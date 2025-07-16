Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
«По дороге к водопаду (в пути — около часа) вам откроется потрясающий вид на высочайший пик Архыза — гору Пшиш (3790 м над уровнем моря)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
«Подъём к Белому водопаду по живописной тропе»
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Тур на квадроциклах к Белому водопаду в Архызе
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
«Я предлагаю Вам 3-х часовой тур на квадроциклах к Белому водопаду, одному из самых впечатляющих природных объектов Архыза»
Расписание: Каждый день в 11:00 и в 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 000 ₽ за человека
- ЛЛюдмила16 июля 2025Очень все понравилось! Круто!!!
