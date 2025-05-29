Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Архыз - самый обширный регион Кавказа. Можно провести там 2 недели и ни разу не повториться с маршрутом! Здесь есть популярные направления, о которых слышали почти все, и места, о которых знают немногие. Мы собрали в нашем туре самые лакомые локации. Включили авторские маршруты и немного добавили изюминки в давно известные треки.

Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло. Чтобы увидеть не одну, а две долины!

В программе будет подъем на канатной дороге на Северный склон с возможностью радиальных выходов на пик Смиронова, а так же выше станции Аполлон на плато Габулу!

Маршрут на Софийские озера стал чуть проще, чем во многих других турах. И не потерял своих красок. Дойти сможет каждый участник. А для любителей сложных маршрутов будет возможность дополнительно, вместе с нашим гидом, подняться на перевал Иркиз, на смотровую площадку. Заглянуть за другую сторону хребта.

Так же, мы не забудем посетить и Дуккинские озера.

Сложность маршрута: Средняя. Подходит для новичков!