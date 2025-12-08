1 день

Архангельск. Северодвинск. Остров Ягры

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения гостиницы.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».

Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.

Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.

Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.

Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160