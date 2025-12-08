Посетите Северодвинск, где создают атомные подводные лодки, и Архангельск — первый морской торговый порт России и родину Михаила Ломоносова. Полюбуйтесь деревянными архитектурными шедеврами и насладитесь искусством резьбы по кости. Приезжайте на Север, чтобы открыть для себя новые грани жизни!
Программа тура по дням
Архангельск. Северодвинск. Остров Ягры
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу или вещи в камеру хранения гостиницы.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».
Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.
Обед в кафе.
Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в Архангельск после 19:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Холмогоры и родина Ломоносова
Завтрак в гостинице.
07:30 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.
Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Летом попасть на остров можно по паромной переправе.
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
На мастер-классе резьбы по кости создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Красоты Пинежья
Ранний завтрак в гостинице.
07:30 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья».
Трансфер в парк. Экскурсионное обслуживание начинается в парке. Время на трансфере в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.
Во время поездки Вы насладитесь прекрасными пейзажами природы в районе реки Пинега — одной из самых красивых рек Русского Севера.
Удивительно красивы её берега, то высокие красновато-кирпичные или белые алебастровые, покрытые корабельными лесами, то низкие с заливными лугами и песчаными отмелями.
Таежные тропы проведут Вас к водопаду «Святой ручей». Неповторимые пинежские пейзажи предстанут пред Вашим взором.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Обед в кафе в середине программы.
Выезд в Архангельск.
Время в пути в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.
Возвращение в г. Архангельск после 20:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.
09:00 Загородная экскурсия в музей «Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.
На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.
Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.
Экскурсия по одному из секторов музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 15:00.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, номера стандарт.
Стоимость тура на 1 человека при бронировании до 31.12.2025, руб:
|Гостиница
|Двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья»
|43 500
|7 000
|«Пур-Наволок Отель»
|46 500
|7 000
Стоимость тура на 1 человека при бронировании с 01.01.2026, руб:
|Гостиница
|Двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья»
|44 500
|7 000
|«Пур-Наволок Отель»
|47 500
|7 000
|Стоимость без размещения
|37 500
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за доп. плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.
К услугам гостей предоставляются услуги трансфера, доступ к Wi-Fi и бесплатная общественная парковка.
В отеле есть разнообразные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного отдыха. В ванной комнате имеется стандартный набор сантехники, полотенца и гигиенические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости от отеля расположены магазины и кафе, где можно не только перекусить, но и приятно провести время.
Гостиница «Пур-Наволок Отель»
Отель «Пур-Наволок» — находится рядом с одноимённой достопримечательностью города Архангельска.
В отеле 164 комфортабельных номера разных категорий. Здесь есть всё необходимое для приятного отдыха: удобная мебель, современная техника и беспроводной интернет.
В ресторане отеля каждый день готовят вкусные блюда русской и европейской кухни. В баре можно выбрать напитки на любой вкус. Лобби-бар работает круглосуточно.
Отель удобно расположен рядом с развитой инфраструктурой и известными архитектурными памятниками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
- Питание, указанное в программе тура (завтраки в отеле размещения, 4 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Индивидуальный трансфер - уточняется при бронировании
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Есть ли скидки для детей?
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Что ещё нужно знать?
Стоимость индивидуального трансфера до 3 человек на легковом автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточняется при бронировании.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняется при бронировании.
Тур состоится от 2 человек.