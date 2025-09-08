Приглашаем вас на самый современный курорт на Кавказе, где вы успеете покататься на лыжах или сноуборде, побывать на вершине Карча-Тёбе и отдохнуть в термальных источниках «Жемчужины Кавказа».
Описание тураКурорт «Романтик» в Архызе — самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе! Здесь новые, комфортные подъемники, ухоженные ратраками трассы. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов. Все кресельные канатки закрыты защитными стеклами от ветра и снега, что добавляет комфорта отдыхающим. В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу. Курорт украшают десятки кафешек, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз — это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе! Именно в Архызе очень легко научиться кататься на лыжах: здесь имеются отличные зеленые трассы для начинающих. Для любителей приятной езды — целая сеть синих трасс. Также есть красные и черные трассы, которые ждут своих профессионалов. Программа тура: День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз. 12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Схема проезда в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). Термальные источники «Жемчужина Кавказа» В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников. Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С. Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой. В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии! Далее едем в поселок Архыз. После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку. Активная часть тура: 3 км. пешком. День 2. Катание на курорте «Романтик» Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км. от горнолыжного комплекса «Романтик». Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу. Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников. Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание. Если Вам необходим прокат инвентаря — взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик». Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание. Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера! День 3. Катание на курорте «Романтик» Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз! Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания День 4. Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта. Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины. Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость. На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза! Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз. Активная часть тура: 8,4 км, перепад высот 1470-1640 м, продолжительность маршрута 3-4 часа. День 5-6. Горнолыжный курорт «Романтик» Соскучились по катанию? Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору! На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии. По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе! День 7. Отъезд в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой. Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 14:00 (поезда) и после 15:30 (самолеты).
Транспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - г. Минеральные Воды
Групповой трансфер (день 2 - день 6) утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
Проживание в пос. Архыз, гостиница «Незабудка». Двух- и трехместные номера
Трехместные номера
Удобства в номере
Телевизор
Wi-Fi
Полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель
Качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви
Стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня
На которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник
Плита
Чайник
Микроволновая печь
Мультиварка. Кухня
А также уютный холл - это места
Где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин. Питание: завтрак (день 2-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное)
Посещение термальных источников
Инструктаж по катанию на горных лыжах
Сопровождение группы гидом.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Абонемент для катания на канатной дороге. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. Прайс-лист на канатную дорогу: https://arhyz-resort. ru/touristpass/. В стоимость скипасса включена страховка, подробнее о страховке: https://arhyz-resort. ru/strakhovanie/
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 800-1300 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
- Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный - 200-300 руб., шашлык - 400-600 руб., глинтвейн - 150-200 руб., чай - 30-50 руб. Рекомендуем на обед на гору брать чай в термосе, бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Горнолыжная страховка.
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
