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48 500₽ за человека
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38 900₽ за человека
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По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
69 000₽ за человека
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7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000₽ за человека
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- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно
- ААлина17 ноября 2022Кайф от того, что можешь полностью расслабиться и не о чем не думать. Все продумано, все душевно и максимально комфортно.
- ААлина17 ноября 2022Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
- ДДарья10 ноября 2022Классный получился отдых! Потому что были и активная каталка, и спокойные вечера, и много красивейшей природы. Второй раз была в
- ДДарья10 ноября 2022Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
- ВВладислав9 ноября 2022Интересно, хорошие условия проживания. Всё супер.
- ААдэля9 ноября 2022Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️ Спасибо?? То ли еще будет?
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Можно с детьми»
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