На Север за впечатлениями. Зимне-весенний тур в Архангельскую область

На Север за впечатлениями
Добро пожаловать в Архангельскую область! Этот регион удивит вас нетронутыми лесами и дикими природными уголками, а также белоснежными пляжами Белого моря.

Посетите Северодвинск, где создают атомные подводные лодки, и Архангельск — первый морской торговый порт России и родину Михаила Ломоносова. Полюбуйтесь деревянными архитектурными шедеврами и насладитесь искусством резьбы по кости. Приезжайте на Север, чтобы открыть для себя новые грани жизни!
Программа тура по дням

1 день

Архангельск. Северодвинск. Остров Ягры

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения гостиницы.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».

Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.

Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.

Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.

Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

2 день

Холмогоры и родина Ломоносова

Завтрак в гостинице.

07:30 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.

Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Летом попасть на остров можно по паромной переправе.

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

На мастер-классе резьбы по кости создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

3 день

Красоты Пинежья

Ранний завтрак в гостинице.

07:30 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья».

Трансфер в парк. Экскурсионное обслуживание начинается в парке. Время на трансфере в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.

Во время поездки Вы насладитесь прекрасными пейзажами природы в районе реки Пинега — одной из самых красивых рек Русского Севера.

Удивительно красивы её берега, то высокие красновато-кирпичные или белые алебастровые, покрытые корабельными лесами, то низкие с заливными лугами и песчаными отмелями.

Таежные тропы проведут Вас к водопаду «Святой ручей». Неповторимые пинежские пейзажи предстанут пред Вашим взором.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Обед в кафе в середине программы.

Выезд в Архангельск.

Время в пути в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.

Возвращение в г. Архангельск после 20:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

4 день

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.

09:00 Загородная экскурсия в музей «Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.

На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.

Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.

Экскурсия по одному из секторов музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 15:00.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, номера стандарт.

Стоимость тура на 1 человека при бронировании до 31.12.2025, руб:

ГостиницаДвухместный номерДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья»43 5007 000
«Пур-Наволок Отель»46 5007 000

Стоимость тура на 1 человека при бронировании с 01.01.2026, руб:

ГостиницаДвухместный номерДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья»44 5007 000
«Пур-Наволок Отель»47 5007 000
Стоимость без размещения37 500

Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за доп. плату. Стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Столица Поморья»

3 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.

К услугам гостей предоставляются услуги трансфера, доступ к Wi-Fi и бесплатная общественная парковка.

В отеле есть разнообразные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного отдыха. В ванной комнате имеется стандартный набор сантехники, полотенца и гигиенические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости от отеля расположены магазины и кафе, где можно не только перекусить, но и приятно провести время.

Гостиница «Пур-Наволок Отель»

3 ночи

Отель «Пур-Наволок» — находится рядом с одноимённой достопримечательностью города Архангельска.

В отеле 164 комфортабельных номера разных категорий. Здесь есть всё необходимое для приятного отдыха: удобная мебель, современная техника и беспроводной интернет.

В ресторане отеля каждый день готовят вкусные блюда русской и европейской кухни. В баре можно выбрать напитки на любой вкус. Лобби-бар работает круглосуточно.

Отель удобно расположен рядом с развитой инфраструктурой и известными архитектурными памятниками.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки в отеле размещения, 4 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Индивидуальный трансфер - уточняется при бронировании
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Есть ли скидки для детей?

Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.

Что ещё нужно знать?

Стоимость индивидуального трансфера до 3 человек на легковом автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточняется при бронировании.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняется при бронировании.

Тур состоится от 2 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
