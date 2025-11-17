3 день

Конный выезд в Софийское ущелье, ночевка в палатке

Сегодня идем в Софийское ущелье к водопадам и озерам. Путь пролегает вдоль реки София, чем дальше вы будете идти, тем красивее пейзажи будут открываться. Будут участки для галопа. Идти будем налегке, все оборудование и провиант подвезет джип. Идем к Софийским озерам - жемчужине Архыза. После к вечеру спустимся в лагерь и обустроим его. Ночевка в палатках.

Вы проснетесь с красивым видом на водопады, а рядом будет шуметь горная речка. Вы увидите, как каскады воды раскинулись по стене хребта.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086