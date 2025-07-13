Архыз — один из самых зелёных и лесных регионов. Здесь много пихт, стройных берез и могучих елей.
Каждый день мы будем ходить по лесной зоне и посещать цветущие альпийские луга, а затем подниматься еще выше по каменистым тропинкам к озерам и водопадам.
Мы посетим очень много горных озёр: по плану 10, но если группа отлично ходит, то увидим даже больше!
Каждый день мы будем ходить по лесной зоне и посещать цветущие альпийские луга, а затем подниматься еще выше по каменистым тропинкам к озерам и водопадам.
Мы посетим очень много горных озёр: по плану 10, но если группа отлично ходит, то увидим даже больше!
Ближайшие даты:13
июл
Время начала: 11:30
Описание тура
Место нашего отдыха – гостеприимный Кавказ! Архыз – один из самых зелёных и лесных регионов. Здесь много пихт, стройных берёзок и могучих елей. Каждый день мы ходим по лесной зоне и выходим в цветущие альпийские луга. А затем поднимаемся еще повыше и идём уже по каменистым тропинкам к озерам и водопадам! Что любопытного увидим в этом туре? Посетим ооооочень много горных озёр! По плану 10 озёр, а если группа отлично ходит, то сможем увидеть даже больше;) Изумрудные озера Орлёнок, разноцветные Дуккинские, огромное Семицветное, озеро-капля Запятая и невероятные Софийские озёра! В этом туре треккинги каждый день, поэтому заранее позаботьтесь о своей физической форме! Программа тура:
- День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа». 11:30-12:00 МСК — сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт). Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов). В первый день похода в Архыз мы заедем искупаться в термальных источниках. В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой. Выберем бассейн, который нам больше всего по душе и с удовольствием проведём здесь время. Во второй половине дня приедем в лагерь, поставим палатки. Активная часть похода: 2 км. пешком. Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты. Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м. Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.
- День 2. Озера Орленок. Нашу треккинговую часть похода в Архыз начнем с посещения озёр Орленок. Поднимемся на Софийский хребет и по пути впервые увидим альпийские луга. Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато! Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш. Ее острые вершины неизменно притягивают взгляды туристов! Далее зайдем в хвойный лес и сделаем фото первого озера Орленок. Потом, пройдя еще немного, увидим второе изумрудное озеро, которое расположилось выше по ущелью. Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.
- День 3. Озера Малой Дукки. Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а далее — путь пешком. В этот день похода по горам Архыза вы увидите 3 озера на реке Малая Дукка. Все они совершенно разной формы и цвета! Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно собирать чернику, а третье озеро самое большое и красивое. Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.
- День 4. Озеро Семицветное. Сегодня нас ждет путь к одному из самых крупных местных озёр. Полдня будем идти вдоль реки Большая Дукка и плавно подниматься по долине. Лишь в самом конце ущелья предстоит более крутой набор высоты. Поднявшись на каменную морену, сразу же увидим Семицветное озеро. Оно огромное, живописное, в окружении суровых скал. Вместе погуляем по берегу озера и сделаем множество ярких фото. Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.
- День 5. Софийские озера. По долине реки Ак-Айры поднимемся все выше и выше, по пути любуясь на водопады. Затем нас ждет подъем на перевал Иркиз. Наверху открывается вид сразу на 3 разноцветных озера! И вместо привала тут же берешь в руки фотоаппарат)))). Озера роскошные, разноцветные! Фотографируем Софийские озера сверху, затем подойдем к ним поближе. Спускаться будем по другому ущелью и по пути увидим ещё одно озеро – тёмно-зелёное Айматлы. Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2280 м, продолжительность 8-9 часов.
- День 6. Озеро нижняя Запятая. Сегодня вы увидите озеро, которое по форме напоминает огромную зелёную каплю или запятую. Вода в этом изумрудном водоеме удивительно прозрачная: видно дно и огромные камни. Пройдя к озеру Нижняя Запятая, поднимемся на небольшой пригорок, чтобы полюбоваться им сверху! Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 1820-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов.
День 7. Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня заключительный день похода, поэтому завтракаем, собираем палатки и уезжаем из гор. 12:30-13:30 — возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.
День 7. Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня заключительный день похода, поэтому завтракаем, собираем палатки и уезжаем из гор. 12:30-13:30 — возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.
• День 7. Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня заключительный день похода, поэтому завтракаем, собираем палатки и уезжаем из гор. 12:30-13:30 — возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:
- Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Беларусь и др.) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро нижняя Запятая
- Софийские озера
- Озеро Семицветное
- Озера Малой Дукки
- Озера Орленок
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезд на горном транспорте в ущелья (УАЗик).
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот». На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости. Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- Входные билеты на термальные источники.
- Прокат группового снаряжения: костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка.
- Услуги инструктора-проводника.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день.
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристического снаряжения.
- Страховка (не обязательно).
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: палатки
- Питание: трёхразовое
- Маршрут проходит на высоте: 1600-2880 м
- Протяженность маршрута: 58,2 км
- Ограничение по возрасту: от 12 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту (Мегафон, Yota, Билайн): до 09:00 и после 18:00, во время треккинга по ущельям связь отсутствует. На территории лагеря мобильный интернет Е только у оператора Мегафон
- Инфраструктура. В 15 минутах ходьбы от нашей стоянки находится сувенирный рынок, небольшие продуктовые ларьки, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран, готовят и продают национальные блюда. В поселке Архыз (7 км от нашей стоянки) есть небольшие продуктовые магазины, кафе, отделение почты, сувенирный рынок, аптека, банкомат Сбербанка и Россельхозбанка. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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