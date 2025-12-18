Мои заказы

По Кенозерью на лыжах или снегоступах: деревни, часовни и тишина северных просторов

Увидеть шедевры деревянного зодчества, насладиться единением с природой и уютом деревенской жизни
Мы отправимся исследовать регион, недавно вошедший в списоĸ всемирного наследия ЮНЕСКО и сохранивший свою историю, цельность и самобытность.

В Кенозерсĸий национальный парĸ, расположенный на юго-западе Архангельсĸой области, на границе с Карелией,
читать дальше

до сих пор снаряжаются этнографичесĸие эĸспедиции, в результате ĸоторых были записаны тысячи былин, сĸазоĸ и других произведений народного творчества. Мы полюбуемся неповторимой природой севера и шедеврами руссĸого деревянного зодчества. Будем ночевать в уютных избушĸах посреди леса и наслаждаться единением с природой. Прикоснёмся ĸ традиционному уĸладу жизни, побываем в древних сёлах и заглянем в музеи. *Для участия в туре важно уверенно стоять на лыжах или снегоступах.

Описание тура

Организационные детали

Банкоматы и отделения банков отсутствуют, рекомендуется взять наличные заранее.

Программа тура по дням

1 день

Плесецкая - Вершинино. Знакомство с Кенозерьем

После прибытия группы на станцию Плесецкая мы отправимся в путь до села Вершинино — живописного уголка на берегу Кенозера. Дорога займёт около 3 часов, за которые мы постепенно погрузимся в атмосферу Русского Севера. По приезде разместимся в уютном тёплом доме, пообедаем в трактире и отправимся на первую обзорную прогулку по деревне.

В этот день вас ждёт знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества — Рухлядным амбаром и Амбарным рядом, а также главной святыней Кенозерья — Никольской часовней. Отсюда открываются захватывающие виды на озеро и бескрайние северные просторы. В амбаре собрана подлинная старинная утварь: предметы быта, ремесленные инструменты, рыболовные снасти и кресты, некогда стоявшие на перекрёстках деревенских дорог. Здесь мы увидим расписные «небеса» — традиционные потолочные росписи часовен — и образцы интерьеров древних храмов.

Вечером соберёмся всей командой на ужин в трактире, обсудим впечатления и насладимся атмосферой покоя северной деревни.

2 день

Музей «В начале было слово», поход к часовням на лыжах

После завтрака начнётся насыщенный день, впереди — знакомство с удивительным наследием Русского Севера. Первым пунктом станет уникальный музей «В начале было слово», единственный в своём роде в России. Мы побываем в залах, где воссоздан быт русской избы, и услышим древние колыбельные песни в исполнении Матрёны Васильевны Лоскутовой — знаменитой кенозерской певицы, чей голос был записан ещё в 1980-х годах.

После обеда нас ждёт первый радиальный выход на лыжах. Мы направимся к старинным часовням в деревнях Немята, Рыжково, Глазово, а при наличии времени и сил — в Федосово и Карпово. Особенно впечатлит часовня в Глазово, считающаяся одной из самых красивых во всём Кенозерье. Вечером — ужин в трактире и подготовка к следующему этапу маршрута.

3 день

Вершинино - деревня Горбачиха: переход налегке

После завтрака выходим на маршрут, чтобы совершить переход до деревни Горбачиха, двигаясь по льду Кенозера. Этот участок протяжённостью около 12 километров подарит возможность насладиться просторами северного озера и зимней тишиной.

В Горбачихе вас ждёт знакомство со старинными избами и резными часовнями, а с высокого берега деревни откроется великолепная панорама на южную оконечность замёрзшего водоёма, по которому мы только что прошли. Вечером устроим дружеские посиделки и ужин в доме с настоящей русской печью.

4 день

Радиальный выход от Горбачихи до деревни Зехнова

Утром отправимся в поход в деревню Зехнова, считающуюся самой красивой деревней Кенозера. Здесь можно увидеть униĸальную часовню, поĸлонный ĸрест у дороги и водяную мельницу. К вечеру вернёмся в Горбачиху.

5 день

Горбачиха: поход по окрестным деревням

После отдыха и обеда отправимся в радиальный выход по трём окрестным селениям — Тырышкино, Косицино и Ведягино. Этот маршрут позволит увидеть самые разные образцы деревянной храмовой архитектуры: от крошечной часовни-креста, самой маленькой в Кенозерье, до часовни великомученицы Параскевы и храма Ильи Пророка.

Также посетим часовню Анастасии Римлянки и Андрея Первозванного — настоящие сокровища северного зодчества. Вечером снова соберёмся всей группой у трескучей печки и насладимся теплом и уютом.

6 день

Возвращение: Горбачиха - Вершинино - Плесецкая

После завтрака и короткого перехода по зимним тропам вернёмся в Вершинино. Затем — трансфер до станции Плесецкая. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице и избах
  • Питание на маршруте
  • Трансфер ст. Плесецкая - Вершинино
  • Оплата рекреационного сбора нацпарка
  • Экскурсии по программе
  • Бани
  • Групповая аптечка
  • Общественное походное снаряжение
  • Работа инструкторов и спутниковая связь
  • Перевозка вещей на снегоходе
Что не входит в цену
  • Билеты на поезд
  • Питание в кафе в Вершинино
  • Снегоходное сопровождение (по желанию)
  • Личное снаряжение (одежда, лыжи или снегоступы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Плесецкая, 9:00 (возможна корректировка по договорённости)
Завершение: Станция Плесецкая, 19:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 60 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
читать дальше

— аптечка всегда со мной. За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках. Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!

