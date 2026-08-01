Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
25 авг в 10:00
27 авг в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Мозаика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Иркутск
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
101 500 ₽ за человека
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
25 авг в 10:00
от 70 900 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
62 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Обзорные»
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