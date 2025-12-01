Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков
Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами
«Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло»
21 июн в 10:00
19 июл в 10:00
от 67 500 ₽ за человека
7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам
«За неделю тура вы пройдете по самым живописным маршрутам, увидите лучшие достопримечательности Архыза — горы, водопады и озера»
21 сен в 10:00
29 июн в 10:00
от 56 000 ₽ за человека
Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня)
Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам
«Мы отправляемся на Софийские водопады, которые уже начали просыпаться после зимы и с каждым днем становятся все полноводнее»
17 сен в 10:00
27 авг в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Архызе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Архызе в декабре 2025
Сейчас в Архызе в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 67 500.
Забронируйте тур в Архызе на 2025 год по теме «Водопады», цены от 37000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль