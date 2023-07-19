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с ним. Что из минусов: автопарк. Машины достаточно старые, нуждаются в замене некоторых деталей. Люди замечательные, а автопарк бы обновить. Суммарно нам все понравилось, обратимся еще и к туроператору, и, в случае поездок в этот регион, к гиду. И жить будем в этом отеле 👌🏽