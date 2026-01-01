Программа тура по дням
Встреча в Плесецке. Переезд Плесецк - д. Вершинино
15:00 Встреча на ж/д станции Плесецк.
15:00 — 18:00 Переезд Плесецк — д. Вершинино.
19:00 Размещение в гостевом доме или гостинице парка.
20:00 Ужин. Ночь в гостевом доме или гостинице парка.
Прогулка по центральной части Кенозера и осмотр часовен
08:00 Завтрак.
09:00 — 14:00 Прогулка по центральной части Кенозера, осмотр часовен в с. Бухалово, Городское, Тырнаволок (ок. 10 км).
14:30 Обед.
17:00 Прогулка в часовню Николая Чудотворца. Рухлядный амбар.
20:00 Ужин.
Ночь в гостевом доме или гостинице парка.
Прогулка по северной части Кенозера
08:00 Завтрак.
09:00 – 12:00 Прогулка по северной части Кенозера, часовни в с. Немята, с. Рыжково, с. Глазово, с. Федосово (ок. 15 км).
Обед — перекус. Чай в термосе.
20:00 Ужин.
Ночь в гостевом доме или гостинице парка.
Музей «В начале было слово». Священная роща. Мастер-класс по плетению бересты
08:00 Завтрак.
09:00 — 12:00 Музей «В начале было слово» (музей фольклора).
Прогулка в Священную рощу.
Обед.
Мастер-класс по плетению бересты (войлоковалянию и др.).
Ужин в трактире «Почтовая гонтьба».
22:00 Переезд в г. Плесецк (Мирный).
Окончание программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостевом доме (гостинице) в д. Вершинино (3 ночи).
Одноместное размещение не предусмотрено.
Стоимость тура на 1 человека – 37 500 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом (гостиница) в д. Вершинино
Тур предусматривает проживание 3 ночи в гостевом доме (гостинице) в д. Вершинино.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на заказном автобусе ст. Плесецк - д. Вершинино и обратно
- Экологический сбор в Национальном парке
- Проживание в гостевом доме (гостинице) в д. Вершинино (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (готовит инструктор), а также ужин в трактире в завершающий день
- Экскурсии и мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до станции Плесецк и обратно
- Питание вне программы тура
- Аренда лыж и туристского снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение для похода:
- рюкзак небольшой, примерно на 10–30 литров (для термоса и личных вещей на прогулки);
- теплая синтетическая или пуховая куртка;
- ботинки, сапожки утеплённые (спортивного вида, без каблуков);
- бахилы (защищают обувь от попадания снега);
- сменная обувь для помещения;
- одежда;
- сидушка;
- кофта из флиса (полара);
- флисовая или шерстяная шапка, тёплая;
- теплые штаны;
- флисовые или шерстяные перчатки или варежки;
- 3 пары носков, включая шерстяные;
- 2–3 комплекта белья; термобелье;
- купальник/плавки; сланцы для бани, полотенце;
- предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- шарф или балаклава;
- индивидуальная аптечка;
- налобный фонарь;
- термос;
- грелки для рук, ног (желательно, но не обязательно);
- треккинговые палки по желанию (со снежным кольцом).
Температура воздуха на момент похода приблизительно от -10°С до -20°С, это нужно учитывать при подборе одежды, обуви. Прогноз предварительный.
Посещение Парка, как правило, включает разнообразные пешие экскурсии по лесным тропам, поэтому одежда и обувь должны быть удобными.
В холодную погоду одежда и обувь должны быть тёплыми и непромокаемыми.
Заранее проверьте прогноз погоды по д. Морщихинская Каргопольского района или по д. Вершинино Плесецкого района через известные сайты погоды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие нюансы размещения нужно учесть при размещении в гостиницах, гостевых домах, турприютах?
Планируя свой приезд на заповедную территорию, не забудьте накануне предупредить сотрудников Визит-центра о времени своего прибытия (особенно если вы планируете приехать в ночное время).
Номера в гостиницах и гостевых домах снабжены постельным бельем и полотенцами.
В гостиницах на территории Кенозерского национального парка удобства предусмотрены на этаже, горячая вода в душевых от бойлера, поэтому при интенсивном использовании имеет свойство заканчиваться!
Во всех гостиницах и гостевых домах есть оборудованные кухни на этаже со всем необходимым для приготовления еды (электроплитка, холодильник, чайник, набор посуды).
В деревнях, расположенных на территории Кенозерского национального парка, возможны временные отключения электроэнергии.
В связи с этим по независящим от нас причинам возникают проблемы с отоплением гостиниц в осенне-зимний период, подогревом воды в душевых, а также работой бытовых электроприборов (электроплитки, холодильники, чайники).
Для комфортного проживания не забудьте взять средства личной гигиены (зубная паста, шампунь, гель), а также сменную обувь, в том числе для душа/бани.
Где можно заказать питание?
В гостиницах и гостевых домах есть оборудованные кухни для самостоятельного приготовления еды. В Морщихинской, Вершинино, Поче и Усть-Поче есть магазины, где можно купить продукты.
Будет ли связь?
На территории парка действует только «Йота» и «МегаФон».
В деревнях Морщихинская и Вершинино находятся почтовые отделения, откуда можно сделать междугородние звонки, отправить письма или посылки.
Устойчивый Wi-Fi отсутствует, не забудьте подключить мобильный интернет заранее!
Можно ли будет получить первую медицинскую помощь?
В деревнях Морщихинская и Вершинино есть фельдшерские пункты, где можно получить первую медицинскую помощь. Они работают не ежедневно, поэтому, путешествуя по территории Парка, лучше иметь при себе запас медицинских средств.
Не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно!
Как оплатить услуги?
Банкоматов, отделений Сбербанка или других банков, а также пунктов обмена валюты на территории парка нет. В некоторых магазинах возможна оплата по терминалу.
Оплатить услуги Кенозерского национального парка можно в визит-центрах по терминалу или наличными.