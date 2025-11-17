Описание тура
За неделю тура вы пройдете по самым живописным маршрутам, увидите лучшие достопримечательности Архыза — горы, водопады и озера. Мы покажем вам самые красивые места. Тур, насыщен впечатлениями и активностями: от спокойного общения с конями до экстремальной поездки на джипах.
Вот несколько причин, по которым стоит поехать в этот конный тур:
- Великолепная природа: Архыз это уникальное место с потрясающей природой и климатом. Во время конныхмаршрутов вы увидите горные пейзажи, зеленые луга, кристально чистые водопады и озера, стремительные реки.
- Это отличный способ расслабиться и отвлечься от городской суеты.
- Физическая активность: Во время конного тура вы будете активно двигаться. Все мышцы вашего тела будут задействованы: ноги, ягодицы, спина и даже руки при управлении лошадью. Это не только развлекательное путешествие, но и отличная тренировка.
- Уникальные впечатления и общение с лошадьми. Вам предстоит испытать себя в новой роли наездника, познакомиться с лошадью, освоить основы верховой езды или прокачаться в навыках. Взаимодействие с лошадью способно успокоить и помочь на время забыть о повседневных заботах.
маршруты могут меняться в соответствии с погодой или иными обстоятельствами, по согласованию с группой
Программа тура по дням
Встреча, заселение
Вас встретят в аэропорту Минеральные воды (планируйте прилет до 12.00, тк еще ехать 3,5 часа, а вылет обратно лучше после 18.00 по той же причине) и провезут к месту размещения - Архыз, Софийская поляна. В этот день вы сможете отдохнуть после дороги и привыкнуть к горному климату. Также будет проведено знакомство с участниками группы, с техникой безопасности и правилами поведения на маршрутах. Вечером будет ужин.
Конная прогулка и джипинг к водопаду Тамара
После завтрака вы отправитесь на конную прогулку по Софийской поляне и лесу Заповедника. Это поможет вам привыкнуть к седлу и подготовить мышцы. После прогулки перекус, а затем отправитесь на внедорожнике к водопаду Тамара. Вы увидите мощный и полноводный каскад, срывающийся с высоты около 30 метров. Он расположен в лесу средь скал, создавая ощущение уединенного, скрытого от посторонних глаз места. Вы сможете подойти к нему совсем близко, чтобы ощутить прохладу водных брызг и сделать впечатляющие фотографии на фоне падающей воды. По возвращении будет ужин.
Конный маршрут+Канатная дорога
После завтрака вы отправитесь на экскурсию на канатную дорогу. Млечный путь в Курорте Архыз довезет вас на смотровую площадку Южного склона на высоту 2240 метров. Оттуда открываются виды на горы хребта и на высочайшие вершины Архыза - Пшиш и Софию. При желании можно подняться на Орбиту на высоту 3030 метров.
После обеда вы отправитесь на конный маршрут Безымянное озеро, который стал популярен в прошлых сезонах. Ваш путь пролегает через ароматный сосновый лес и по руслу реки, где уровень воды иногда достигает живота коня (в разгар лета). Однако, это несомненно принесет вам незабываемые впечатления. Привал у маленького лесного озера, где можно искупаться на коне или без него. Вода холодная, предупреждаем. После небольшого отдыха вы отправитесь дальше, перейдя реку, и окажетесь на просторной поляне с видом на горы, где можно погонять галопом (при желании и наличии опыта). Затем вернетесь домой, но немного другим путем. Вечером будет вкусный и сытный ужин.
Конный поход в Софийское ущелье
В мае и начале июня - посетите Софийские водопады, в остальное время - Софийское седло. По причине того, что в высокогорье весной и ранним летом будет еще лежать снег и не все маршруты доступны.
Подробнее о маршрутах:
После завтрака вас ожидает самый красивый маршрут по версии наших гостей - Софийское седло. Только наша команда водит туда туристов на конях, воспользуйтесь уникальной возможностью! Вы почувствуете простор и свободу, поднимаясь на высоту 2600 метров. С этой высоты можно увидеть горы двух хребтов. На хребте нет деревьев, только бархатистые склоны, по которым также можно проскакать верхом. Место отдыха находится на вершине, похожей на седловину, и оттуда открываются прекрасные виды на Софийские водопады, ледник и гору Софию - самую высокую гору в этом ущелье, ее высота составляет 3637 метров. В пасмурную погоду облака создают ощущение, что вы парите над ними. Спуск с горы будет осуществляться пешком примерно 1 километр вниз, а лошадей будем вести в поводу. Обязательно позаботьтесь о трекинговой обуви. Далее возвращение домой по Софийскому ущелью верхом. Вечером ужин и обмен впечатлениями.
Каждый сезон этот маршрут окрашивается разными красками: от сочно зеленого до желтых красок золотой осени.
На вездеходах к Белому водопаду
Сегодня вы и лошади отдыхаете.
