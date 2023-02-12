Прибытие в Архангельск.
09:00 Встреча с гидом на вокзале, посадка в автобус. Вещи сдаём в камеру хранения гостиницы.
10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея. Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».
Возвращение в Архангельск.
14:00 – 15:00 Обед в кафе. Заселение в номера.
15:00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».
Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.
Архангельск – абсолютно «бесстрессовый» город… Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.
Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь.
Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.
«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Соломбальское Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сошел первый русский торговый корабль «Святой Павел».
17:00 Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».
Много традиций хранится в Поморье с давних времён.
Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
Пешеходная прогулка по заповедной улице города.
Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
У каждого дома своя уникальная история. Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
8:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» – незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа!)
Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…
Обед в кафе в середине программы.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.
Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).
В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.
Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.
Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.
Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной».
Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына.
Возвращение в Архангельск (Время в пути в одну сторону 4 часа!).
Прибытие в отель после 19-00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
9:00 Встреча с гидом. Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».
Обзорная экскурсия по Северодвинску.
Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.
Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря.
Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.
В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!
Посещение Северодвинского краеведческого музея.
«Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».
Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.
Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».
Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!».
Путешествие по старинным палатам Архангельских Гостиных дворов откроет страницы истории уникального памятника архитектуры XVII–XVIII века.
Историческая гордость Архангельска, величественное здание на берегу Северной Двины — Гостиные дворы — архитектурная доминанта, исторически формирующая городской силуэт.
Как и в прошлые века, они и в настоящее время — символ города.
Участники экскурсии узнают 350-летнюю историю памятника и его архитектурные особенности.
В отреставрированных купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции краеведческого музея, свидетельствующие об исключительной роли Архангельского Севера в истории страны.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Архангельск.
|Отель
|Номера «Стандарт»
|Доплата за одноместное размещение
|Доп. место (раскладушка)
|Отель «Столица Поморья»
|20 500
|4 500
|-
|Отель «Пур-Наволок Отель»
|22 000
|4 500
|19 000
Предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Да, стоимость индивидуального трансфера: