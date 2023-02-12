Сказка Русского Севера. Архангельск

Сказка Русского Севера - увлекательный, полный драйва

4.7
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сказка Русского Севера – увлекательный, полный драйва, романтики и приключений тур на берега Белого моря! Туда, где на опушках древних густых лесов стоят добротные рубленые пятистенки, где в таинственных ледяных пещерах оживают древние сказания и легенды, а бескрайние просторы Белого моря манят суровой, но такой притягательной романтикой Севера!
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Сказка Русского Севера. Архангельск
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Музей «Малые Корелы»
Музей «Малые Корелы»
Посетим музей деревянного зодчества и прочувствуем атмосферу России XVIII-XIX веков
Красоты Пинежья
Красоты Пинежья
Полюбуемся нетронутой природой и спустимся в уникальные Пинежские пещеры
Таинство северного пряника
Таинство северного пряника
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника — козули

Программа тура по дням

1 день

Музей "Малые Корелы", экскурсия по Архангельску, мастер-класс "Таинство северного пряника"

Прибытие в Архангельск.

09:00 Встреча с гидом на вокзале, посадка в автобус. Вещи сдаём в камеру хранения гостиницы.

10:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея. Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодие».

Возвращение в Архангельск.

14:00 – 15:00 Обед в кафе. Заселение в номера.

15:00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Архангельск – столица великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России.

Архангельск – абсолютно «бесстрессовый» город… Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.

Вся старинная историческая застройка Архангельска сосредоточена на знаменитой Двинской набережной, которой вы полюбуетесь.

Одна из уникальных старинных достопримечательностей Архангельска – Гостиный двор, сооруженный в начале XVII века.

«Кладезь» выдающихся памятников архангельской старинной архитектуры и отлично сохранившейся гражданской застройки XVIII-XIX веков – «исторический» остров Соломбала, на котором Петр Первый заложил Соломбальское Адмиралтейство и судостроительную верфь, со стапелей которой в 1694 году сошел первый русский торговый корабль «Святой Павел».

17:00 Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Пешеходная прогулка по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

У каждого дома своя уникальная история. Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Музей "Малые Корелы", экскурсия по Архангельску, мастер-класс "Таинство северного пряника"Музей "Малые Корелы", экскурсия по Архангельску, мастер-класс "Таинство северного пряника"Музей "Малые Корелы", экскурсия по Архангельску, мастер-класс "Таинство северного пряника"Музей "Малые Корелы", экскурсия по Архангельску, мастер-класс "Таинство северного пряника"
2 день

"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

8:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» – незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа!)

Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…

Обед в кафе в середине программы.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.

Водопад – уникальное творение природы – вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).

В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.

Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.

Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.

Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и камня, сделал гору «красной».

Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына.

Возвращение в Архангельск (Время в пути в одну сторону 4 часа!).

Прибытие в отель после 19-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь"Красоты Пинежья", водопад "Святой источник", Красногорский Богородицкий мужской монастырь
3 день

г. Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

9:00 Встреча с гидом. Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску.

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.

Город весьма гармоничен и хорошо вписан в прибрежный ландшафт Белого моря.

Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.

В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!

Посещение Северодвинского краеведческого музея.

«Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».

Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».

Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!».

Путешествие по старинным палатам Архангельских Гостиных дворов откроет страницы истории уникального памятника архитектуры XVII–XVIII века.

Историческая гордость Архангельска, величественное здание на берегу Северной Двины — Гостиные дворы — архитектурная доминанта, исторически формирующая городской силуэт.

Как и в прошлые века, они и в настоящее время — символ города.

Участники экскурсии узнают 350-летнюю историю памятника и его архитектурные особенности.

В отреставрированных купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции краеведческого музея, свидетельствующие об исключительной роли Архангельского Севера в истории страны.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

г. Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»г. Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»г. Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»г. Северодвинск, Северодвинский краеведческий музей, «Архангельские Гостиные Дворы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельНомера «Стандарт»Доплата за одноместное размещениеДоп. место (раскладушка)
Отель «Столица Поморья»20 5004 500-
Отель «Пур-Наволок Отель»22 0004 50019 000

Предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»

Отель «Пур-Наволок»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут – до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут – до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги – 14 км.

Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»Отель «Пур-Наволок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание 2-х разовое (завтрак, обед)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельск и обратно
  • Дополнительное питание
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату».
  • Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • Щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • Рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Да, стоимость индивидуального трансфера:

  • Легковой автомобиль до 3-х человек ж/д вокзал - отель — 600 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек станция «Исакогорка» - отель — 1500 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт - отель с 7-00 до 22-00 — 750 руб.
  • Легковой автомобиль до 3-х человек аэропорт - отель с 22-00 до 07-00 — 1500 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
12 фев 2023
Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
К
20 янв 2023
И правда -сказка, новогодняя сказка! Погода, природа, поездки, экскурсии, питание, проживание, всё на "5". Гид Наталья приятная, знающая, интересная девушка. Автобусы, маршрутка и водители в них - на отлично. Совет теплолюбивым- утепляться, для нас,жителей средней полосы, было очень холодно. Свободное время было, и его было на что потратить, гуляя по городу. Для полноты путешествия, помимо тура, на пару дней стоит остаться.
Е
19 янв 2023
Тур достаточно интересный, но хотелось бы более «качественных» гидов. Были предоставлены не очень комфортные автобусы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Можно с детьми
Водные развлечения
Многодневные туры
3-дневные туры
Музей Малые Корелы
Популярные места
Музеи

Похожие туры из Архангельска

Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Туристический
Туристический
7 отзывов
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле
Ж/Д вокзал или в аэропорту г. Архангельска
от 31 500 за человека
В гости к северному оленю. Архангельск
3 дня
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
В гости к северному оленю. Архангельск
Каждый из нас помнит сказку «Снежная королева» и то путешествие, которое Герда совершила в поисках Кая
г. Архангельск
от 31 500 за человека
Предания старины поморской. Архитектурный тур
8 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Русский Север сохранил для потомков удивительные шедевры деревянной архитектуры
г. Архангельск
67 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Архангельске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