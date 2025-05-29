Описание тура
Архыз - самый обширный регион Кавказа. Можно провести там 2 недели и ни разу не повториться с маршрутом! Здесь есть популярные направления, о которых слышали почти все, и места, о которых знают немногие. Мы собрали в нашем туре самые лакомые локации. Включили авторские маршруты и немного добавили изюминки в давно известные треки.
Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло. Чтобы увидеть не одну, а две долины!
В программе будет подъем на канатной дороге на Северный склон с возможностью радиальных выходов на пик Смиронова, а так же выше станции Аполлон на плато Габулу!
Маршрут на Софийские озера стал чуть проще, чем во многих других турах. И не потерял своих красок. Дойти сможет каждый участник. А для любителей сложных маршрутов будет возможность дополнительно, вместе с нашим гидом, подняться на перевал Иркиз, на смотровую площадку. Заглянуть за другую сторону хребта.
Так же, мы не забудем посетить и Дуккинские озера.
Сложность маршрута: Средняя. Подходит для новичков!
Программа тура по дням
Минеральные воды - Аланское городище - Архыз
Встреча группы:
11.30 - жд вокзал Минеральные Воды (у главного входа со стороны города)
12.00 - аэропорт (возле фонтана).
Переезд в Архыз 3-3,5 часа.
По пути мы немного прикоснемся к истории этих мест, узнаем где проходил шёлковый путь, кто такие Аланы и как сложилась судьба некогда самого могущественного народа.
Не ждите скучных экскурсий и лекций. Ибо аланское поселение располагается в очень живописном месте: с одной стороны его охраняют скалистые горы, с другой- бурная река. Мы увидим 3 древних храма, огромный астрономический круг и сможем оценить всё величие воинственного племени Алан.
После прогулки отправляемся в Архыз к нашей гостинице.
Дуккинские озера
Сегодня начинаем знакомство с удивительным краем - Архызом. Нас ждёт треккинг к озерам долины Малой Дукки. Горный транспорт отвезёт нас от гостиницы к началу маршрута.
Мы окажемся на стыке двух климатических зон: лесной и альпийских лугов. И попробуй понять что лучше: скопления кудрявых березок или разноцветная альпика с множеством маленьких цветочков! Среди всего этого протекает небольшая горная речушка. В ней струятся белые брызги воды, отражая разноцветную радугу, а вокруг поют птицы. Хорошее место, чтоб немного присесть и помечтать. Так мы и сделаем.
Отдохнули? Тогда идём дальше, к нашему первому озеру, с необычным названием Рыбка. Почему? Поднимемся выше и вы всё поймёте сами))) Озера в этом ущелье удивительные - они имеют все оттенки синего, бирюзового, зелёного! Трудно описать словами. Лучше один раз увидеть самому.
А теперь, давайте сравним нашу Рыбку со вторым озером - Аркасарским. Оно больше и глубже. Самые смелые смогут сделать заплыв)))
После отдыха и вкусного обеда отправляемся к 3му озеру с волшебным названием Сказка Кавказа. Поверьте, этот водоём не зря так назвали!
трекинг на высоте: 1960 - 2450
перепады по маршруту: 500м вверх/500м вниз
протяжённость: 10 км
Перевал Софийское седло и Софийские водопады
Третий день будет очень насыщенным. Мы поднимемся на хребет Чегет-Чат и заглянем в самые глубины Кавказского заповедника с перевала Софийское седло. Как на ладони перед нами будет вся Софийское ущелье, водопады и долина реки Кизгыч.
Как же тяжело будет выбрать в какую сторону смотреть! Ведь перед нашими глазами будет панорама на все 360 с высоты 2.260 метров над уровнем моря.
Перевели дух? Нас ждёт знакомство с визитной карточкой региона - Софийскими водопадами! Множественные каскады, брызги и броды, стремительные потоки воды. Ведь здесь не один, а целых 9 водопадов! Чистейшая вода с ледников горы София (а это вторая по высоте вершина Архыза) спадает с высоты 50-90 метров, создавая туманные облака! В солнечную погоду можно увидеть тысячи маленьких искорок и радугу.
