Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас на самый современный курорт на Кавказе, где вы успеете покататься на лыжах или сноуборде, побывать на вершине Карча-Тёбе и отдохнуть в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».

Восход Ваш гид в Архызе Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 7 дней Размер группы 1-14 человек Когда См. календарь 58 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура Курорт «Романтик» в Архызе — самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе! Здесь новые, комфортные подъемники, ухоженные ратраками трассы. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов. Все кресельные канатки закрыты защитными стеклами от ветра и снега, что добавляет комфорта отдыхающим. В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу. Курорт украшают десятки кафешек, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз — это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе! Именно в Архызе очень легко научиться кататься на лыжах: здесь имеются отличные зеленые трассы для начинающих. Для любителей приятной езды — целая сеть синих трасс. Также есть красные и черные трассы, которые ждут своих профессионалов. Программа тура: День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз. 12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). Термальные источники «Жемчужина Кавказа» В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников. Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С. Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой. В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии! Далее едем в поселок Архыз. После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку. Активная часть тура: 3 км. пешком. День 2. Катание на курорте «Романтик» Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км. от горнолыжного комплекса «Романтик». Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу. Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников. Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание. Если Вам необходим прокат инвентаря — взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик». Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание. Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера! День 3. Катание на курорте «Романтик» Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз! Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания День 4. Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта. Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины. Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость. На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза! Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз. Активная часть тура: 8,4 км, перепад высот 1470-1640 м, продолжительность маршрута 3-4 часа. День 5-6. Горнолыжный курорт «Романтик» Соскучились по катанию? Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору! На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии. По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе! День 7. Отъезд в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой. Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 14:00 (поезда) и после 15:30 (самолеты).

См. календарь Выбрать дату