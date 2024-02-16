Зимние каникулы в Беломорье

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Увлекательные экскурсии о культуре севера, поморах и арктических экспедициях и расслабляющий отдых с минеральными ваннами в санатории — лучшие ингредиенты зимнего путешествия в Архангельскую область.

Представьте, как замечательно будет прогуляться по набережной Архангельска и узнать историю его названия, а затем принять минеральные ванны в санатории, посетить соляные пещеры и выпить кислородный коктейль.

После этого вы побываете в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и поучаствуете в новогодних гуляниях вместе с жителями северных деревень.
Зимние каникулы в Беломорье
Зимние каникулы в Беломорье
Зимние каникулы в Беломорье
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Расслабимся в минеральных ваннах
Расслабимся в минеральных ваннах
Ванны с минеральной водой, соляные пещеры, кислородные коктейли, а по желанию — СПА-процедуры
Поучаствуем в новогодних гуляниях
Поучаствуем в новогодних гуляниях
Рассказ о том, как северные жители отмечали праздники, и гуляния «Поморское новогодие»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск и экскурсия по городу

09:00 Встреча на ж/д вокзале.

Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Трансфер в санаторий «Беломорье».

Обед в кафе санатория.

Размещение в номерах.

Свободное время.

Ужин в кафе санатория.

Прибытие в Архангельск и экскурсия по городуПрибытие в Архангельск и экскурсия по городуПрибытие в Архангельск и экскурсия по городу
2 день

День в санатории «Беломорье»

«Беломорье» — современный санаторий, расположенный недалеко от Архангельска, предлагающий широкий перечень медицинских, оздоровительных и СПА-процедур.

Оздоровительные процедуры: ванна с минеральной водой, посещение соляной пещеры, кислородный коктейль.

Завтрак, обед, ужин по программе в кафе санатория.

Свободное время.

Дополнительные процедуры заказываются в санатории самостоятельно за отдельную плату.

3 день

День в санатории «Беломорье»

Оздоровительные процедуры: ванна с минеральной водой, посещение соляной пещеры, кислородный коктейль.

Завтрак, обед, ужин по программе в кафе санатория.

Свободное время.

За дополнительную плату (предварительное бронирование) автобусная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

В программе: посещение музея, косторезной фабрики, мастер-класс, обед.

Стоимость — 4000 рублей / человек.

Холмогоры — земля с богатейшей историей и культурой, территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры. На остров мы попадем по ледовой дороге.

После прогулки по селу, в историко-мемориальном музее гости познакомятся с историей и жизнью Ломоносова, с бытом того времени, с открытиями и достижениями знаменитого ученого и холмогорской резьбой по кости.

После музея гости отправятся на фабрику холмогорской резьбы по кости, чтобы узнать, как создаются изделия и попробовать себя в роли костореза, создав на мастер-классе украшение собственными руками. Также на фабрике можно приобрести сувениры.

Обед в кафе.

Продолжительность: 7 часов.

Окончание экскурсионной программы после 16:00, возвращение к ужину.

Ужин в санатории.

День в санатории «Беломорье»День в санатории «Беломорье»
4 день

Малые Корелы и святки в северной деревне

Завтрак, освобождение номеров.

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсионная программа «Святки в северной деревне» с рассказом о том, как в старину жители северных деревень отмечали новогодние праздники, Рождество Христово и праздник Крещения Господня.

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».

Трансфер в Архангельск, окончание экскурсионного обслуживания (окончание программы после 15:00).

Свободное время в г. Архангельске для посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Самостоятельный отъезд из Архангельска.

Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за дополнительную плату.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Малые Корелы и святки в северной деревнеМалые Корелы и святки в северной деревне

Проживание

В туре предусмотрено размещение в санатории «Беломорье».

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

  • санаторий «Беломорье», номер «улучшенный стандарт» — 33 000 рублей;
  • доплата за одноместное размещение — 4 500 рублей;
  • размещение на дополнительном месте — 23 500 рублей.

Варианты проживания

Санаторий Беломорье

3 ночи

Тур в санаторий «Беломорье» — замечательная идея для оздоровительного отдыха в хвойном лесу, недалеко от Архангельска. С 1978 года учреждение занимается лечебной деятельностью, помогая гостям восстановить физическое и эмоциональное состояние с помощью целебной грязи и многопрофильных программ.

Помимо лечения, путевка в санаторий «Беломорье» предоставляет прекрасные возможности для досуга: озеро с беседками, детская игровая комната, прокат спортивного инвентаря и прогулки на лесной территории.

Санаторий БеломорьеСанаторий БеломорьеСанаторий Беломорье

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в санатории
  • Питание (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова» - 4 000 рублей
  • Трансфер (машина до 4 человек). Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании: ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 рублей/машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1 500 рублей/машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 рублей/машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1 500 рублей/машинааэропорт "Васьково" - отель с 07:00 до 22:00 - 2 500 рублей/машинааэропорт "Васьково" - отель с 22:00 до 07:00 - 3 000 рублей/машина
  • Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 рублей/машина
  • Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1 500 рублей/машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 рублей/машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1 500 рублей/машина
  • Аэропорт «Васьково» - отель с 07:00 до 22:00 - 2 500 рублей/машина
  • Аэропорт «Васьково» - отель с 22:00 до 07:00 - 3 000 рублей/машина
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли в страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Транспорт используется в зависимости от количества участников от л/а до автобусов до 50 мест.

Какое питание в туре и возможны ли изменения?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
О
18 янв 2024
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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