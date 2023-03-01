Туры из аэропорта Архыза

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Архызе, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
14 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000 за человека
Треккинг по горным озёрам в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900 за человека
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    1 марта 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Привезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными
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    ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

  • А
    Айгуль
    24 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый
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    день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать!

  • Г
    Гульнара
    14 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Потрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
  2. Треккинг по горным озёрам в Архызе
  3. Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Сколько стоит тур в Архызе в июле 2024
Сейчас в Архызе в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 69 000.
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