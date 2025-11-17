2 день

Конный маршрут Безымянное озеро тренировочный

Второй день будет посвящен путешествию с нашими удивительными терапевтами - карачаевскими лошадьми. Погрузитесь в мир шага, рыси и галопа (при наличии опыта и желания), наслаждаясь удивительными пейзажами Кавказских гор. Мы отправляемся на конный маршрут Безымянное озеро, который в прошлом сезоне стал настоящим хитом среди наших гостей. но не за счет озера (потому что оно маленькое лесное), а за счет своей насыщенности: вы научитесь преодолевать естественные препятствия - двигаться по лесным тропам, переходить реку. Новички получат основы верховой езды и управления конем в дикой местности. Наш путь пролегает через ароматный сосновый лес и по воде, где иногда уровень достигает живота лошади (в летнее время). Но поверьте, вы получите незабываемые впечатления от этого участка маршрута! Затем мы дойдем до небольшого озера, которое со временем стало проточным. При желании вы сможете даже покупаться на лошади или без нее. После небольшого привала мы отправляемся дальше, переходим реку и попадаем на просторную поляну с видом на горы, где можно поскакать галопом (при желании и наличии опыта). Затем мы возвращаемся домой, переходя реку вновь. Вы будете уставшие, но наверняка завершите этот день положительными эмоциями! После полуденного перекуса у вас будет свободное время, которое вы можете провести, гуляя по окрестностям или покупая сувениры. Вечером вас ожидает ужин.

Если погода дождливая, то мы идем в лес Заповедника.

