Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Начало: Г. Иркутск
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
94 500 ₽ за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
26 ноя в 10:00
от 101 500 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 87 000 ₽ за человека
Летняя или осенняя сказка Байкала
Начало: Г. Иркутск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 216 000 ₽ за человека
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 70 900 ₽ за человека
