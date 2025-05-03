Здравствуйте, уважаемые гости! Предлагаем Вам легкую интересную экскурсию для знакомства с Архызом! Экскурсия охватывает ферму Альпак, смотровую площадку с панорамным видом на Архыз и окрестности, Баритовую пещеру, буковую рощу и реку Большой Зеленчук.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНаш путь пройдет через ферму Альпак, смотровую площадку с панорамным видом на Архыз и окрестности, Баритовую пещеру, буковую рощу и реку Большой Зеленчук. Мы выдадим вам все экипировку: шлемы, перчатки, очки и все, что требуется для комфортного отдыха. Вся техника – новая и современная, премиум-класса, что обеспечивает комфортное передвижение даже по пересеченной местности. Важная информация:
- Стоимость указана за один квадроцикл. На один квадроцикл могут сесть 2 человека.
- Распитие спиртных напитков категорически запрещено!
Каждый день с 09:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лес
- Смотровая вышка (остановка)
- Родник
- Речка
Что включено
- Инструктаж
- Экипировка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, с. Архыз, ул. Ленина, 16Б
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Стоимость указана за один квадроцикл. На один квадроцикл могут сесть 2 человека
- Распитие спиртных напитков категорически запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гирявенко
3 мая 2025
Были на экскурсии «белые водопады». Мы в восторге! Дорога была захватывающая, красивые места, гоняли по грязи и рекам!! 👍 на месте есть где перекусить и выпить чай. Там же можно купить сувениры. Ребята классные 😜. Веселые. Всем советую за экскурсией к ним. Все покажут и расскажут. Эмоций куча 💪 3 часа экскурсии сделали наш день. Спасибо большое. Всем советую!
