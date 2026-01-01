Мои заказы

Русский Север. Путешествие по Архангельской области

Путешествие по Архангельской области — это возможность погрузиться в удивительный мир русской старины, побывать в городках и деревнях, а также увидеть храмы древнего Каргополя, деревянные часовни и священные рощи Кенозёрья,
читать дальше

услышать певучий говор местных жителей и почувствовать настроение живописного края. В этом туре вас ждут увлекательные экскурсии и прогулки по живописным окрестностям.

Вы осмотрите знаменитую часовню Николая Чудотворца, заглянете в Рухлядный амбар, под руководством опытного мастера освоите технику плетения бересты.

А ещё получите возможность покататься на лыжах по замёрзшему озеру, сходите в заповедную можжевеловую рощу, посетите окрестные деревни и, конечно же, попаритесь в баньке и отведаете пироги, приготовленные местными хозяюшками.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Плесецке. Переезд Плесецк - д. Вершинино

15:00 Встреча на ж/д станции Плесецк.

15:00 — 18:00 Переезд Плесецк — д. Вершинино.

19:00 Размещение в гостевом доме или гостинице парка.

20:00 Ужин. Ночь в гостевом доме или гостинице парка.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка по центральной части Кенозера и осмотр часовен

08:00 Завтрак.

09:00 — 14:00 Прогулка по центральной части Кенозера, осмотр часовен в с. Бухалово, Городское, Тырнаволок (ок. 10 км).

14:30 Обед.

17:00 Прогулка в часовню Николая Чудотворца. Рухлядный амбар.

20:00 Ужин.

Ночь в гостевом доме или гостинице парка.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Прогулка по северной части Кенозера

08:00 Завтрак.

09:00 – 12:00 Прогулка по северной части Кенозера, часовни в с. Немята, с. Рыжково, с. Глазово, с. Федосово (ок. 15 км).

Обед — перекус. Чай в термосе.

20:00 Ужин.

Ночь в гостевом доме или гостинице парка.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Музей «В начале было слово». Священная роща. Мастер-класс по плетению бересты

08:00 Завтрак.

09:00 — 12:00 Музей «В начале было слово» (музей фольклора).

Прогулка в Священную рощу.

Обед.

Мастер-класс по плетению бересты (войлоковалянию и др.).

Ужин в трактире «Почтовая гонтьба».

22:00 Переезд в г. Плесецк (Мирный).

Окончание программы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостевом доме (гостинице) в д. Вершинино (3 ночи).

Одноместное размещение не предусмотрено.

Стоимость тура на 1 человека – 37 500 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом (гостиница) в д. Вершинино

3 ночи

Тур предусматривает проживание 3 ночи в гостевом доме (гостинице) в д. Вершинино.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на заказном автобусе ст. Плесецк - д. Вершинино и обратно
  • Экологический сбор в Национальном парке
  • Проживание в гостевом доме (гостинице) в д. Вершинино (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе (готовит инструктор), а также ужин в трактире в завершающий день
  • Экскурсии и мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до станции Плесецк и обратно
  • Питание вне программы тура
  • Аренда лыж и туристского снаряжения
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Плесецкая
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение для похода:

  • рюкзак небольшой, примерно на 10–30 литров (для термоса и личных вещей на прогулки);
  • теплая синтетическая или пуховая куртка;
  • ботинки, сапожки утеплённые (спортивного вида, без каблуков);
  • бахилы (защищают обувь от попадания снега);
  • сменная обувь для помещения;
  • одежда;
  • сидушка;
  • кофта из флиса (полара);
  • флисовая или шерстяная шапка, тёплая;
  • теплые штаны;
  • флисовые или шерстяные перчатки или варежки;
  • 3 пары носков, включая шерстяные;
  • 2–3 комплекта белья; термобелье;
  • купальник/плавки; сланцы для бани, полотенце;
  • предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • шарф или балаклава;
  • индивидуальная аптечка;
  • налобный фонарь;
  • термос;
  • грелки для рук, ног (желательно, но не обязательно);
  • треккинговые палки по желанию (со снежным кольцом).

Температура воздуха на момент похода приблизительно от -10°С до -20°С, это нужно учитывать при подборе одежды, обуви. Прогноз предварительный.

Посещение Парка, как правило, включает разнообразные пешие экскурсии по лесным тропам, поэтому одежда и обувь должны быть удобными.

В холодную погоду одежда и обувь должны быть тёплыми и непромокаемыми.

Заранее проверьте прогноз погоды по д. Морщихинская Каргопольского района или по д. Вершинино Плесецкого района через известные сайты погоды.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие нюансы размещения нужно учесть при размещении в гостиницах, гостевых домах, турприютах?

Планируя свой приезд на заповедную территорию, не забудьте накануне предупредить сотрудников Визит-центра о времени своего прибытия (особенно если вы планируете приехать в ночное время).

Номера в гостиницах и гостевых домах снабжены постельным бельем и полотенцами.

В гостиницах на территории Кенозерского национального парка удобства предусмотрены на этаже, горячая вода в душевых от бойлера, поэтому при интенсивном использовании имеет свойство заканчиваться!

Во всех гостиницах и гостевых домах есть оборудованные кухни на этаже со всем необходимым для приготовления еды (электроплитка, холодильник, чайник, набор посуды).

В деревнях, расположенных на территории Кенозерского национального парка, возможны временные отключения электроэнергии.

В связи с этим по независящим от нас причинам возникают проблемы с отоплением гостиниц в осенне-зимний период, подогревом воды в душевых, а также работой бытовых электроприборов (электроплитки, холодильники, чайники).

Для комфортного проживания не забудьте взять средства личной гигиены (зубная паста, шампунь, гель), а также сменную обувь, в том числе для душа/бани.

Где можно заказать питание?

В гостиницах и гостевых домах есть оборудованные кухни для самостоятельного приготовления еды. В Морщихинской, Вершинино, Поче и Усть-Поче есть магазины, где можно купить продукты.

Будет ли связь?

На территории парка действует только «Йота» и «МегаФон».

В деревнях Морщихинская и Вершинино находятся почтовые отделения, откуда можно сделать междугородние звонки, отправить письма или посылки.

Устойчивый Wi-Fi отсутствует, не забудьте подключить мобильный интернет заранее!

Можно ли будет получить первую медицинскую помощь?

В деревнях Морщихинская и Вершинино есть фельдшерские пункты, где можно получить первую медицинскую помощь. Они работают не ежедневно, поэтому, путешествуя по территории Парка, лучше иметь при себе запас медицинских средств.

Не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно!

Как оплатить услуги?

Банкоматов, отделений Сбербанка или других банков, а также пунктов обмена валюты на территории парка нет. В некоторых магазинах возможна оплата по терминалу.

Оплатить услуги Кенозерского национального парка можно в визит-центрах по терминалу или наличными.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Архангельска

