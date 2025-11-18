7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам
«Все мышцы вашего тела будут задействованы: ноги, ягодицы, спина и даже руки при управлении лошадью»
от 56 000 ₽ за человека
Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня)
Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам
«Не упустите возможность провести выходные в горах Карачаево-Черкессии и восстановить свои силы в объятиях прекрасной природы и душевных лошадей»
17 сен в 10:00
27 авг в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
Активный конный тур к Изумрудным озёрам в Архызе с рафтингом
Тур для любителей активного отдыха: конные походы к горным озёрам, рафтинг, отдых в спа, канатная дорога
«Небольшая пауза на отдых и мы выдвигаемся на легкую конную прогулку на Софийской поляне, чтобы познакомиться с лошадьми, размять мышцы»
1 авг в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Конные прогулки»
Самые популярные туры этой рубрики в Архызе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Архызе в ноябре 2025
Сейчас в Архызе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 75 000.
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Архызе. Максимально сближение с природой Архыза, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025