Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима

Хотите окунуться в атмосферу места, где деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где переплелось прошлое и нынешнее? Пинежье — далекий уголок архангельской провинции — перенесет Вас в свой уютный и колоритный мир.
5
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Архангельск
Архангельск
Прогуляетесь по улочкам северного города, рожденного морем
Музей деревянного зодчества
Музей деревянного зодчества
Побываете в уникальном музее под открытым небом — "Малые Корелы"
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетите карстовую пещеру «Голубинский провал» и восхититесь ее красотой и величием
Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Научитесь печь северные калачи (по желанию)
Музей карста
Музей карста
Заглянете в удивительный Музей карста в поселке Пинега, где узнаете много нового и интересного

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Карелы»

09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы».

Обед в кафе.

12:50 Групповой трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа).

Размещение.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за доп. плату).

Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Карелы»Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Карелы»Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Карелы»Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Карелы»
2 день

Заповедник "Пинежский". Водопад "Святой источник"

Завтрак.

Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».

Экологическая прогулка по заповедному лесуи экскурсия на водопад «Святой источник».

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за доп. плату).

Заповедник "Пинежский". Водопад "Святой источник"Заповедник "Пинежский". Водопад "Святой источник"Заповедник "Пинежский". Водопад "Святой источник"Заповедник "Пинежский". Водопад "Святой источник"
3 день

Карстовая пещера. Мастер-класс «Печём калачи» (за доп. плату)

Завтрак.

Экскурсия в карстовую пещеру.

Обед.

Свободное время.

Мастер-класс «Печём калачи» — все желающие смогут научиться печь северные калачи (за доп. плату).

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за дополнительную плату).

Карстовая пещера. Мастер-класс «Печём калачи» (за доп. плату)Карстовая пещера. Мастер-класс «Печём калачи» (за доп. плату)Карстовая пещера. Мастер-класс «Печём калачи» (за доп. плату)Карстовая пещера. Мастер-класс «Печём калачи» (за доп. плату)
4 день

Поселок Пинега. Экскурсия «Наследие купцов Володиных». Краеведческий музей (за доп. плату)

Завтрак.

Поездка в посёлок Пинега.

Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».

Экскурсия в краеведческий музей (за доп. плату).

Возвращение в гостиничный комплекс.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком (за доп. плату).

Поселок Пинега. Экскурсия «Наследие купцов Володиных». Краеведческий музей (за доп. плату)Поселок Пинега. Экскурсия «Наследие купцов Володиных». Краеведческий музей (за доп. плату)Поселок Пинега. Экскурсия «Наследие купцов Володиных». Краеведческий музей (за доп. плату)Поселок Пинега. Экскурсия «Наследие купцов Володиных». Краеведческий музей (за доп. плату)
5 день

Красная горка. Красногорский-Богородицкий монастырь

Завтрак.

Экскурсия на Красную Горку.

Осмотр Красногорского-Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В. В. Голицына.

Обед.

Освобождение номеров.

17:00 Групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал (время в пути 4 часа).

Прибытие в Архангельск после 21:00.

Ранний трансфер только в индивидуальном порядке по предварительному заказу (11 000 руб. за автомашину до 4 человек).

Красная горка. Красногорский-Богородицкий монастырьКрасная горка. Красногорский-Богородицкий монастырьКрасная горка. Красногорский-Богородицкий монастырьКрасная горка. Красногорский-Богородицкий монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • гостиничный комплекс, номер категории стандарт – 33 000 руб. /чел.;
  • гостиничный комплекс, номер категории комфорт – 36 000 руб. /чел.;
  • гостиничный комплекс, размещение вкоттедже – 38 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение:

  • номер категории стандарт– 10 500 руб. /чел.;
  • номер категории комфорт – 10 000 руб. /чел.

Тур состоится при группе от 2 человек.

Варианты проживания

Лесной отель «Голубино»

4 ночи

Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.

Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.

В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Трехразовое питание (комплексное питание, изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Групповой трансфер Архангельск - Голубино - Архангельск
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня
  • Ранний трансфер в индивидуальном порядке по предварительному заказу - 11 000 руб. за автомашину до 4 человек
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2 человек.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
12 фев 2023
Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
А
5 мая 2024
Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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