Личное снаряжение для похода:

рюкзак небольшой, примерно на 10–30 литров (для термоса и личных вещей на прогулки);

теплая синтетическая или пуховая куртка;

ботинки, сапожки утеплённые (спортивного вида, без каблуков);

бахилы (защищают обувь от попадания снега);

сменная обувь для помещения;

одежда;

сидушка;

кофта из флиса (полара);

флисовая или шерстяная шапка, тёплая;

теплые штаны;

флисовые или шерстяные перчатки или варежки;

3 пары носков, включая шерстяные;

2–3 комплекта белья; термобелье;

купальник/плавки; сланцы для бани, полотенце;

предметы личной гигиены;

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);

шарф или балаклава;

индивидуальная аптечка;

налобный фонарь;

термос;

грелки для рук, ног (желательно, но не обязательно);

треккинговые палки по желанию (со снежным кольцом).

Температура воздуха на момент похода приблизительно от -10°С до -20°С, это нужно учитывать при подборе одежды, обуви. Прогноз предварительный.

Посещение Парка, как правило, включает разнообразные пешие экскурсии по лесным тропам, поэтому одежда и обувь должны быть удобными.

В холодную погоду одежда и обувь должны быть тёплыми и непромокаемыми.

Заранее проверьте прогноз погоды по д. Морщихинская Каргопольского района или по д. Вершинино Плесецкого района через известные сайты погоды.