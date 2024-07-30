Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужин
Прибытие в Архангельск, трансфер в гостиницу за доп. плату.
Встреча туристов в холле гостиницы с дегустационной доской. Обязательно угостим наших дорогих гостей поморскими вкусностями и ягодными настойками.
Обзорная экскурсия по городу «Город трескоедов».
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Пешеходная экскурсия по «Немецкой слободе» – место поселения иноземных купцов и промышленников.
У вас появилась интереснейшая возможность прогуляться по местам, где всего лишь сто лет назад стояли утопавшие в зелени особняки, особняки иноземных купцов. Каждый дом здесь был особенно красив и все вместе они напоминали уютные поместья западноевропейского города. Архангельск того времени производил на путешественников впечатление «Города с немецкой физиономией».
Исторический обед иностранных архангелогородцев с дегустацией пива и сыров.
Обед будет атмосферным! Вокруг старинные карты, предметы быта Немецкой слободы и интерьеры купеческих домов дореволюционного Архангельска, а на столе горячий пивной суп с колбасками, копченая зубатка на можжевельнике и сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и орехами.
Мастер-класс по росписи козули – архангельского пряника.
Заселение в гостиницу, свободное время, самостоятельный путь в ресторан в центре города.
19:00 Гастро-ужин «Знакомство с кухней Севера».
В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты региона, откроете традиции местной кухни и, конечно, попробуете Русский Север на вкус. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню.
Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):
- домашний хлеб со взбитым маслом;
- крепкий сливочный бульон на сушье с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной;
- каша с сыровяленой олениной и козьим сыром;
- филе зубатки с икрой щуки, кремом из корня сельдерея и свежей зелени и сливочным соусом на основе крепкого куриного; бульона и вяленого ерша;
- десерт локальной кухни.
Самостоятельный путь в гостиницу.
Музей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечки
Завтрак в ресторане гостиницы.
День начинается с посещения музея народных промыслов и ремесел в деревне Уйме.
Музей гордится тем, что именно в Приморском районе жил Семён Михайлович Кривоногов, который стал прообразом героя писаховских сказок о Сене Малине. В музее Вы узнаете об этом замечательном крестьянине, рыбаке и охотнике, весельчаке и балагуре, сочинителе баек и небылиц.
Экскурсия завершится чаепитием с ягодными пирогами или с козулями, во время которого вам предоставится возможность посмотреть мультфильм по сказкам Степана Григорьевича Писахова.
Переезд в музей под открытым небом «Малые Корелы».
Побывайте в прошлом! «Малые Корелы» – это полноценный город, построенный в XVI – XIX веках. Отключив телефон, прогуляйтесь по улочкам и представьте, что вдруг перенеслись на 400 лет назад. Колокольные перезвоны, избушки на курьих ножках, завалинки, проносящиеся тройки – «Малые Колеры» киногеничны в любое время года.
Экскурсия по одному из секторов музея займет 1 час, далее свободное время на покупку сувениров и фотосессий.
Поморский обед в ресторане города.
Увлекательный мастер-класс по приготовлению северной выпечки.
В легкой и дружеской атмосфере вы научитесь фундаментальным основам и техникам приготовления вкуснейшей северной выпечки, узнаете необходимую теорию и «химию» процессов, а после, с удовольствием продегустируете.
Свободное время, ужин самостоятельно.
Дополнительно: В летний период рекомендуем двухчасовую прогулку (экскурсия) на пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь» по реке Северная Двина (построен в 1911 г., включен в Книгу рекордов России) за дополнительную плату 2500 руб. Прогулку необходимо бронировать заранее не позднее, чем за 7 дней до начала тура.
Северодвинск и интерактивная выставка «Музейная субмарина»
Завтрак в гостинице.
Отправление в Северодвинск, обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Эта поездка – возможность увидеть Белое море и… влюбиться в него навсегда! Также вы побываете в Северодвинске, городе-центре атомного судостроения и оборонной промышленности России, увидите точную модель атомной подводной лодки в уменьшенном масштабе, познакомитесь с ее конструктором.
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Главный экспонат показа – конструктор в виде атомной подводной лодки.
Программа демонстрирует устройство атомной подводной лодки. Вы в деталях поймете, как происходит ее погружение под воду, запустим баллистическую ракету, а также испытаем на себе работу акустика.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.
Обед в кафе города или пикник с поваром за городом за доп. плату (2500 руб. с человека при группе от 10 человек, при группе менее 10 человек – сумма обговаривается).
Описание пикника:
Это пикник мечты не просто по-русски – по-поморски. Расположившись в теплой панорамной беседке зимой или на берегу озера в уютной беседке летом, наш повар приготовит при вас настоящую копченую уху на костре, в то время как на столе аппетитно вас будут ждать северные яства.
Примерное меню (зависит от сезонности):
- апперитив – настойка на северных ягодах;
- закуски – сельдь, копчёное мясо, овощи;
- соленья – огурцы свежепосоленые, черемша, чеснок;
- салат – из ламинарии;
- суп – сытная уха из 3 видов рыб;
- второе – копчёная рыба нескольких видов;
- гарнир – картофель;
- хлеб – чёрный, белый;
- варенье – по сезону;
- выпечка – ягодные пироги;
- чай из самовара – на травах.
Возвращение в Архангельск, окончание программы, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения в Архангельске, руб:
|Гостиница
|Двухместное*
|Доплата за 1-местное размещение
|«Двина»
|54500
|5000
|«Столица Поморья»
|55400
|5500
|«Новотель»
|60000
|6500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Отель «Столица Поморья»
Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.
Отель «Новотель»
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 гастроужин
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал
- Питание (ужины)
- Доплата за одноместное размещение
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.