Архыз: озёра, горы, водопады

Здесь природа, как самый лучший учитель, наполняет любовью, духовностью и уважением к нашей щедрой планете Земля
Описание тура

Здесь природа, как самый лучший учитель, напитывает любовью, духовностью и уважением к нашей щедрой планете Земля.

Здесь ощутишь дух в каждом камне и в каждой капле воды. Место, где мозайка локаций просто зашкаливает. Первозданная девственная природа, оказаться в которой огромное счастье. Место, где забравшись на хребет Абишира-Ахуба - туда, где только порывы прохладного ветра могут нарушить всеобъемлющую тишину, нависшую над горами, ты, затаив дыхание, оглядываешься вокруг и, пораженный местным пейзажем, обращаешь внимание на то, что с востока за тобой давно наблюдает Великий Седоглавый Эльбрус.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Добро пожаловать в Архыз, где вас ждут незабываемые приключения! Наш тур начинается с встречи на вокзале или в аэропорту, после чего направляемся в поселок Архыз.

По дороге сделаем остановку в Суворовских термальных источниках — тёплая минеральная вода позволит расслабится после дороги и даст ощущение, что приключения начинаются!

Приедем в Архыз и устроимся в гостинице, после чего совершим обзорную прогулку по поселку и завершим день ужином.

2 день

Софийские водопады - символ Архыза

Гора София, высотой 3637 метров, привлекает внимание величественными формами. Её название вызывает ассоциации с Византийским храмом, символизирует материнскую мудрость. София стала магнитом для туристов и альпинистов, она предлагает захватывающие виды и приключения.

Ледник Софии — начало каскада из 9 водопадов, падающих с огромной высоты. С разных сторон — Софийский хребет и Софийское ущелье замыкает хребет Чегет-Чат Софийским седлом 2558 м. Поднимаясь по гребню отрога, открывается великолепная панорама горного ущелья, долины реки Кызгыч и хребта Ужум. Вдали видны грозные пики Главного Кавказского Хребта - Каракая и Марухбаши, добавляя масштаба и величия этому месту.

Протяженность маршрута — 8 км

Покоренные высоты 2000 м - 2558 м

Продолжительность трекинга — 6 часов

3 день

Софийские озера

Заснеженные вершины, альпийские луга, голубые озера среди скал и ледников. Красота видов никого не оставит равнодушным.

К озерам направимся по долине реки Ак-Айры к перевалу Иркиз, высотой 2880 м. Сегодня нас ожидают головокружительные виды на Софийские озера и потрясающая панорама, где в безоблачную погоду виден сам Эльбрус.

Отдохнём и насладимся озерами, после чего продолжим наше путешествие, где сбросим 400 метров высоты и через пару километров пути нашему взору неожиданно предстанет еще одно изумрудное чудо с изрезанными берегами — озеро Айматлы-Джагалы-Кёль, расположенное в ущелье реки Кашха-Эчкичат с зарослями рододендрона.

Протяженность маршрута: пешком — 13 км

Покоренные высоты: 2000 м - 2880 м

Продолжительность трекинга — 7 часов

4 день

Кругозор Абишира-Ахуба

После завтрака мы отправимся к Церковной поляне, откуда начнется наш подъем по живописному лесному массиву. Хотя путь кажется сложным и крутым, наградой станет захватывающая панорама, которая откроется с отрога хребта Абишира-Ахуба. Перед вами предстанут окрестности Архыза: горы Пшиш и София, Лунная поляна, поляна Таулу и Главный Кавказский Хребет. В ясную погоду можно даже разглядеть Эльбрус.

Кругозор - это большая альпийская поляна, которую стоит обойти, ведь вид с каждого ракурса уникален. Здесь стоит задержаться, наслаждаясь каждым мгновением и впитывать атмосферу бескрайних и многокилометровых просторов, сохранив их в своем сердце.

