Описание тура

За неделю тура вы пройдете по самым живописным маршрутам, увидите лучшие достопримечательности Архыза — горы, водопады и озера. Мы покажем вам самые красивые места. Тур, насыщен впечатлениями и активностями: от спокойного общения с конями до экстремальной поездки на джипах.

Вот несколько причин, по которым стоит поехать в этот конный тур:

Великолепная природа: Архыз это уникальное место с потрясающей природой и климатом. Во время конныхмаршрутов вы увидите горные пейзажи, зеленые луга, кристально чистые водопады и озера, стремительные реки. Это отличный способ расслабиться и отвлечься от городской суеты. Физическая активность: Во время конного тура вы будете активно двигаться. Все мышцы вашего тела будут задействованы: ноги, ягодицы, спина и даже руки при управлении лошадью. Это не только развлекательное путешествие, но и отличная тренировка. Уникальные впечатления и общение с лошадьми. Вам предстоит испытать себя в новой роли наездника, познакомиться с лошадью, освоить основы верховой езды или прокачаться в навыках. Взаимодействие с лошадью способно успокоить и помочь на время забыть о повседневных заботах.

маршруты могут меняться в соответствии с погодой или иными обстоятельствами, по согласованию с группой