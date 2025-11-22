Мои заказы

Сказание о земле Поморской. Экскурсионный тур на 3 дня

Сказание о земле Поморской
Добро пожаловать в гостеприимный Архангельск! Вы сможете насладиться красотой Белого моря, посетить интерактивную выставку «Музейная субмарина», а также отправиться на родину великого учёного М. В. Ломоносова.

Во время пешеходной экскурсии вы
читать дальше

прогуляетесь по «Северному Арбату», а также посетите музей деревянного зодчества «Малые Корелы».Тур проводится круглогодично, при сборе группы от 4 человек с понедельника по четверг. Оставьте заявку, чтобы узнать, сколько участников на данный момент.

Сказание о земле Поморской. Экскурсионный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сказание о земле Поморской. Экскурсионный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сказание о земле Поморской. Экскурсионный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату).

Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Обед в лучших традициях поморской кухни.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.

Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. Этот проспект — своеобразный музей, где экспонаты — деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX — начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Самостоятельное знакомство с городом.

Ужин самостоятельно.

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Отправление на родину Ломоносова.

Село Ломоносово находится в 4 км к востоку от Холмогор и в 73 км к юго-востоку от Архангельска.

С давних времен жили здесь поморы, ходили на промыслы в Белое море, в Ледовитый океан.

Здесь в 1711 году родился Михаил Васильевич. Деревня расположена на одном из островов Северной Двины, напротив Холмогор.

Из Архангельска вы выезжаете на автобусе, далее в летнее время вас ждет переправа на пароме через реку Куркополку в село Ломоносово, в зимнее — переход/переезд по льду.

Обратите внимание! В период межсезонья, при невозможности переправиться в Ломоносово, заменяем день на поездку в Антониево-Сийский монастырь.

Экскурсия на косторезной фабрике с мастер-классом.

Холмогорская резьба по кости известна с 17 века. Прежде всего — это ажур, тончайшая сквозная резьба.

Узнать, как создаются изумительные изделия из кости, и даже создать украшение собственными руками предлагает фабрика холмогорской резьбы по кости, где под руководством опытного мастера каждый желающий может попробовать себя в роли костореза.

Обед в кафе.

Посещение музея М. В. Ломоносова.

В честь памяти великого русского ученого М. В. Ломоносова на его родине в селе Ломоносово Холмогорского района в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.

Здание музея расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых. Рядом со зданием сохранился пруд, по преданию выкопанный отцом ученого, Василием Ломоносовым.

В музее вы узнаете историю Михаила Васильевича Ломоносова в контексте эпохи — с кем он переписывался, с кем спорил или соглашался, чьи работы его интересовали, кто были его ученики.

Отправление в город Архангельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Музей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-классМузей М.В. Ломоносова. Косторезная фабрика и мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море

Завтрак в гостинице.

10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.

Город Северодвинск является сухопутной арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу.

Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.

12:30 Северный обед в кафе города.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).

Прогулка по набережной с экскурсией.

Песчаные пляжи, имеющие протяжённость более 4 км, образуют дюны удивительной красоты.

А «Сосновый бор острова Ягры» — это особо охраняемая природная территория местного значения, созданная с целью сохранения уникального соснового бора и дюнного ландшафта береговой косы Северодвинска.

16:00 Возвращение в Архангельск.

Окончание программы.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).

Северодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое мореСеверодвинск. Интерактивная выставка «Музейная субмарина». Белое море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура без проживания — под запрос.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения для заездов до 15 декабря 2025, руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номерДоплата за одноместное размещение
«Артелеком36 7003 400
«Двина» 4*37 4005 000
«Столица Поморья»38 0005 500
«Roomi Hotel» 4*42 5006 500

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения для заездов с 15 декабря 2025 и по 15 декабря 2026 года, руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номерДоплата за одноместное размещение
«Артелеком»39 7004 400
«Двина» 4*40 4006 000
«Столица Поморья»41 0006 500
«Roomi Hotel» 4*45 5007 500

Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.

Подселение в туре не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.

Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».

Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.

Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен самым современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Артелеком»

2 ночи

Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.

В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.

В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.

Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»Гостиница «Артелеком»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Roomi Hotel»

2 ночи

Отель Roomi находится в центре Архангельска.

В отеле представлены номера в категории одноместные и двухместные с необходимым набором мебели и возможностью предоставления дополнительного места. В отдельной ванной комнате есть всё для гигиены и полотенца. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами прачечной.

В отеле есть система нагрева воды, поэтому горячая вода в номерах будет, даже если её отключат во всём городе.

В отеле есть собственный ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.

В 200 метрах от отеля находится автобусная остановка и сетевой магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.

Гостиница «Roomi Hotel»Гостиница «Roomi Hotel»Гостиница «Roomi Hotel»Гостиница «Roomi Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение по программе тура представителем
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
  • Доплата за одноместное размещение
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.

Какая программа планируется при замене Ломоносово на поездку в Антониево-Сийский монастырь?

Для заезда 21.11-23.11.2025 посещение Ломоносово заменено на поездку в Антониево-Сийский монастырь.

22.11.2025.

09:00 Отправление в Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь.

Антониево-Сийский монастырь был основан в 1520 году преподобным Антонием на небольшом полуострове Михайловского озера, в течении реки Сия (Холмогорский район Архангельской области).

По своему первому и главному храму носит имя Свято-Троицкий монастырь.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь — действующий мужской монастырь в Архангельской области, основанный в начале XVI века преподобным Антонием Сийским. Долгое время был важным духовным центром Русского Севера. В разные эпохи монастырь служил убежищем, хранилищем реликвий и местом молитвы.

При посещении святой обители необходимо быть одетым в соответствии с православной традицией, а это значит женщинам в платьях или юбках и с покрытой головой, а мужчинам не следует в тёплое время года заходить на территорию монастыря в шортах и майках.

Комплексный обед в кафе на Холмогорской развилке.

Возвращение в Архангельск ориентировочно в 15:30.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Архангельска

Похожие туры из Архангельска

Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
12 фев в 10:00
12 мар в 10:00
от 32 800 ₽ за человека
Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Путешествие на родину Ломоносова в Архангельскую область. Зимне-весенний тур
Начало: Россия, Архангельск
23 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 30 500 ₽ за человека
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск. Зимне-весенний тур
Начало: Г. Архангельск
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 30 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архангельске
Все туры из Архангельска