Треккинг-тур в Архыз с комфортом: прогулки в горах налегке с проживанием в гостевом доме
Подняться к Софийским водопадам и озеру Любви, покорить перевал Ангелочек и побывать выше облаков
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
«Необходимое для треккинга снаряжение (верёвки, газовые баллоны, средства связи, аптечка и посуда для приготовления пищи) предоставляем»
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
78 700 ₽ за человека
7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам
«Обязательно позаботьтесь о трекинговой обуви»
21 сен в 10:00
29 июн в 10:00
от 56 000 ₽ за человека
Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков
Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами
«трекинг на высоте: 1960 - 2450»
21 июн в 10:00
19 июл в 10:00
от 67 500 ₽ за человека
