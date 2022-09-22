По горам да по озёрам - путешествие в Архыз

Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы

Отправляемся в Архыз, чтобы запечатлеть бесконечные озёра, ловить дзен от любования горными вершинами и покорять новые высоты.

Пройдём по живописным лесным тропам, увидим величественные водопады и облака, простирающиеся под ногами.

Мы заглянем в прошлое края, посетим Аланское городище, искупаемся в ледниковых водах, с ветерком прокатимся на джипах и загадаем желание у озера Любви: местные верят, что оно точно сбудется. Проверим?
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
16
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур подходит для участия детей от 8 лет.

Необходимое для треккинга снаряжение (верёвки, газовые баллоны, средства связи, аптечка и посуда для приготовления пищи) предоставляем.

Вам понадобятся: тёплая куртка, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, спортивный костюм или ходовой комплект одежды (рубашка с длинным рукавом, штаны, которые не жалко испортить), горные ботинки, кроссовки, перчатки тёплые, лыжная шапочка, кепка, рюкзак 20-40 литров, «сидушка», накидка от дождя для себя и для рюкзака, солнцезащитные очки и крем, фонарь налобный (батарейки запасные), кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды объёмом не менее 0,5 литра, индивидуальная аптечка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Невинномысск, Ж/Д вокзал (возможен заезд в аэропорты Краснодара / Минеральных Вод за дополнительную плату) , 8:00
Завершение: Невинномысск, Ж/Д вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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