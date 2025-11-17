Описание тура
Проведите выходные верхом, в сердце гор Карачаево-Черкесии! Подышите свежим горным воздухом, окунитесь в мир ярких красок природы и откройте для себя Архыз. В течение 4 дней тура вы сможете насладиться атмосферой этого места.
Взберетесь на хребет по пути к красивому горному озеру, с которого видно Кавказские горы, как на ладони, и при желании проскачите верхом. Ощутите капельку экстрима, пробираясь по руслу реки в ароматном сосновом лесу. Перезагрузка для головы и тела будет обеспечена и вы не захотите уезжать. А осенью (конец сентября - октябрь) в горах особая атмосфера - вы сможете увидеть золотую осень. Не упустите возможность провести выходные в горах Карачаево-Черкессии и восстановить свои силы в объятиях прекрасной природы и душевных лошадей. Забронируйте тур прямо сейчас и откройте для себя уникальное путешествие!
возможна замена некоторых маршрутов из-за недоступности по естественным причинам или по погодным условиям (по согласованию с группой).
Программа тура по дням
Приезд, знакомство с лошадьми и инструкторами
Первый день начнется с приезда в очаровательное местечко в Архызе - на Софийскую поляну. Вы ощутите, как суета городской жизни остается позади, и сразу же окунетесь в атмосферу покоя и гармонии. Наша команда встретит у гостиницы, где вы сможете заселиться и отдохнуть после долгого путешествия. По приезду отправимся на наш Конный двор, где проведем знакомство и инструктаж, если позволит время, прокатимся немного на лошадях. Прилет планируйте до 12.00, тк до Архыза ехать еще 3,5 часа.
Конный маршрут Безымянное озеро тренировочный
Второй день будет посвящен путешествию с нашими удивительными терапевтами - карачаевскими лошадьми. Погрузитесь в мир шага, рыси и галопа (при наличии опыта и желания), наслаждаясь удивительными пейзажами Кавказских гор. Мы отправляемся на конный маршрут Безымянное озеро, который в прошлом сезоне стал настоящим хитом среди наших гостей. но не за счет озера (потому что оно маленькое лесное), а за счет своей насыщенности: вы научитесь преодолевать естественные препятствия - двигаться по лесным тропам, переходить реку. Новички получат основы верховой езды и управления конем в дикой местности. Наш путь пролегает через ароматный сосновый лес и по воде, где иногда уровень достигает живота лошади (в летнее время). Но поверьте, вы получите незабываемые впечатления от этого участка маршрута! Затем мы дойдем до небольшого озера, которое со временем стало проточным. При желании вы сможете даже покупаться на лошади или без нее. После небольшого привала мы отправляемся дальше, переходим реку и попадаем на просторную поляну с видом на горы, где можно поскакать галопом (при желании и наличии опыта). Затем мы возвращаемся домой, переходя реку вновь. Вы будете уставшие, но наверняка завершите этот день положительными эмоциями! После полуденного перекуса у вас будет свободное время, которое вы можете провести, гуляя по окрестностям или покупая сувениры. Вечером вас ожидает ужин.
Если погода дождливая, то мы идем в лес Заповедника.
Конный поход к горному озеру
Стартуем после завтрака. Архыз - край горных озер. И сегодня мы отправимся на горное озеро. В зависимости от уровня группы и погодных условий варианты - Софийские озера, Запятая, Дуккинские озера, Лунное озеро, Бездонное озеро. В начале лета на некоторых маршрутах цветут рододендроны, раскинувшись целыми коврами. Маршрут на весь день. Уйдем до обеда и вернемся вечером. Вам откроются живописные панорамные виды, а наши выносливые кони поднимут вас по горным тропам к озерам и вершинам. По желанию вы можете искупаться в озере, но будьте готовы к очень бодрящей водице, ведь в горах озера всегда холодные. По возвращении ужин.
В мае, июне программа этого дня иная (из-за недоступности других маршрутов по погодно-природным причинам):
Мы отправляемся на Софийские водопады, которые уже начали просыпаться после зимы и с каждым днем становятся все полноводнее. Софийские водопады образуют стену из 9 водопадов разных размеров, истекающих из Софийского ледника. В ущелье водопады образуют реку София, вдоль которой мы также пройдем. Пройдя 2-3 часа в седле, совершим привал на нашей секретной смотровой точке и перекусим, после отдыха с красивым видом вернемся обратно по тому же ущелью. Путь обратно также займет часа 2. Вечером ужин.
Легкая конная прогулка, отъезд
В этот день, после завтрака, вас ожидает один час конной прогулки, вы будете прощаться с верными спутниками этого путешествия - карачаевскими лошадьми. И инструкторами. Вылет домой планируйте желательно на вечер, чтобы все успеть и не торопиться.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2-3-местное, иногда 4-местное). Если группа размещается в двухэтажном доме, то туалет и душ на каждом этаже - один на две комнаты
- Трансфер
- Питание
- Воспитанные и опытные красивые кони
- Сопровождение инструктором
- Баня по запросу
- Перемещение на внедорожнике
- Мобильная фото - и видео съемка
Что не входит в цену
- Перелет, авиабилеты, жд билеты
- Страховка
- Одноместное размещение (только при наличии свободных номеров!)
О чём нужно знать до поездки
Вылеты и прилеты
Прилеты в аэропорт лучше планировать до обеда (до 12.00), вылеты обычно туристы берут на вечер, после 18.00. Иногда получается так, что из вашего города нет других вариантов, как прилеты после 12.00, или ранние вылеты, в таком случае смотрим по факту, если есть еще кто-то в вашей ситуации из участников тура, тогда мы вас объединяем и едете на отдельной машине. Если вы один или не попадаете на групповой трансфер, то как вариант, доплата за индивидуальный трансфер.
Все фото сняты в наших турах.
Пожелания к путешественнику
Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное в нашем присутствии, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.
Ограничения по весу - 100 кг.
Ограничения по здоровью - не должно быть недавно перенесенных операций, беременности, серьезных проблем с позвоночником (грыжи).
В туре могут участвовать дети от 12 лет. И взрослые до 55 лет. Если вы немного старше, но имеете опыт верховой езды, напишите, обсудим индивидуально.