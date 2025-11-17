Описание тура
Этот тур единственный в своем роде. Такие маршруты вы не встретите в других наших групповых турах. Тур включает такие активности, как поход верхом по хребтам к кристально чистым горным озерам, так и рафтинг. Мы позаботимся о том, чтобы вы получили незабываемые впечатления от созерцания нетронутых природных красот Кавказа, а потом обеспечим релакс у бассейна в спа-комплексе. В августе обычно стоит жаркая погода и такой отдых будет очень кстати. Ну и конечно же, накормим настоящим кавказским шашлыком! Ночевка в палатке приблизит вас максимально к природе Кавказа. При желании вы сможете даже искупаться в горном озере. Тур активный, рассчитайте свои силы.
Программа тура по дням
Встреча гостей, знакомство с лошадьми
Встреча участников тура в аэропорту г. Минеральные Воды в 12.00. Едем в гостиницу, заселяемся, ужинаем и знакомимся. Небольшая пауза на отдых и мы выдвигаемся на легкую конную прогулку на Софийской поляне, чтобы познакомиться с лошадьми, размять мышцы. Ночевка в гостинице.
Конный тренировочный маршрут
После завтрака мы отправимся на круговой тренировочный маршрут к Безымянному озеру. Этот насыщенный маршрут займет около 4 часов, но предоставит множество интересных впечатлений. За один день вы сможете пройти через лес, пересечь реку и пройти по водной тропе, а при наличии опыта и желания поскакать галопом по поляне с видом на горы. Яркие эмоции вам гарантированы, и мы лишь видели счастье на лицах наших гостей!
Ночевка в гостинице.
Конный выезд в Софийское ущелье, ночевка в палатке
Сегодня идем в Софийское ущелье к водопадам и озерам. Путь пролегает вдоль реки София, чем дальше вы будете идти, тем красивее пейзажи будут открываться. Будут участки для галопа. Идти будем налегке, все оборудование и провиант подвезет джип. Идем к Софийским озерам - жемчужине Архыза. После к вечеру спустимся в лагерь и обустроим его. Ночевка в палатках.
Вы проснетесь с красивым видом на водопады, а рядом будет шуметь горная речка. Вы увидите, как каскады воды раскинулись по стене хребта.
Конный маршрут Софийское седло
Завтракаем, собираем коней и отправляемся на маршрут Софийское седло, который стал настоящим хитом из-за головокружительных видов на ущелье и хребет. Никто кроме нас не водит туристов по данному маршруту на конях. Также посмотрите на Софийские водопады и ледник со стороны. Возвращение на базу.
Ночевка в гостинице.
Отдых у бассейна, канатка
После того как мы преодолели длинный путь, сегодня мы устроим день отдыха от верховой езды. Нам нужно восстановить силы и прийти в себя. Лошадям тоже нужно отдохнуть. Поэтому мы объявляем день релакса: будем отдыхать у бассейна в спа, что особенно приятно в жаркий августовский день. При желании вы можете заказать массаж (за доп плату). По пути в спа мы сделаем остановку на канатной дороге, поднимемся на Южный склон и насладимся видом на горы ущелья. Также по желанию можно посетить кафе с альпаками (вход за дополнительную плату).
Ночевка пройдет в гостинице.
Конный поход к Озеру Лунное с ночевкой в палатке
Мы посетим озеро Лунное, которое является новинкой в нашем арсенале. Лунное озеро находится на высоте 2400 метров над уровнем моря на хребте Аркасара. Путь проходит через Дуккинское ущелье вдоль реки Большой Дукка. Озеро имеет красивый изумрудный оттенок при солнечной погоде. В нем тоже можно искупаться. Вода холодная!
Лагерь разобьем в Дуккинском ущелье у горной реки — идеальном месте для ночевки в палатках. От лагеря мы будем отправляться к озеру.
Возможна замена маршрута по согласованию с группой в случае неблагоприятных погодных условий.
Ночевка в палатке
Переход к озеру Дуккинского ущелья
Просыпаемся рано утром, завтракаем и продолжаем наше путешествие, направляясь к другим озерам Дуккинского ущелья (Бездонному или Дуккинским озерам), которые расположены дальше по хребту. В ходе нашего маршрута нас ждут захватывающие панорамные виды. Обратный путь в гостиницу также будет живописным, так как мы проходим перевал Пхия.
Ночевка в гостинице.
Рафтинг
Сегодня нас ждет рафтинг - сплав по горной реке Большой Зеленчук на надувных лодках. После насыщенного эмоциями мероприятия вы обязательно проголодаетесь.
У нас принято дорогих гостей угощать вкусным шашлыком. Наши ребята инструктора приготовят его специально для вас с душой. Сегодня отличный день для обмена эмоциями от тура и посиделок у костра на территории нашей гостиницы.
Ночевка в гостинице.
Легкая конная прогулка перед выездом
Завтрак, по желанию легкая конная прогулка перед выездом. Либо можете просто отдохнуть и еще раз вдохнуть чистый горный воздух и полежать в гамаке прежде чем отправиться в аэропорт. Трансфер до Минеральных вод в 12.00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер
- Питание
- Сопровождение гида
- Лошади
- Отдых в спа-комплексе у бассейна
- Рафтинг
- Аренда туристического оборудования (палатка, спальник и др)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Страховка
- Расходы на сувениры
- Допуслуги в спа-комплексе
О чём нужно знать до поездки
Возьмите с собой в тур:
удобную одежду с длинным рукавом (чтобы было комфортно и в жаркую погоду, и в холод) и обувь (трекинговую желательно, Не на гладкой подошве). Летом особенно жаркое солнце и одежду нужно легкую, но закрытую, чтобы плечи и руки не обгорели и чтобы не пораниться об ветки.
Куртка или ветровка-дождевик, тк в горах может быть прохладно и ветрено.
Крем от загара обязательно
Головной убор летом от солнца
Краги не обязательны, но лишними не будут
Термобелье или одежду для ночевки в палатках
Купальник/плавки, небольшое полотенце
Прилеты в аэропорт лучше планировать до обеда (до 12.00), вылеты обычно туристы берут на вечер, после 18.00. Иногда получается так, что из вашего города нет других вариантов, как прилеты после 12.00, или ранние вылеты, в таком случае смотрим по факту, если есть еще кто-то в вашей ситуации из участников тура, тогда мы вас объединяем и едете на отдельной машине. Если вы один, то как вариант, доплата за индивидуальный трансфер или прилетесь на день раньше и переночевать в Минеральных водах.
Пожелания к путешественнику
Просим уважать культуру горцев, не сквернословить, не распивать спиртное, уважительно относиться друг к другу, не одеваться вызывающе или открыто. Не мусорить на природе.
Ограничения по весу: максимальный вес всадника в этот тур - 100 кг
Также в отношении клиентов есть такие ограничения:
Беременные женщины к конному туру не допускаются.
Не рекомендуется участие, если есть хронические заболевания, которые могут обостриться в процессе верховой езды. При наличии заболеваний клиент должен сообщить до поездки.