Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня)
Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам
«Проведите выходные верхом, в сердце гор Карачаево-Черкесии»
10 июл в 10:00
27 авг в 10:00
от 32 500 ₽ за человека
Горный лагерь в Архызе: 10 горных озер
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
«Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш»
Расписание: Согласно расписанию
13 июл в 11:30
24 авг в 11:30
37 600 ₽ за человека
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
«По легенде, фреску открыл людям отшельник, живущий в горах, а история написания иконы до сих пор остаётся предметом спора скептиков и верующих»
13 июл в 08:00
27 июл в 08:00
78 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор19 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеНа высоте!
- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Горы»
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