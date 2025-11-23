Мои заказы

Горящие туры – туры в Аршане

Найдено 5 туров в категории «Горящие туры» в Аршане, цены от 70 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Начало: Г. Иркутск
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
94 500 ₽ за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
26 ноя в 10:00
от 101 500 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 87 000 ₽ за человека
Летняя или осенняя сказка Байкала
12 дней
Летняя или осенняя сказка Байкала
Начало: Г. Иркутск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 216 000 ₽ за человека
Знакомство с горным Аршаном
На автобусе
4 дня
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 70 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Горящие туры»

Сколько стоит тур в Аршане в ноябре 2025
Сейчас в Аршане в категории "Горящие туры" можно забронировать 5 авторских туров от 70 900 до 216 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
