Мои заказы

Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков

Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами
Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаковФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаковФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаковФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Архыз - самый обширный регион Кавказа. Можно провести там 2 недели и ни разу не повториться с маршрутом! Здесь есть популярные направления, о которых слышали почти все, и места, о которых знают немногие. Мы собрали в нашем туре самые лакомые локации. Включили авторские маршруты и немного добавили изюминки в давно известные треки.

Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло. Чтобы увидеть не одну, а две долины!

В программе будет подъем на канатной дороге на Северный склон с возможностью радиальных выходов на пик Смиронова, а так же выше станции Аполлон на плато Габулу!

Маршрут на Софийские озера стал чуть проще, чем во многих других турах. И не потерял своих красок. Дойти сможет каждый участник. А для любителей сложных маршрутов будет возможность дополнительно, вместе с нашим гидом, подняться на перевал Иркиз, на смотровую площадку. Заглянуть за другую сторону хребта.

Так же, мы не забудем посетить и Дуккинские озера.

Сложность маршрута: Средняя. Подходит для новичков!

Программа тура по дням

1 день

Минеральные воды - Аланское городище - Архыз

Встреча группы:

11.30 - жд вокзал Минеральные Воды (у главного входа со стороны города)

12.00 - аэропорт (возле фонтана).

Переезд в Архыз 3-3,5 часа.

По пути мы немного прикоснемся к истории этих мест, узнаем где проходил шёлковый путь, кто такие Аланы и как сложилась судьба некогда самого могущественного народа.

Не ждите скучных экскурсий и лекций. Ибо аланское поселение располагается в очень живописном месте: с одной стороны его охраняют скалистые горы, с другой- бурная река. Мы увидим 3 древних храма, огромный астрономический круг и сможем оценить всё величие воинственного племени Алан.

После прогулки отправляемся в Архыз к нашей гостинице.

Минеральные воды - Аланское городище - АрхызМинеральные воды - Аланское городище - АрхызМинеральные воды - Аланское городище - Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дуккинские озера

Сегодня начинаем знакомство с удивительным краем - Архызом. Нас ждёт треккинг к озерам долины Малой Дукки. Горный транспорт отвезёт нас от гостиницы к началу маршрута.

Мы окажемся на стыке двух климатических зон: лесной и альпийских лугов. И попробуй понять что лучше: скопления кудрявых березок или разноцветная альпика с множеством маленьких цветочков! Среди всего этого протекает небольшая горная речушка. В ней струятся белые брызги воды, отражая разноцветную радугу, а вокруг поют птицы. Хорошее место, чтоб немного присесть и помечтать. Так мы и сделаем.

Отдохнули? Тогда идём дальше, к нашему первому озеру, с необычным названием Рыбка. Почему? Поднимемся выше и вы всё поймёте сами))) Озера в этом ущелье удивительные - они имеют все оттенки синего, бирюзового, зелёного! Трудно описать словами. Лучше один раз увидеть самому.

А теперь, давайте сравним нашу Рыбку со вторым озером - Аркасарским. Оно больше и глубже. Самые смелые смогут сделать заплыв)))

После отдыха и вкусного обеда отправляемся к 3му озеру с волшебным названием Сказка Кавказа. Поверьте, этот водоём не зря так назвали!

трекинг на высоте: 1960 - 2450

перепады по маршруту: 500м вверх/500м вниз

протяжённость: 10 км

Дуккинские озераДуккинские озераДуккинские озера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Перевал Софийское седло и Софийские водопады

Третий день будет очень насыщенным. Мы поднимемся на хребет Чегет-Чат и заглянем в самые глубины Кавказского заповедника с перевала Софийское седло. Как на ладони перед нами будет вся Софийское ущелье, водопады и долина реки Кизгыч.

Как же тяжело будет выбрать в какую сторону смотреть! Ведь перед нашими глазами будет панорама на все 360 с высоты 2.260 метров над уровнем моря.

