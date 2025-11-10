Программа тура по дням
Архангельск и «Малые Корелы»
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.
Рекомендуемое время прибытия в Архангельск до 10:30.
Трансфер в гостиницу. Трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала включен в стоимость и проводится в любое время.
Размещение вещей в камеру хранения гостиницы или ранее заселение за доп. плату.
Просим учитывать, что время заселения в гостиницу стандартное — с 14:00, выселение до 12:00.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы размещения.
11:00 Обзорная экскурсия по Архангельску – знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Мыс с таинственным названием «Пур-Наволок» и место основания города.
Рассказ о Гостиных дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, повествующими о том, что когда-то Архангельск был центром торговли с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Набережная, протянувшаяся вдоль величественной реки Северной Двины – любимое место для прогулок горожан и гостей города.
Памятники, скульптурные группы, храмы – хороша набережная как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
Именно с набережной открывается вид на островную часть Архангельска – Соломбалу, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.
Обед в одном из ресторанов города в середине программы. Блюда северной кухни.
Выезд в музей-заповедник «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска) – крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь прекрасно в любое время года.
Удивительные пейзажи и будто затерянные во времени церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки, прячущиеся среди живописного леса, были привезены сюда со всех уголков Архангельской области.
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время для прогулки по территории музея в сопровождении гида.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск. Остров Ягры. «Поморский коч» и Северный морской музей
Завтрак в гостинице.
Выезд в город Северодвинск – город корабелов и подводных лодок.
История основания города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее, где на примере интерактивной модели атомной подводной лодки вам расскажут о технических решениях в области конструирования, технологиях строительства и внутреннем устройстве.
Остров Ягры – южный берег Арктики.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря.
На границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Выезд в Архангельск.
Обед в одном из ресторанов города в середине программы. «Историческое» меню.
Посещение верфи деревянного судостроения «Поморский коч» – место, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» – настоящее промысловое поморское судно.
На верфи вы увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи!
Экскурсия в Северный морской музей, расположенный в здании бывшего морского вокзала и между двумя пристанями: бывшей Соборной (сейчас Красной) и так называемой пристанью Дальних экспедиций.
Здесь вас познакомят с историей северного судостроения, полярными экспедициями, ледокольным флотом, расскажут о развитии арктического мореплавания.
В музее собрано более двух десятков моделей от трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.
В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» и экскурсия в музей
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по центральному пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского, который архангелогородцы называют «Чумбаровка».
Неспешное знакомство с историей и архитектурными особенностями Архангельска конца XIX — начала XX века.
Устройство деревянного дома и его особенности, история зданий и судьбы их жителей, скульптуры северным сказителям и персонажам их удивительных сказок.
Экскурсия в один из филиалов Государственного Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
Обратите внимание! Музей выбирается при бронировании тура.
1. Музей изобразительных искусств.
В рамках постоянной экспозиции древнерусского искусства XIV–XX вв. представлена живопись, деревянная скульптура, декоративно-прикладное искусство Русского Севера, холмогорская резьба по кости, северный костюм.
Усадебный дом Е. К. Плотниковой Единственная усадьба, представляющая собой исторический уголок старого города и дошедшая до наших дней в полном объеме: старинные парадные интерьеры и полотна известных русских художников: Федора Рокотова, Алексея Венецианова, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Василия Сурикова, Ильи Репина, Николая Рериха и других знаменитых мастеров.
2. Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Таинственный мир Арктики с мерцающими звездами и северным сиянием, вьюгой и старинными картами, арктическими этюдами и пейзажами, погружающими в атмосферу настоящего Севера при помощи современного дизайна и видео инсталляций.
3. Музей художника и сказочника С. Г. Писахова.
Музей посвящен творчеству знаменитого северного художника, писателя, путешественника, педагога и этнографа.
Коллекция живописных и графических работ С. Г. Писахова, его письма, рукописи, книги, личные вещи и фотографии.
Аудио- и видеоинсталляции, транслирующие сказки и очерки знаменитого северного сказочника.
Обед в одном из ресторанов города в середине программы. Блюда северной кухни.
15:00 Окончание программы. Свободное время.
Трансфер в аэропорт/на ж/д вокзал. Трансфер из отеля в аэропорт или ж/д вокзал включен в стоимость и проводится в любое время.
Рекомендуемое время выезда из Архангельска после 16:00.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека без проживания, руб:
|Количество человек в группе
|Стоимость тура
|2 человека
|51 000
|3 человека
|51 000
|4 человека
|40 000
|5 человек
|38 000
Стоимость тура на 1 человека с проживанием в гостинице «Столица Поморья» 3* (номера категории «Комфорт») руб:
|Количество человек в группе
|Стоимость тура
|2 человека (TWIN или DBL)
|57 000
|3 человека (TWIN или DBL + SNGL)
|57 000
|4 человека (два номера TWIN или DBL)
|46 000
|5 человек (два номера TWIN или DBL + SNGL)
|44 000
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в заявленном в программе отеле (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе тура (завтраки в отеле размещения при выборе тарифа с проживанием, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программ
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Услуга "ранний заезд" и "поздний выезд" - стоимость уточняется при бронировании
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Туроператор всегда готов скорректировать программу обслуживания с учетом графика прибытия-убытия и других ваших пожеланий.