Протяженность маршрута — 12,5 км

Покоренные высоты: 1 460 м - 2 317 м

Продолжительность трекинга — 6-7 часов

5 день

Прогулка на лошадях и рафтинг

Сегодня вас ждут незабываемые приключения и эмоции! Сначала мы испытаем драйв и адреналин, сплавляясь на рафтах по реке Большой Зеленчук. Вы будете в безопасности под руководством опытного инструктора. Чистая вода и захватывающие виды оставят яркие воспоминания.

Далее нас ждет конная прогулка в горную долину, где мы насладимся великолепными видами и сделаем прекрасные фотографии.

Продолжительность — 4-5 часов

6 день

Канатная дорога: пик Смирнова и пик Динника

Этот день оставит незабываемые впечатления. Поднимемся на канатной дороге на Южный и Северный склоны курорта Романтик. С пика Смирнова откроются потрясающие панорамы окрестностей Архыза и хребта Абишира-Ахуба, Главного Кавказского хребта и долин, покрытых альпийскими лугами и окруженных горами. А с пика Динника мы даже заглянем за другую сторону хребта, откуда увидим совершенно другой завораживающий мир суровых скал и озер.

Мы увидим, как природа создала чудеса, почувствуем гармонию растительного и животного мира, ощутим добро и спокойствие этого места. Архыз напомнит нам о самом важном в жизни.

Протяженность маршрута — 2,2 км (п. Смирнова) +2,2 км (п. Динника)

Покоренные высоты: 2350 - 2519 м (п. Смирнова) + 3030-3173 м (п. Динника)

7 день

Заключительный день

Наполненные новыми впечатлениями, эмоциями и энергией, мы собираем вещи и отправляемся в Минеральные Воды. Последний день программы - это не просто завершение путешествия, это момент, когда каждый участник становится частью чего-то большего. Это время для размышлений о том, что мы узнали о себе и о мире вокруг нас.

Мы обмениваемся объятиями, благодарим друг друга и садимся в самолеты или поезда. Этот день остается в памяти как часть общего пути, который сделал нас сильнее и мудрее.

Возвращение в Минеральные воды с 12:30 до 13:30 Обратные билеты рекомендуем приобретать на время после 14:30

Инструктор обладает правом вносить изменения в маршрут тура в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа опытного гида-инструктора
  • Трансфер от Минеральных Вод до места проживания и трансфер обратно
  • Комфортабельные трансферы во время тура с топливным сбором
  • Проживание в гостинице - 6 дней (2-х и 3-х местные номера)
  • Посещение термальных источников
  • Конная прогулка
  • Билеты на канатную дорогу
  • Рафтинг с работной опытного инструктора
  • Питание: все сытные завтраки и обеды 6 дней
  • Экологические сборы в национальных парках
  • Сопровождение участника нужной информацией до, во время и после путешествия
  • Секретный подарок от нашей команды
  • Понимание, забота, безопасность в путешествии
Что не входит в цену
  • Ж/д и авиабилеты
  • Обед в первый день во время трансфера (кафе)
  • Питание вне программы (ужин)
  • Размещение в одноместном номере гостиницы (если необходимо)
  • Личные расходы (сувениры, баня по желанию и т. д.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Na сайте с 2026 года
Мы организуем авторские пешие туры по горам Кавказа с полным сопровождением. Наш формат подразумевает не просто отдых, а возможность уйти от повседневной суеты, ощутить полное единение с природой и вернуться с
новыми силами и вдохновением. НАПРАВЛЕНИЯ: Архыз / Приэльбрусье / Домбай / Адыгея / Безенги / Северная Осетия / Джилы Су УСЛОВИЯ: - Группы до 12 человек - Всё включено: трансфер, питание, проживание, входные билеты на экскурсии и достопримечательности по программе тура и все это под руководством опытных инструкторов-проводников - Безопасно: сертифицированные инструкторы-проводники с опытом горного туризма более 8 лет - Комфортный ритм, четко спланированный маршрут - Наши походы подходят новичкам. Даже если вы никогда не были в горах - маршрут подбирается таким образом, чтобы вы получили удовольствие, а не усталость. - Есть маршруты, в которых можно путешествовать с детьми. - Заботимся об участниках на каждом этапе тура