Перевели дух? Нас ждёт знакомство с визитной карточкой региона - Софийскими водопадами! Множественные каскады, брызги и броды, стремительные потоки воды. Ведь здесь не один, а целых 9 водопадов! Чистейшая вода с ледников горы София (а это вторая по высоте вершина Архыза) спадает с высоты 50-90 метров, создавая туманные облака! В солнечную погоду можно увидеть тысячи маленьких искорок и радугу.

трекинг на высоте: 1990 - 2630

перепады по маршруту: 640м вверх/640м вниз

протяжённость: 8-9 км

Перевал Софийское седло и Софийские водопадыПеревал Софийское седло и Софийские водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Баритовый водопад и обзорная площадка

Мы отправимся вглубь Кавказского заповедника, чтобы открыть сокровенные локации горного Архыза.

Что нас ждёт:

Балка Баритовая: наш путь начнётся с прогулки к окраине поселка. Дальше начнется плавный подъем в окружении кустарников и густого леса. Вид на соседний хребет просто захватывает дух — готовьте камеры, будет что запечатлеть!

Водопад Баритовый: одной из финальных точек маршрута станет уединенный водопад. Искрящиеся потоки воды переливаются на солнце, это место словно из волшебного фильма, где время останавливается.

Лес и цветущие поляны: лес постепенно сменится на яркие поляны, где каждый шаг будет открывать новые виды на ущелье.

Особый бонус: смотровая площадка над поселком Архыз, откуда открываются виды на соседние хребты и долины.

Характеристики маршрута:

Высота: 1500 м 2150 м.

Перепад: 650 м вверх / 650 м вниз.

Протяжённость: 9 км.

Баритовый водопад и обзорная площадкаБаритовый водопад и обзорная площадкаБаритовый водопад и обзорная площадка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Плато Габулу и пик Смирнова

Нас ждёт день, насыщенный видами и впечатлениями, ведь мы отправляемся на канатную дорогу! Горный курорт Архыз уникален тем, что здесь можно за один день исследовать несколько склонов и хребтов, наслаждаясь разнообразием пейзажей.

Отправимся на Северный склон — плато Габулу: Для тех, кто хочет расслабиться, есть возможность подняться на смотровую площадку в комфортных кабинках. Вас ждут потрясающие виды, идеальные для фото, и уютные моменты с чашкой горячего чая или кофе.

Готовы к приключениям? Тогда отправляемся на пик Смирнова. Здесь вы увидите, что скрывается за хребтом, и почувствуете себя настоящим первооткрывателем.

Для самых выносливых: дополнительный радиальный выход над станцией Аполлон, чтобы ещё ближе соприкоснуться с магией гор.

Характеристики маршрута:

Высота: 1700 м 2850 м.

Перепад: 150 м вверх / 150 м вниз.

Протяжённость: 5 км.

Плато Габулу и пик СмирноваПлато Габулу и пик СмирноваПлато Габулу и пик Смирнова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Софийские озера и оз. Айматлы-Джагалы

Готовы к новым впечатлениям? Тогда вперёд - знакомиться с самым любимым местом всех туристов и путешественников - Софийским озерам.

Тропа начинается от кристально чистой реки Софии и уходит вверх через хвойный лес к альпийским лугам. Там, на высоте 2830м, в окружении каменных гор спрятались наши озёра. Голубые глаза Архыза - как говорят местные жители.

И тут не один, а целых три водоёма: синего, лазурного и бирюзового цвета. И хоть озера расположены недалеко друг от друга, каждое имеет свой характер и уникальный оттенок. А как бодрит вода во время купания! То, что нужно после долгой дороги!

Не будем забывать ещё одно чудо нашего маршрута - озеро Айматлы-Джагалы Кёль. Оно имеет причудливые изрезанные берега и изумрудный оттенок. Под лучами солнца вода может менять свой цвет от темно-зелёного на глубине до нежно-голубого по краям.

трекинг на высоте: 1865-2825

перепады по маршруту: 1000м вверх/1000м вниз

протяжённость: 8 км

Софийские озера и оз. Айматлы-ДжагалыСофийские озера и оз. Айматлы-ДжагалыСофийские озера и оз. Айматлы-Джагалы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Архыз - Минеральные воды

Вот и подошла к завершению наша программа. Мы выезжаем в районе 11 часов.

