1 день

Заезд

Добро пожаловать в Архыз, где вас ждут незабываемые приключения! Наш тур начинается с встречи на вокзале или в аэропорту, после чего направляемся в поселок Архыз.

По дороге сделаем остановку в Суворовских термальных источниках — тёплая минеральная вода позволит расслабится после дороги и даст ощущение, что приключения начинаются!

Приедем в Архыз и устроимся в гостинице, после чего совершим обзорную прогулку по поселку и завершим день ужином.

