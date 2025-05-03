читать дальше месте есть где перекусить и выпить чай. Там же можно купить сувениры. Ребята классные 😜. Веселые. Всем советую за экскурсией к ним. Все покажут и расскажут. Эмоций куча 💪 3 часа экскурсии сделали наш день. Спасибо большое. Всем советую!

Были на экскурсии «белые водопады». Мы в восторге! Дорога была захватывающая, красивые места, гоняли по грязи и рекам!! 👍 на