Возвращение в Минеральные Воды примерно в 14:30 - 15.00.

Тур благополучно завершен, до новых встреч в Приэльбрусье Домбае, Абхазии, Дигории и Безенги!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2х-3х местные номера) с завтраками
  • Все трансферы и заброски по программе тура
  • Обеды на маршруте (колбаса, сыр, фрукты, овощи, чай и тд)
  • Билеты в заповедник
  • Билеты на канатную дорогу по программе тура
  • Входной билет Аланское городище
  • Услуги турлидера
  • Групповое снаряжение
Что не входит в цену
  • Перелет/переезд к месту старта тура (Минеральные воды) и обратно
  • 2 обеда (1й и 7й дни)
  • Ужины
  • Доплата за одноместное размещение 15000 рублей
Пожелания к путешественнику

Тур в Архыз рассчитан на любого здорового человека. Если у вас есть недомогания, связанные с давлением, работой сердца, больные колени и проч, необходимо сообщить об этом заранее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Кандидат приключенческих наук и профессор смехотерапии, ведь уже почти 10 лет руковожу коммерческими группами, превращая обычные путешествия в запоминающиеся эпопеи. На моем счету больше 20 туров по Непалу — от
читать дальше

маршрутов вокруг Аннапурны до Базового лагеря Эвереста. Причем не просто «туда и обратно», а с вариациями: через Гокио и даже с изюминкой (это отдельный разговор за кружкой травяного чая). Что я умею? – Проводить активные путешествия так, чтобы потом хотелось еще. Патагония? Аргентина и Чили знают меня! Индонезия? Легко — Ява и Бали по сей день вспоминают наши эпичные восхождения на вулканы. – Организовывать восхождения на Килиманджаро так, чтобы даже самый неуверенный в своих силах участник почувствовал себя суперменом. – Собирать туры в любимых горах России — Приэльбрусье, Домбае, Архызе, Безенги и даже Ингушетии. За последние 4 года я провёл больше 80 таких туров! Эльбрус? Не хочу хвастаться, но я там был неоднократно) И да, каждый подъем уникален. Почему вам стоит идти со мной? Во-первых, я люблю людей и горы. А ещё черный юмор, так что будьте готовы к паре-тройке саркастичных шуток на высоте 4000 метров. Во-вторых, я обожаю настольные игры, поэтому вечером, после двух водопадов в ущелье Домбай-Ульген, город будет «засыпать», а мафия искать самого отчаянного туриста Карачаево-Черкесской Республики. горы Кавказа, отдых на Кавказе Чем ещё удивлю? – Организую всё так, чтобы на маршруте всё было по-домашнему безопасно и вкусно, и точно НЕ по-домашнему увлекательно. – Сделаю фотографии, которые соберут больше лайков, чем ваше фото с котом. – Поддержу даже на самых сложных участках — морально, физически и шуткой: «Эльбрус — это как Wi-Fi в горах: сначала кажется, что недоступно, а потом бац — и ты на вершине!» Итак, если вы хотите не просто покорять горы, но и наслаждаться каждым шагом, то вы по адресу. Собирайте рюкзак, и давайте создавать приключения, которые вы будете рассказывать друзьям, даже если они не просили! Значок "альпинист Казахстана" и значок "альпинист России", 3-й разряд по альпинизму. Удостоверение инструктора-проводника альпинизма и горного туризма. 2 удостоверения Первой помощи.

Тур входит в следующие категории Архыза

Похожие туры из Архыза

По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Пешая
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
14 июн в 12:00
21 июн в 12:00
78 700 ₽ за человека
Активный конный тур к Изумрудным озёрам в Архызе с рафтингом
Конные прогулки
9 дней
Активный конный тур к Изумрудным озёрам в Архызе с рафтингом
Тур для любителей активного отдыха: конные походы к горным озёрам, рафтинг, отдых в спа, канатная дорога
1 авг в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конные прогулки
7 дней
7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам
21 сен в 10:00
29 июн в 10:00
от 56 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Архызе
Все туры из Архыза