1 день

Архангельск и «Малые Корелы»

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.

Рекомендуемое время прибытия в Архангельск до 10:30.

Трансфер в гостиницу. Трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала включен в стоимость и проводится в любое время.

Размещение вещей в камеру хранения гостиницы или ранее заселение за доп. плату.

Просим учитывать, что время заселения в гостиницу стандартное — с 14:00, выселение до 12:00.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы размещения.

11:00 Обзорная экскурсия по Архангельску – знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Мыс с таинственным названием «Пур-Наволок» и место основания города.

Рассказ о Гостиных дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, повествующими о том, что когда-то Архангельск был центром торговли с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Набережная, протянувшаяся вдоль величественной реки Северной Двины – любимое место для прогулок горожан и гостей города.

Памятники, скульптурные группы, храмы – хороша набережная как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

Именно с набережной открывается вид на островную часть Архангельска – Соломбалу, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в одном из ресторанов города в середине программы. Блюда северной кухни.

Выезд в музей-заповедник «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска) – крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь прекрасно в любое время года.

Удивительные пейзажи и будто затерянные во времени церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки, прячущиеся среди живописного леса, были привезены сюда со всех уголков Архангельской области.

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время для прогулки по территории музея в сопровождении гида.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

