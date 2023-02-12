1 день

Музей "Малые Корелы", экскурсия по Архангельску, мастер-класс "Таинство северного пряника"

Прибытие в Архангельск.

09:00 Встреча с гидом на вокзале, посадка в автобус. Вещи сдаём в камеру хранения гостиницы.

10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея. Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».

Возвращение в Архангельск.

14:00 – 15:00 Обед в кафе. Заселение в номера.

15:00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.

Архангельск – абсолютно «бесстрессовый» город… Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.

Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь.

Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.

«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Соломбальское Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сошел первый русский торговый корабль «Святой Павел».

17:00 Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Пешеходная прогулка по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

У каждого дома своя уникальная история. Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.

Свободное время. Ужин самостоятельно.