморская вечорка»

Завтрак в отеле.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания.

Прогулка по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского, здесь сохранились уникальные деревянные дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами.

На пешеходной улице расположены многочисленные кафе и сувенирные магазины.

Новогодняя театрализованная программа с весёлыми конкурсами в купеческой усадьбе «В гостях у Силантия Поморыча».

Гости познакомятся с северными сказками и историей города, с историей дома и города, а также удивят гостей своим мастерством – пением, танцами и сказками на «поморском говоре».

Обед в кафе.

«Поморская вечорка» – интерактивная музейная программа с творческим народным коллективом.

Знакомство с поморской культурой: северные традиции, игры, песни и хороводы.

Окончание программы после 17:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

3 день

Экскурсия «В гостях у пивоваров»

Завтрак в отеле.

11:20 Встреча с гидом в холле отеля проживания.

Выезд на экскурсию «В гостях у пивоваров» (возраст: 18+).

Посещение пивоварни «BrauMeister» и рассказ от главного пивовара: почему Архангельск стал первым городом в России, где зачиналось промышленное пивоварение по европейскому образцу, как варится настоящее натуральное пиво и как его варили 300 лет назад.

Исторический обед: горячий пивной суп, зубатка копченая на можжевельнике, пивной пирог, дегустация нескольких сортов пива и сыров собственного производства.

Возвращение в отель после 16:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

4 день

Малые Корелы. Завершение программы

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:30 Встреча с гидом в холле отеля проживания.

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».

Возвращение в Архангельск.

15:00 Обед в кафе.

Окончание программы после 16:00.

Свободное время.

Самостоятельный выезд из отеля.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Столица Поморья» 3*.

Стоимость тура на 1 человека (при двухместном размещении) – 49 500 руб.

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Столица Поморья» 3

3 ночи

Гостиница «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака в отеле размещения, 3 обеда, 1 обед с дегустацией)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для продолжительных прогулок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Стоимость индивидуального трансфера уточняется при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

