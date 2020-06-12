Место нашего отдыха - гостеприимный Кавказ!

Архыз - один из самых зелёных и лесных регионов. Здесь много пихт, стройных березок и могучих елей. Каждый день мы ходим по лесной зоне и выходим в цветущие альпийские луга. А затем поднимаемся еще повыше и идём уже по каменистым тропинкам к озерам и водопадам!

Что любопытного увидим в этом туре? Посетим ооооочень много горных озёр! По плану 10 озёр, а если группа отлично ходит, то сможем увидеть даже больше;)

Изумрудные озера Орленок, разноцветные Дуккинские, огромное Семицветное, озеро-капля Запятая и невероятные Софийские озера!

В этом туре треккинги каждый день, поэтому заранее позаботьтесь о своей физической форме!

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Нитка маршрута: г. Минеральные Воды - термальные источники «Жемчужина Кавказа» - Озера Орленок - озера Малой Дукки - озеро Семицветное - Софийские озера - озеро нижняя Запятая - г. Минеральные Воды.

Программа:

День 1.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа».

11:00-11:30 (московское время) - сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).

Термальные источники.

В первый день похода в Архыз заедем искупаться в термальных источниках! В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой. Выберем бассейн, который нам больше всего по душе и с удовольствием проведём здесь время))

Искупавшись, едем дальше, в горы! Во второй половине дня приедем в наш любимый лагерь, поставим палатки. Вечером будем готовить ужин и знакомиться:)).

Активная часть похода: 2 км. пешком.

Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.

Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.

День 2

Озера Орленок.

Нашу треккинговую часть похода в Архыз начнем с посещения озёр Орленок.

Поднимемся на Софийский хребет и по пути впервые увидим альпийские луга. Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато! Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш. Ее острые вершины неизменно притягивают взгляд туристов!

Далее зайдем в хвойный лес и сделаем фото первого озера Орленок. Затем ещё немного пройдем, чтобы увидеть второе изумрудное озеро, которое спряталась выше по ущелью.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

День 3

Озера Малой Дукки.

Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а дальше только пешком. Если вы любите длинные треккинги с множеством фотолокаций - то этот маршрут Вам приглянётся!

В этот день похода по горам Архыза увидим 3 озера на реке Малая Дукка. Все они совершенно разной формы и цвета! Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно пособирать чернику, а третье озеро просто огромное и красивое))). Вам понравится!

Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.

День 4

Озеро Семицветное

Река Дукка богата на прекрасные водоемы. Сегодня пойдем к одному из самых крупных местных озёр.

Полдня будем идти вдоль реки Большая Дукка и плавно подниматься по долине. Лишь в самом конце ущелья предстоит более крутой набор высоты.

Зато, поднявшись на каменную морену, сразу же за ней увидим Семицветное озеро!

Оно огромное, живописное, в окружении суровых скал. С разных сторон вода в озере будет разного цвета;). Вместе погуляем по берегу озера и сделаем множество разноцветных фотографий.

Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.

День 5

Софийские озера.

Это озёра из серии must seen! Их обязательно нужно увидеть!

По долине реки Ак-Айры поднимаемся все выше и выше, по пути любуемся на водопады.

Чтобы было легче подниматься, инструктор угостит Вас фруктами или орешками.

А затем - подъем на перевал Иркиз! Да, это непросто;))). Поднимаешься наверх, мечтаешь о привале… Но только ты поднялся - и сразу видишь 3 озера! И вместо привала тут же берешь в руки фотоаппарат)))).

Озера роскошные, разноцветные! Фотографируем Софийские озера сверху, затем подойдем к ним поближе.

Спускаться будем по другому ущелью и по пути увидим ещё одно озеро - темно-зеленое Айматлы.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2280 м, продолжительность 8-9 часов.

День 6

Озеро нижняя Запятая.

Много диковинных озёр мы с Вами увидим в этом походе по Архызу! Сегодня очередь озера, которое по форме напоминает огромную, зелёную каплю или запятую.

Вода в этом изумрудном водоеме удивительно прозрачная, видно дно и огромные камни.

Пройдя к озеру, поднимемся на небольшой пригорок, чтобы полюбоваться им сверху!

Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 1820-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов.

День 7

Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды.

С утра просыпаемся в уже таком привычном лагере. Как обычно, нас ждёт вкусный завтрак!

Сегодня заключительный день похода, поэтому собираем палатки и уезжаем из гор.

12:30-13:30 - возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал).

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.