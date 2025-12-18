В Кенозерсĸий национальный парĸ, расположенный на юго-западе Архангельсĸой области, на границе с Карелией,
Описание тура
Организационные детали
Банкоматы и отделения банков отсутствуют, рекомендуется взять наличные заранее.
Программа тура по дням
Плесецкая - Вершинино. Знакомство с Кенозерьем
После прибытия группы на станцию Плесецкая мы отправимся в путь до села Вершинино — живописного уголка на берегу Кенозера. Дорога займёт около 3 часов, за которые мы постепенно погрузимся в атмосферу Русского Севера. По приезде разместимся в уютном тёплом доме, пообедаем в трактире и отправимся на первую обзорную прогулку по деревне.
В этот день вас ждёт знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества — Рухлядным амбаром и Амбарным рядом, а также главной святыней Кенозерья — Никольской часовней. Отсюда открываются захватывающие виды на озеро и бескрайние северные просторы. В амбаре собрана подлинная старинная утварь: предметы быта, ремесленные инструменты, рыболовные снасти и кресты, некогда стоявшие на перекрёстках деревенских дорог. Здесь мы увидим расписные «небеса» — традиционные потолочные росписи часовен — и образцы интерьеров древних храмов.
Вечером соберёмся всей командой на ужин в трактире, обсудим впечатления и насладимся атмосферой покоя северной деревни.
Музей «В начале было слово», поход к часовням на лыжах
После завтрака начнётся насыщенный день, впереди — знакомство с удивительным наследием Русского Севера. Первым пунктом станет уникальный музей «В начале было слово», единственный в своём роде в России. Мы побываем в залах, где воссоздан быт русской избы, и услышим древние колыбельные песни в исполнении Матрёны Васильевны Лоскутовой — знаменитой кенозерской певицы, чей голос был записан ещё в 1980-х годах.
После обеда нас ждёт первый радиальный выход на лыжах. Мы направимся к старинным часовням в деревнях Немята, Рыжково, Глазово, а при наличии времени и сил — в Федосово и Карпово. Особенно впечатлит часовня в Глазово, считающаяся одной из самых красивых во всём Кенозерье. Вечером — ужин в трактире и подготовка к следующему этапу маршрута.
Вершинино - деревня Горбачиха: переход налегке
После завтрака выходим на маршрут, чтобы совершить переход до деревни Горбачиха, двигаясь по льду Кенозера. Этот участок протяжённостью около 12 километров подарит возможность насладиться просторами северного озера и зимней тишиной.
В Горбачихе вас ждёт знакомство со старинными избами и резными часовнями, а с высокого берега деревни откроется великолепная панорама на южную оконечность замёрзшего водоёма, по которому мы только что прошли. Вечером устроим дружеские посиделки и ужин в доме с настоящей русской печью.
Радиальный выход от Горбачихи до деревни Зехнова
Утром отправимся в поход в деревню Зехнова, считающуюся самой красивой деревней Кенозера. Здесь можно увидеть униĸальную часовню, поĸлонный ĸрест у дороги и водяную мельницу. К вечеру вернёмся в Горбачиху.
Горбачиха: поход по окрестным деревням
После отдыха и обеда отправимся в радиальный выход по трём окрестным селениям — Тырышкино, Косицино и Ведягино. Этот маршрут позволит увидеть самые разные образцы деревянной храмовой архитектуры: от крошечной часовни-креста, самой маленькой в Кенозерье, до часовни великомученицы Параскевы и храма Ильи Пророка.
Также посетим часовню Анастасии Римлянки и Андрея Первозванного — настоящие сокровища северного зодчества. Вечером снова соберёмся всей группой у трескучей печки и насладимся теплом и уютом.
Возвращение: Горбачиха - Вершинино - Плесецкая
После завтрака и короткого перехода по зимним тропам вернёмся в Вершинино. Затем — трансфер до станции Плесецкая. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице и избах
- Питание на маршруте
- Трансфер ст. Плесецкая - Вершинино
- Оплата рекреационного сбора нацпарка
- Экскурсии по программе
- Бани
- Групповая аптечка
- Общественное походное снаряжение
- Работа инструкторов и спутниковая связь
- Перевозка вещей на снегоходе
Что не входит в цену
- Билеты на поезд
- Питание в кафе в Вершинино
- Снегоходное сопровождение (по желанию)
- Личное снаряжение (одежда, лыжи или снегоступы)