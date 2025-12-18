После прибытия группы на станцию Плесецкая мы отправимся в путь до села Вершинино — живописного уголка на берегу Кенозера. Дорога займёт около 3 часов, за которые мы постепенно погрузимся в атмосферу Русского Севера. По приезде разместимся в уютном тёплом доме, пообедаем в трактире и отправимся на первую обзорную прогулку по деревне.

В этот день вас ждёт знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества — Рухлядным амбаром и Амбарным рядом, а также главной святыней Кенозерья — Никольской часовней. Отсюда открываются захватывающие виды на озеро и бескрайние северные просторы. В амбаре собрана подлинная старинная утварь: предметы быта, ремесленные инструменты, рыболовные снасти и кресты, некогда стоявшие на перекрёстках деревенских дорог. Здесь мы увидим расписные «небеса» — традиционные потолочные росписи часовен — и образцы интерьеров древних храмов.

Вечером соберёмся всей командой на ужин в трактире, обсудим впечатления и насладимся атмосферой покоя северной деревни.