Завтрак. Мы отправляемся на больших квадроциклах-вездеходах к Белому водопаду. Этот водопадд поражает своей уникальной красотой, а многовековой лес, чистый воздух и пение птиц создают ощущение погружения в другой мир. В жаркую погоду особенно приятно находиться близ водопада. По пути вы увидите самую высокую гору Архыза - вершину Пшиш (3790 м). Мы проедем по лесной дороге, а потом по руслу реки. От места стоянки до водопада 5-10 минут пешком. Мы устроим перекус там же. Затем мы вернемся на базу и вечером угостим вас настоящим кавказским шашлыком - это символ гостеприимства у местных народов. Если вас угощают шашлыком, значит, вас рады видеть. У нас будет возможность согреться у костра и делиться впечатлениями.
Конный поход к горному озеру
В мае и июне - маршрут Гора Смирнова. По причине того, что в высокогорье весной и ранним летом будет еще лежать снег и не все маршруты доступны, озера еще не оттаяли.
Вам предстоит забраться верхом по приятной лесной дороге и тропе на гору Смирнова. Первые 3 км вы будете двигаться по пологой грунтовой дороге, после чего тропа углубляется в смешанный лес, поднимаясь все выше. Местами тропа будет крутой, подъем верхом с остановками. Мы достигнем живописной поляны, окруженной тенистыми соснами и великолепными видами с верхушки хребта. Там наши лошади и мы отдохнем. Летом и осенью можно увидеть ковры белых цветов. Именно в тех местах обычно находятся на выпасе табуны наших лошадей. После привала - путь обратно.
В остальное время доступны Софийские озера, Запятая, Дуккинские озера, Лунное озеро, Бездонное озеро. В соответствии с погодными условиями и уровнем группы будет выбран наиболее подходящий маршрут. Все озера очень красивые!
Подробнее о некоторых маршрутах:
Софийские озера - жемчужина Архыза. В конце июня-начале июля на пути к озерам можно увидеть цветущий рододендрон, а в августе можно искупаться в озере. Вода всегда холодная. Осенью горы окрашиваются в желтые оттенки и можно увидеть золотую осень. На маршруте есть отрезок, где нужно идти в гору пешком. Этот участок достаточно сложный, хоть и непродолжительный (500 метров), каждый поднимается в своем темпе. Но результат того стоит! Мы организуем небольшой перекус возле озера. Пофотографируемся, отдохнем и вернемся к лошадям. Спуск с горы до реки пешком (около 2 км), коней ведем в поводу, дальше верхом. По возвращении на базу будет ужин и отдыха, который вы заслужили.
Бездонное озеро уникально своим расположением в своеобразной чаше, глубиной и изумрудным цветом воды. На конях можно дойти прямо до озера. Путь по ущелью, по приятной дороге через лес.
Дуккинкие озера (Озеро Рыбка) - озеро расположено на высоте 2400, до него также нужно пройти пешком отдельный участок, где кони уже не пройдут. В июне вся тропа усеяна рододендронами - настоящие ковры. Тропа легче, чем на Софийские озера. Озеро принимает разные оттенки: от темно синего в пасмурную погоду до ярко голубого в солнечную.
Накануне старта соберем всю группу и расскажем подробнее о предстоящем маршруте.
Конная прогулка и отъезд
Завтрак. Мы проведем часовую конную прогулку, чтобы попрощаться с нашими верными спутниками в этом путешествии - карачаевскими лошадьми. Мы обменяемся впечатлениями и затем отправимся в Минеральные воды в 12.00 примерно.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2-х, 3-х местное. Если группу размещаем в двухэтажном доме, туалет и душ на каждом этаже, один на две комнаты
- Групповой трансфер
- Питание
- Воспитанные и опытные красивые кони
- Сопровождение инструктором
- Баня по запросу
- Перемещение на внедорожнике, квадроцикле
- Мобильная фото - и видео съемка
Что не входит в цену
- Перелет, авиабилеты
- Страховка
- Одноместное размещение (только при наличии свободных номеров)
О чём нужно знать до поездки
Все фото сняты в наших турах.
Пожелания к путешественнику
Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.
Ограничение по весу - 100 кг
Ограничение по возрасту - от 12 лет до 55 лет. Если вы немного старше и имеете опыт верховой езды, напишите нам, обсудим в индивидуальном порядке.
Прилеты в аэропорт лучше планировать до обеда (до 12.00), вылеты обычно туристы берут на вечер, после 18.00. Иногда получается так, что из вашего города нет других вариантов, как прилеты после 12.00, или ранние вылеты, в таком случае смотрим по факту, если есть еще кто-то в вашей ситуации из участников тура, тогда мы вас объединяем и едете на отдельной машине. Если вы один, то как вариант, доплата за индивидуальный трансфер. Если вы улетаете раньше, можете пропустить конную прогулку в последний день и уезжаете на индивид-м трансфере за доп плату.