трекинг на высоте: 1990 - 2630
перепады по маршруту: 640м вверх/640м вниз
протяжённость: 8-9 км
Баритовый водопад и обзорная площадка
Мы отправимся вглубь Кавказского заповедника, чтобы открыть сокровенные локации горного Архыза.
Что нас ждёт:
Балка Баритовая: наш путь начнётся с прогулки к окраине поселка. Дальше начнется плавный подъем в окружении кустарников и густого леса. Вид на соседний хребет просто захватывает дух — готовьте камеры, будет что запечатлеть!
Водопад Баритовый: одной из финальных точек маршрута станет уединенный водопад. Искрящиеся потоки воды переливаются на солнце, это место словно из волшебного фильма, где время останавливается.
Лес и цветущие поляны: лес постепенно сменится на яркие поляны, где каждый шаг будет открывать новые виды на ущелье.
Особый бонус: смотровая площадка над поселком Архыз, откуда открываются виды на соседние хребты и долины.
Характеристики маршрута:
Высота: 1500 м 2150 м.
Перепад: 650 м вверх / 650 м вниз.
Протяжённость: 9 км.
Плато Габулу и пик Смирнова
Нас ждёт день, насыщенный видами и впечатлениями, ведь мы отправляемся на канатную дорогу! Горный курорт Архыз уникален тем, что здесь можно за один день исследовать несколько склонов и хребтов, наслаждаясь разнообразием пейзажей.
Отправимся на Северный склон — плато Габулу: Для тех, кто хочет расслабиться, есть возможность подняться на смотровую площадку в комфортных кабинках. Вас ждут потрясающие виды, идеальные для фото, и уютные моменты с чашкой горячего чая или кофе.
Готовы к приключениям? Тогда отправляемся на пик Смирнова. Здесь вы увидите, что скрывается за хребтом, и почувствуете себя настоящим первооткрывателем.
Для самых выносливых: дополнительный радиальный выход над станцией Аполлон, чтобы ещё ближе соприкоснуться с магией гор.
Характеристики маршрута:
Высота: 1700 м 2850 м.
Перепад: 150 м вверх / 150 м вниз.
Протяжённость: 5 км.
Софийские озера и оз. Айматлы-Джагалы
Готовы к новым впечатлениям? Тогда вперёд - знакомиться с самым любимым местом всех туристов и путешественников - Софийским озерам.
Тропа начинается от кристально чистой реки Софии и уходит вверх через хвойный лес к альпийским лугам. Там, на высоте 2830м, в окружении каменных гор спрятались наши озёра. Голубые глаза Архыза - как говорят местные жители.
И тут не один, а целых три водоёма: синего, лазурного и бирюзового цвета. И хоть озера расположены недалеко друг от друга, каждое имеет свой характер и уникальный оттенок. А как бодрит вода во время купания! То, что нужно после долгой дороги!
Не будем забывать ещё одно чудо нашего маршрута - озеро Айматлы-Джагалы Кёль. Оно имеет причудливые изрезанные берега и изумрудный оттенок. Под лучами солнца вода может менять свой цвет от темно-зелёного на глубине до нежно-голубого по краям.
трекинг на высоте: 1865-2825
перепады по маршруту: 1000м вверх/1000м вниз
протяжённость: 8 км
Архыз - Минеральные воды
Вот и подошла к завершению наша программа. Мы выезжаем в районе 11 часов.
Возвращение в Минеральные Воды примерно в 14:30 - 15.00.
Тур благополучно завершен, до новых встреч в Приэльбрусье Домбае, Абхазии, Дигории и Безенги!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2х-3х местные номера) с завтраками
- Все трансферы и заброски по программе тура
- Обеды на маршруте (колбаса, сыр, фрукты, овощи, чай и тд)
- Билеты в заповедник
- Билеты на канатную дорогу по программе тура
- Входной билет Аланское городище
- Услуги турлидера
- Групповое снаряжение
Что не входит в цену
- Перелет/переезд к месту старта тура (Минеральные воды) и обратно
- 2 обеда (1й и 7й дни)
- Ужины
- Доплата за одноместное размещение 15000 рублей
Пожелания к путешественнику
Тур в Архыз рассчитан на любого здорового человека. Если у вас есть недомогания, связанные с давлением, работой сердца, больные колени и проч, необходимо сообщить об этом заранее.