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Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
14 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана1 марта 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПривезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными
- ААйгуль24 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый
- ГГульнара14 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПотрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Из аэропорта»
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