7 дней
Горный лагерь в Архызе: 10 горных озер
Начало: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
13 июл в 11:30
28 400₽ за человека
7 дней
Январские каникулы в Архызе: кухня, банька и национальный колорит
Поучаствовать в кулинарном мастер-классе, покататься на квадроцикле и искупаться в тёплом бассейне
Начало: Аэропорт Минеральных Вод или ж/д вокзал Кисловодск...
24 янв в 10:00
88 600₽ за человека
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
78 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные туры этой рубрики в Архызе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Архызе в январе 2025
Сейчас в Архызе в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 28 400 до 88 600.
Туры в Архызе с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Архыза, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 28400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март