Место нашего отдыха – гостеприимный Кавказ! Архыз – один из самых зелёных и лесных регионов. Здесь много пихт, стройных берёзок и могучих елей. Каждый день мы ходим по лесной зоне и выходим в цветущие альпийские луга. А затем поднимаемся еще повыше и идём уже по каменистым тропинкам к озерам и водопадам! Что любопытного увидим в этом туре? Посетим ооооочень много горных озёр! По плану 10 озёр, а если группа отлично ходит, то сможем увидеть даже больше;) Изумрудные озера Орлёнок, разноцветные Дуккинские, огромное Семицветное, озеро-капля Запятая и невероятные Софийские озёра! В этом туре треккинги каждый день, поэтому заранее позаботьтесь о своей физической форме! Программа тура:

День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа». 11:30-12:00 МСК — сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт). Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов). В первый день похода в Архыз мы заедем искупаться в термальных источниках. В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой. Выберем бассейн, который нам больше всего по душе и с удовольствием проведём здесь время. Во второй половине дня приедем в лагерь, поставим палатки. Активная часть похода: 2 км. пешком. Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты. Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м. Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.

День 2. Озера Орленок. Нашу треккинговую часть похода в Архыз начнем с посещения озёр Орленок. Поднимемся на Софийский хребет и по пути впервые увидим альпийские луга. Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато! Отсюда издалека посмотрим на поселок Архыз, а ещё полюбуемся на огромную, очень эффектную гору Кара-Джаш. Ее острые вершины неизменно притягивают взгляды туристов! Далее зайдем в хвойный лес и сделаем фото первого озера Орленок. Потом, пройдя еще немного, увидим второе изумрудное озеро, которое расположилось выше по ущелью. Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

День 3. Озера Малой Дукки. Горный транспорт подвезет нас к началу тропы, а далее — путь пешком. В этот день похода по горам Архыза вы увидите 3 озера на реке Малая Дукка. Все они совершенно разной формы и цвета! Возле первого озера в июне цветут рододендроны, возле второго озера в августе можно собирать чернику, а третье озеро самое большое и красивое. Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.

День 4. Озеро Семицветное. Сегодня нас ждет путь к одному из самых крупных местных озёр. Полдня будем идти вдоль реки Большая Дукка и плавно подниматься по долине. Лишь в самом конце ущелья предстоит более крутой набор высоты. Поднявшись на каменную морену, сразу же увидим Семицветное озеро. Оно огромное, живописное, в окружении суровых скал. Вместе погуляем по берегу озера и сделаем множество ярких фото. Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.

День 5. Софийские озера. По долине реки Ак-Айры поднимемся все выше и выше, по пути любуясь на водопады. Затем нас ждет подъем на перевал Иркиз. Наверху открывается вид сразу на 3 разноцветных озера! И вместо привала тут же берешь в руки фотоаппарат)))). Озера роскошные, разноцветные! Фотографируем Софийские озера сверху, затем подойдем к ним поближе. Спускаться будем по другому ущелью и по пути увидим ещё одно озеро – тёмно-зелёное Айматлы. Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2280 м, продолжительность 8-9 часов.

День 6. Озеро нижняя Запятая. Сегодня вы увидите озеро, которое по форме напоминает огромную зелёную каплю или запятую. Вода в этом изумрудном водоеме удивительно прозрачная: видно дно и огромные камни. Пройдя к озеру Нижняя Запятая, поднимемся на небольшой пригорок, чтобы полюбоваться им сверху! Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 1820-2890-1890 м, продолжительность 8-9 часов.

День 7. Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня заключительный день похода, поэтому завтракаем, собираем палатки и уезжаем из гор. 12:30-13:30 — возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.

День 7. Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня заключительный день похода, поэтому завтракаем, собираем палатки и уезжаем из гор. 12:30-13:30 — возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация:.

• День 7. Отъезд из лагеря, возвращение в г. Минеральные Воды. Сегодня заключительный день похода, поэтому завтракаем, собираем палатки и уезжаем из гор. 12:30-13:30 — возвращение в город Минеральные Воды (заезжаем в аэропорт и на железнодорожный вокзал). В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важная информация: