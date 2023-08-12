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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Карелы»
09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы».
Обед в кафе.
12:50 Групповой трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа).
Размещение.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за доп. плату).
Заповедник "Пинежский". Водопад "Святой источник"
Завтрак.
Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».
Экологическая прогулка по заповедному лесуи экскурсия на водопад «Святой источник».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за доп. плату).
Карстовая пещера. Мастер-класс «Печём калачи» (за доп. плату)
Завтрак.
Экскурсия в карстовую пещеру.
Обед.
Свободное время.
Мастер-класс «Печём калачи» — все желающие смогут научиться печь северные калачи (за доп. плату).
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).
Поселок Пинега. Экскурсия «Наследие купцов Володиных». Краеведческий музей (за доп. плату)
Завтрак.
Поездка в посёлок Пинега.
Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».
Экскурсия в краеведческий музей (за доп. плату).
Возвращение в гостиничный комплекс.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком (за доп. плату).
Красная горка. Красногорский-Богородицкий монастырь
Завтрак.
Экскурсия на Красную Горку.
Осмотр Красногорского-Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В. В. Голицына.
Обед.
Освобождение номеров.
17:00 Групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал (время в пути 4 часа).
Прибытие в Архангельск после 21:00.
Ранний трансфер только в индивидуальном порядке по предварительному заказу (11 000 руб. за автомашину до 4 человек).
Проживание
Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиничный комплекс, номер категории стандарт
|33 000
|Гостиничный комплекс, номер категории комфорт
|36 000
|Гостиничный комплекс, коттедж
|38 000
Доплата за одноместное размещение:
- номер категории стандарт– 10 000 руб. /чел.;
- номер категории комфорт– 10 000 руб. /чел.
Тур состоится при группе от двух человек.
Варианты проживания
Лесной отель «Голубино»
Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.
Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номере выбранной категории
- Трехразовое питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Групповой трансфер Архангельск - Голубино - Архангельск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Ранний трансфер в индивидуальном порядке по предварительному заказу - 11 000 руб. за автомашину до 4 человек
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 2 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной обуви по сезону для прогулок. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Как организовано питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.