1 чел. По популярности 7 дней Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами «Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло» от 67 500 ₽ за человека Конные прогулки 7 дней 7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе» Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам «За неделю тура вы пройдете по самым живописным маршрутам, увидите лучшие достопримечательности Архыза — горы, водопады и озера» от 56 000 ₽ за человека Конные прогулки 4 дня Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня) Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам «Мы отправляемся на Софийские водопады, которые уже начали просыпаться после зимы и с каждым днем становятся все полноводнее» от 37 000 ₽ за человека Все туры Архыза

