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Авторский тур
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
44 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 января 2024Звездопад в АрхызеНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Звездопад в АрхызеНашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ТТимур2 декабря 2023Звездопад в АрхызеОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
- ААнастасия20 августа 2023Треккинг тур в АрхызАрхыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D
- ААндрей12 августа 2023Треккинг тур в АрхызБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый
- ВВиктор19 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеНа высоте!
- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
- ООксана1 марта 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПривезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными
- ААйгуль24 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый
- ГГульнара14 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПотрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «На автобусе»
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