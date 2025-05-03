Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
«Стоимость указана за один квадроцикл»
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах по Софийской поляне - за полчаса
Добавить немного драйва в свой отдых в Архызе
«На одном квадроцикле едут 3 чел»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
6700 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Тур на квадроциклах к Белому водопаду в Архызе
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
«Я предлагаю Вам 3-х часовой тур на квадроциклах к Белому водопаду, одному из самых впечатляющих природных объектов Архыза»
Расписание: Каждый день в 11:00 и в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
11 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГирявенко3 мая 2025Были на экскурсии «белые водопады». Мы в восторге! Дорога была захватывающая, красивые места, гоняли по грязи и рекам!! 👍 на
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «На квадроциклах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Архызу в октябре 2025
Сейчас в Архызе в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Архызе на 2025 год на квадроциклах, 1 ⭐ отзыв, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь