Здесь природа, как самый лучший учитель, напитывает любовью, духовностью и уважением к нашей щедрой планете Земля.
Здесь ощутишь дух в каждом камне и в каждой капле воды. Место, где мозайка локаций просто зашкаливает. Первозданная девственная природа, оказаться в которой огромное счастье. Место, где забравшись на хребет Абишира-Ахуба - туда, где только порывы прохладного ветра могут нарушить всеобъемлющую тишину, нависшую над горами, ты, затаив дыхание, оглядываешься вокруг и, пораженный местным пейзажем, обращаешь внимание на то, что с востока за тобой давно наблюдает Великий Седоглавый Эльбрус.
Заезд
Добро пожаловать в Архыз, где вас ждут незабываемые приключения! Наш тур начинается с встречи на вокзале или в аэропорту, после чего направляемся в поселок Архыз.
По дороге сделаем остановку в Суворовских термальных источниках — тёплая минеральная вода позволит расслабится после дороги и даст ощущение, что приключения начинаются!
Приедем в Архыз и устроимся в гостинице, после чего совершим обзорную прогулку по поселку и завершим день ужином.
Софийские водопады - символ Архыза
Гора София, высотой 3637 метров, привлекает внимание величественными формами. Её название вызывает ассоциации с Византийским храмом, символизирует материнскую мудрость. София стала магнитом для туристов и альпинистов, она предлагает захватывающие виды и приключения.
Ледник Софии — начало каскада из 9 водопадов, падающих с огромной высоты. С разных сторон — Софийский хребет и Софийское ущелье замыкает хребет Чегет-Чат Софийским седлом 2558 м. Поднимаясь по гребню отрога, открывается великолепная панорама горного ущелья, долины реки Кызгыч и хребта Ужум. Вдали видны грозные пики Главного Кавказского Хребта - Каракая и Марухбаши, добавляя масштаба и величия этому месту.
Протяженность маршрута — 8 км
Покоренные высоты 2000 м - 2558 м
Продолжительность трекинга — 6 часов
Софийские озера
Заснеженные вершины, альпийские луга, голубые озера среди скал и ледников. Красота видов никого не оставит равнодушным.
К озерам направимся по долине реки Ак-Айры к перевалу Иркиз, высотой 2880 м. Сегодня нас ожидают головокружительные виды на Софийские озера и потрясающая панорама, где в безоблачную погоду виден сам Эльбрус.
Отдохнём и насладимся озерами, после чего продолжим наше путешествие, где сбросим 400 метров высоты и через пару километров пути нашему взору неожиданно предстанет еще одно изумрудное чудо с изрезанными берегами — озеро Айматлы-Джагалы-Кёль, расположенное в ущелье реки Кашха-Эчкичат с зарослями рододендрона.
Протяженность маршрута: пешком — 13 км
Покоренные высоты: 2000 м - 2880 м
Продолжительность трекинга — 7 часов
Кругозор Абишира-Ахуба
После завтрака мы отправимся к Церковной поляне, откуда начнется наш подъем по живописному лесному массиву. Хотя путь кажется сложным и крутым, наградой станет захватывающая панорама, которая откроется с отрога хребта Абишира-Ахуба. Перед вами предстанут окрестности Архыза: горы Пшиш и София, Лунная поляна, поляна Таулу и Главный Кавказский Хребет. В ясную погоду можно даже разглядеть Эльбрус.
Кругозор - это большая альпийская поляна, которую стоит обойти, ведь вид с каждого ракурса уникален. Здесь стоит задержаться, наслаждаясь каждым мгновением и впитывать атмосферу бескрайних и многокилометровых просторов, сохранив их в своем сердце.
Протяженность маршрута — 12,5 км
Покоренные высоты: 1 460 м - 2 317 м
Продолжительность трекинга — 6-7 часов
Прогулка на лошадях и рафтинг
Сегодня вас ждут незабываемые приключения и эмоции! Сначала мы испытаем драйв и адреналин, сплавляясь на рафтах по реке Большой Зеленчук. Вы будете в безопасности под руководством опытного инструктора. Чистая вода и захватывающие виды оставят яркие воспоминания.
Далее нас ждет конная прогулка в горную долину, где мы насладимся великолепными видами и сделаем прекрасные фотографии.
Продолжительность — 4-5 часов
Канатная дорога: пик Смирнова и пик Динника
Этот день оставит незабываемые впечатления. Поднимемся на канатной дороге на Южный и Северный склоны курорта Романтик. С пика Смирнова откроются потрясающие панорамы окрестностей Архыза и хребта Абишира-Ахуба, Главного Кавказского хребта и долин, покрытых альпийскими лугами и окруженных горами. А с пика Динника мы даже заглянем за другую сторону хребта, откуда увидим совершенно другой завораживающий мир суровых скал и озер.
Мы увидим, как природа создала чудеса, почувствуем гармонию растительного и животного мира, ощутим добро и спокойствие этого места. Архыз напомнит нам о самом важном в жизни.
Протяженность маршрута — 2,2 км (п. Смирнова) +2,2 км (п. Динника)
Покоренные высоты: 2350 - 2519 м (п. Смирнова) + 3030-3173 м (п. Динника)
Заключительный день
Наполненные новыми впечатлениями, эмоциями и энергией, мы собираем вещи и отправляемся в Минеральные Воды. Последний день программы - это не просто завершение путешествия, это момент, когда каждый участник становится частью чего-то большего. Это время для размышлений о том, что мы узнали о себе и о мире вокруг нас.
Мы обмениваемся объятиями, благодарим друг друга и садимся в самолеты или поезда. Этот день остается в памяти как часть общего пути, который сделал нас сильнее и мудрее.
Возвращение в Минеральные воды с 12:30 до 13:30 Обратные билеты рекомендуем приобретать на время после 14:30
Инструктор обладает правом вносить изменения в маршрут тура в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.
Что включено
- Работа опытного гида-инструктора
- Трансфер от Минеральных Вод до места проживания и трансфер обратно
- Комфортабельные трансферы во время тура с топливным сбором
- Проживание в гостинице - 6 дней (2-х и 3-х местные номера)
- Посещение термальных источников
- Конная прогулка
- Билеты на канатную дорогу
- Рафтинг с работной опытного инструктора
- Питание: все сытные завтраки и обеды 6 дней
- Экологические сборы в национальных парках
- Сопровождение участника нужной информацией до, во время и после путешествия
- Секретный подарок от нашей команды
- Понимание, забота, безопасность в путешествии
Что не входит в цену
- Ж/д и авиабилеты
- Обед в первый день во время трансфера (кафе)
- Питание вне программы (ужин)
- Размещение в одноместном номере гостиницы (если необходимо)
- Личные расходы (сувениры, баня по желанию и т. д.)